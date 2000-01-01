Певец Эд Ширан купил часть акций «Ипсвича». Он мечтал об этом всю жизнь

«Благодарен за эту возможность»

«Я очень рад, что купил небольшой процент футбольного клуба моего родного города. Это мечта всей жизни для любого футбольного фаната — стать владельцем клуба, который он поддерживает, и я очень благодарен за эту возможность», — сказал Ширан после покупки.