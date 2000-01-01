Эд Ширан купил акции «Ипсвича». Это была его мечта
Музыкант Эд Ширан стал пассивным инвестором футбольного клуба «Ипсвич». Почему это было мечтой всей его жизни?
Не войдёт в совет директоров
Ширан приобрёл 1,4% акций, но будет пассивным инвестором и не войдёт в совет директоров клуба. Стоимость сделки клуб не раскрыл.
«Благодарен за эту возможность»
«Я очень рад, что купил небольшой процент футбольного клуба моего родного города. Это мечта всей жизни для любого футбольного фаната — стать владельцем клуба, который он поддерживает, и я очень благодарен за эту возможность», — сказал Ширан после покупки.
Певец Эд Ширан купил часть акций «Ипсвича». Он мечтал об этом всю жизнь
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