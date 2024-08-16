Насыщенное 17 августа: очень много яркого футбола, Кубок Первого канала по волейболу. Собрали всё самое интересное!

Топ-матчи субботы: Роналду сразится за Суперкубок, а ещё посмотрим хоккей и регби

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Время в материале указано по Москве.

🏉 14:00: «Металлург» — «Красный Яр», чемпионат России по регби, 1/4 финала, первый матч

PARI Чемпионат России PARI Чемпионат России 17 августа 2024, суббота. 14:00 МСК Металлург Новокузнецк Не начался Красный Яр Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: каким будет первый матч плей-офф чемпионата России?

Плей-офф чемпионата России по регби стартует в Новокузнецке. «Красный Яр» выглядит фаворитом в сражении с «Металлургом»: по итогам регулярного чемпионата он выше, забрал обе личные встречи да и успел чуть-чуть разыграться после паузы в матче Кубка России. Единственное, что может огорчать болельщиков «соколов» – это отсутствие в заявке Джейсона Таумалоло. Но и без него красноярцы должны побеждать.

«Красный Яр» сыграет в финале Кубка России: В финале КР по регби состоится красноярское дерби между «Красным Яром» и «Енисеем-СТМ»

⚽️ 14:30: «Ипсвич Таун» — «Ливерпуль», АПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как «Ливерпуль» проведёт первый матч с новым тренером?

Первый официальный матч «Ливерпуля» под руководством нового главного тренера. Арне Слот сменил Юргена Клоппа, а его первым соперником будет клуб, который не играл в АПЛ с 2002 года. К слову, «Ипсвич» спонсирует известный британский певец Эд Ширан. Мерсисайдцы завершили прошлый сезон на третьей строчке в таблице чемпионата Англии, а отставание от первого места составило девять очков. Получится ли у «Ливерпуля» улучшить этот результат в новом сезоне?

«Ливерпуль» не смог купить одноклубника Захаряна: Слот: мы хотели купить Субименди, но он отказался переходить в «Ливерпуль»

⚽️ 14:35: «Шанхай Шэньхуа» — «Шанхай Порт», Китай — Суперлига, 23-й тур

Интрига: сможет ли команда Слуцкого приблизиться к лидеру чемпионата Китая?

Битва лидеров китайской Суперлиги. Команда Леонида Слуцкого («Шанхай Шэньхуа») сейчас находится на второй строчке в таблице, а отставание от «Шанхай Порт» составляет пять очков. Пока всё это не выглядит критично, однако до конца чемпионата осталось семь туров. Кстати, у «Шанхай Шэньхуа» лучшая оборона в лиге — всего 11 пропущенных мячей. Правда, соперник забивает намного чаще (80 голов против 57). Матч первого круга не определил победителя (1:1). Как будет на этот раз?

🏒 15:00: «Нефтехимик» — «Металлург» Магнитогорск, Кубок Республики Башкортостан

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан 17 августа 2024, суббота. 15:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли чемпион КХЛ одержать первую победу в межсезонье?

«Металлург» провёл два матча летом в разных составах, но пока не познал вкус победы. Ясно, что в межсезонье это совсем не важно, но всегда приятнее уходить со льда триумфаторами. Чемпион КХЛ продолжает выступление на Кубке Республики Башкортостан, и после поражения от «Автомобилиста» «Металлургу» предстоит сыграть с «Нефтехимиком».

🏒 15:00: «Барыс» — «Лада», Кубок президента Республики Казахстан

Кубок президента Республики Казахстан . Кубок президента РК Кубок президента Республики Казахстан . Кубок президента РК 17 августа 2024, суббота. 15:00 МСК Барыс Астана Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Лада» одержать третью победу подряд?

«Лада» в Казахстане одержала уже две победы, показывая симпатичный и результативный хоккей. Тольяттинцы обыграли сборную Казахстана и «Амур» и практически гарантировали себе выход в финал турнира. Следующий матч у «Лады» с «Барысом», которому нужна только победа, чтобы побороться за право выиграть Кубок Президента.

Межсезонье «Лады» пока слегка омрачает только недопонимание с фанатами: Эксклюзив «Какой у них с нами конфликт — вопрос к ним». Гендиректор «Лады» — о заявлении фанатов

🏐 15:30: Команда Алекно — Команда Брянского, Кубок Первого канала

Интрига: наставники обещают играть всерьёз. Кто победит?

Шоу-турнир открывает волейбольный сезон в России. Первыми сыграют мужчины. Владимир Алекно и Константин Брянский набрали свои команды в формате драфта и пообещали играть на результат. Ну и на центральных каналах волейбол – редкий гость. Так что должно быть интересно!

Составы мужских команд на Кубок Первого канала: Стали известны составы команд Алекно и Брянского на Кубок Первого канала

⚽️ 17:00: «Динамо» Москва — «Крылья Советов», РПЛ, 5-й тур

Интрига: «Крылья» снова проиграют?

Первый матч 5-го тура РПЛ пройдёт в Москве — «Динамо» встретится на своём поле с «Крыльями Советов». Бело-голубые занимают второе место, самарцы — четвёртое с конца. Команда Игоря Осинькина на прошлой неделе обыграла «Факел» (2:0), однако все остальные матчи, включая кубковые, завершились для неё поражениями. «Крылья» мало забивают и много пропускают. «Динамо» в прошлом туре уступило «Зениту» (0:1), а в концовке не реализовало пенальти. В последних пяти очных матчах в Москве «Динамо» одержало четыре победы, «Крылья» — одну.

Дзюбы в «Крыльях» не будет: В «Крыльях Советов» опровергли информацию о трансфере Артёма Дзюбы

⚽️ 17:00: «Арсенал» Лондон — «Вулверхэмптон», АПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» снова обыграет удобного соперника?

В прошлом сезоне «Арсенал» навязал борьбу «Манчестер Сити», но всё равно остался без чемпионского титула. Команда Микеля Артеты отстала от соперника всего лишь на два очка. В межсезонье лондонский клуб не сильно шумел на рынке, но выцепил из «Болоньи» защитника сборной Италии Риккардо Калафьори. «Арсенал» в последнее время очень хорошо играет против «Вулверхэмптона» — шесть побед подряд. Удастся ли гостям прервать неудачную серию?

🏉 17:00: «ВВА-Подмосковье» — «Енисей-СТМ», чемпионат России по регби, 1/4 финала, первый матч

PARI Чемпионат России PARI Чемпионат России 17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК ВВА-Подмосковье Монино Не начался Енисей-СТМ Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: стоит ли ждать сенсации от «военлётов»?

Восьмая команда по итогам регулярного чемпионата России против первой. Объективно говоря, шансов на сюрприз или сенсацию практически нет. Красноярцы на ходу, в хорошей форме, пробились в финал Кубка России, навстречу своим землякам из «Красного Яра». А вот у монинцев есть серьёзные проблемы с составом. Навязать борьбу фавориту им помогут только запредельное мужество и самоотдача. Ну и чудо.

🏆⚽️ 19:15: «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль», Суперкубок Саудовской Аравии, финал

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Интрига: возьмёт ли Роналду первый трофей в новом сезоне?

«Аль-Хиляль» с большим трудом прошёл в финал Суперкубка Саудовской Аравии. Команда «горела» в матче с «Аль-Ахли», однако ушла от поражения в основное время благодаря голу на 90-й минуте. А потом добила соперника в серии пенальти. «Аль-Наср» уложился в основное время — обыграл «Аль-Таавун» (2:0). Криштиану Роналду снова забил, а Марсело Брозович в концовке заработал красную карточку. В прошлом сезоне «Аль-Наср» остался без трофеев. Может, получится на этот раз?

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⚽️ 19:30: «Ростов» — «Оренбург», РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Оренбург» серию без побед?

Донской клуб сейчас занимает девятое место в таблице чемпионата России. На прошлой неделе команда Валерия Карпина упустила победу в домашнем матче с «Рубином» (1:1), а через несколько недель «Ростов» одолел «Оренбург» (3:1) в кубковой игре. А вот «Оренбург» стартовал в новом сезоне с победы в матче со «Спартаком» (2:0), после чего выдал серию из пяти встреч без побед во всех турнирах. Сейчас команда Давида Деограсии занимает восьмое место в таблице чемпионата России.

⚽️ 19:30: «Дженоа» — «Интер» Милан, Серия А, 1-й тур

Интрига: как «Интер» проведёт первый матч в новом сезоне?

«Интер» начинает защиту чемпионского титула гостевым матчем с «Дженоа». В прошлом сезоне чёрно-синие без проблем стали сильнейшей командой Италии, значительно опередив ближайшего преследователя. Летом «Интер» сделал несколько важных приобретений. К примеру, состав команды пополнили Пётр Зелиньски и Мехди Тареми (оба — в статусе свободных агентов). В прошлом сезоне «Дженоа» отобрал очки у «Интера» в домашнем матче (1:1). Получится ли у миланцев победить на этот раз?

Аналитики считают «Интер» основным претендентом на чемпионство: «Интер» — главный претендент на титул Серии А сезона-2024/2025 по версии Opta

🏆⚽️ 21:30: «Байер» — «Штутгарт», Суперкубок Германии, финал

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Суперкубок Германии 2024 . Финал Суперкубок Германии 2024 . Финал 17 августа 2024, суббота. 21:30 МСК Байер Леверкузен Не начался Штутгарт Штутгарт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Байер» Алонсо возьмёт ещё один трофей?

«Байер» и «Штутгарт» разыграют первый трофей нового сезона в Германии. Да-да, никакой «Баварии». Клуб из Леверкузена прекрасно провёл прошлый сезон. Чемпионский титул в Бундеслиге, победа в Кубке Германии, финал Лиги Европы, всего одно поражение. «Штутгарт», в свою очередь, опередил «Баварию» и занял второе место в таблице. Правда, в межсезонье он потерял лучшего бомбардира — Серу Гирасси перешёл в дортмундскую «Боруссию». Пополнит ли «Байер» Хаби Алонсо коллекцию трофеев новой наградой?

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⚽️ 21:45: «Милан» — «Торино», Серия А, 1-й тур

Интрига: «Торино» снова проиграет на «Сан-Сиро»?

«Милан» проведёт новый сезон с новым тренером. Стефано Пиоли покинул свой пост, а его место занял Паулу Фонсека. Оливье Жиру покинул красно-чёрных в статусе свободного агента, а Шарля Де Кетеларе продали в «Аталанту». С другой стороны, «Милан» заполучил капитана сборной Испании Альваро Морату и защитника сборной Сербии Страхиню Павловича. Для «Торино» поездка на «Сан-Сиро» — тяжёлое испытание. «Быки» проиграл «Милану» в пяти гостевых матчах подряд (речь только о Серии А).

⚽️ 22:00: «Монако» — «Сент-Этьен», Лига 1, 1-й тур

Интрига: справится ли «Монако» с соперником без Головина?

К сожалению, Александр Головин пропустит первый матч в новом сезоне. Причина — травма лодыжки. Клубные врачи сделали всё, чтобы восстановить россиянина к старту чемпионата Франции, но не получилось. По словам главного тренера «Монако» Ади Хюттера, в 1-м туре придётся играть без Головина. Монегаски завершили прошлый сезон на втором месте в Лиге 1, а «Сент-Этьен» вернулся в элитный дивизион после победы в стыковых матчах.

⚽️ 22:30: «Валенсия» — «Барселона», Примера, 1-й тур

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Интрига: прервёт ли «Валенсию» неудачную серию в матчах с «Барселоной»?

«Барселона» вступает в новый сезон с Ханс-Дитером Фликом. Немецкий тренер сменил Хави на посту главного тренера. А ещё сине-гранатовые купили чемпиона Европы Дани Ольмо. В 1-м туре каталонцев ждёт поездка в Валенсию, которая завершила прошлый сезон на девятой строчке в таблице. Как соперники играли друг с другом? В прошлом сезоне «Барса» победила дома (4:1), а в Валенсии команды поделили очки — 1:1. Кстати, сине-гранатовые не проигрывают сопернику на протяжении восьми матчей.