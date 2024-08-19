Звезда Евро едет в топ-клуб по хитрой схеме. Но почему Мамардашвили ещё не в «Ливерпуле»?

«Ливерпуль» вошёл в сезон с новым тренером. Юрген Клопп покинул клуб спустя девять лет, и его сменил Арне Слот. До этого тренер сделал «Фейеноорд» чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны. Вот только Слот до сих пор не получил ни одного новичка. «Ливерпуль» практически купил полузащитника сборной Испании Мартина Субименди, но тот отказался от трансфера. Чемпион Европы решил остаться в «Реале Сосьедад».

Теперь третий клуб АПЛ прорабатывает вариант с трансфером вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили. Того самого, что блеснул на чемпионате Европы в Германии. Голкипер накопил огромное количество сейвов и помог национальной команде выйти в плей-офф. По окончании турнира Мамардашвили попал в символическую сборную Евро-2024 по трём версиям (Opta Sports, ESPN и WhoScored).

После турнира Георгий подорожал на € 10 млн и стал самым дорогим вратарём в мире наряду с Диогу Коштой из «Порту». Каждый из этих голкиперов стоит по € 45 млн. Мамардашвили играет за «Валенсию» с 2021 года и, судя по всему, уже перерос уровень этого испанского клуба. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Георгий согласился перейти в «Ливерпуль». Правда, есть один нюанс.

Мамардашвили ярко проявил себя на чемпионате Европы Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Алисон Бекер — основной вратарь «Ливерпуля». Он останется таковым и в сезоне-2024/2025. Мамардашвили понимает, что его пока не видят первым номером, но готов ждать. Один или два года аренды — не проблема для грузинского вратаря. Но и здесь не всё так просто. В АПЛ существует запрет — нельзя купить футболиста и в это же окно отдать его в аренду в другой клуб лиги.

«Борнмут» готов стать третьим участником сделки. Английский клуб хочет арендовать Мамардашвили на нынешний сезон. Отличный вариант для «Ливерпуля», если учитывать, что «Борнмут» полностью оплатит временный трансфер голкипера. Relevo сообщает, что мерсисайдцы хотят подписать предварительное соглашение с «Валенсией» о трансфере в 2025 году. А перед этим испанский клуб отдаст Георгия в аренду в «Борнмут».

Такой расклад устраивает всех, включая самого футболиста. Но для сделки необходимо, чтобы «Валенсия» и «Ливерпуль» согласовали сумму трансфера. Переговоры между клубами затянулись. Plaza Deportivo утверждает, что «Ливерпуль» предложил за Мамардашвили € 30 млн, «Валенсия» хочет € 40 млн. Английский клуб считает такие требования выше рыночных. После первых контактов «Ливерпуль» сделал предложение по схеме € 30 млн + €5 млн в виде бонусов.

При этом английский клуб уже согласовал с представителями вратаря аренду в «Борнмут» на два года. Если «Ливерпуль» посчитает нужным, то может сократить её вдвое. Проблема в том, что клубы пока так и не решили вопрос по трансферу. Чем меньше времени останется до закрытия окна, тем меньше у «Валенсии» будет шансов найти замену. С другой стороны, испанский клуб уже подписал контракт с вратарём сборной Северной Македонии Столе Димитриевски. Возможно, искать замену и не нужно.

Мамардашвили прекрасно действует на линии ворот, что наглядно доказал на чемпионате Европы. А вот игра ногами — далеко не самая сильная сторона Георгия. «Ливерпуль» рассчитывает, что командировка в «Борнмут» прокачает этот скилл. К тому же в Англии Георгий будет постоянно на виду, так что следить за его прогрессом и адаптацией будет несколько проще.

А что Алисон? В октябре бразильцу стукнет 32 года, но его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2027-го. Плюс Бекер по-прежнему входит в число лучших вратарей планеты. Не исключено, что через год-другой бразилец всё-таки укатит в Саудовскую Аравию, ведь местные клубы интересуются им.

Алисон Бекер остаётся основным вратарём «Ливерпуля» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Вероятно, переход Мамардашвили подтолкнёт Кивина Келлехера (второго вратаря «Ливерпуля») на смену клуба. 25-летний футболист не скрывает, что хочет стать первым номером. «Ливерпуль» высоко ценит ирландца и готов его продать только в случае выгодного предложения. Контракт Келлехера истекает летом 2026 года, и шансы на продление на данный момент невелики. Пока Кивину тяжело стать основным вратарём мерсисайдцев.

Сделка по трансферу Мамардашвили достаточно сложная, с учётом правила АПЛ. Впрочем, как мы уже поняли, его можно обойти. Ещё один вариант — «Ливерпуль» покупает вратаря и оставляет его в «Валенсии» в аренде. Очень интересно, чем же всё-таки завершится эта сага.