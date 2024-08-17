Думали, чемпионский «Байер» растащат? Клуб идеально работает с трансферами!

Впервые за 13 лет Суперкубок Германии пройдёт без «Баварии». Мюнхенцы виноваты сами: отдали чемпионство и Кубок «Байеру», а заодно и второе место в Бундеслиге «Штутгарту». Именно эти команды и оспорят дебютный в сезоне трофей. А как они вообще изменились за лето? Заметно ли усилились? Многих ли лидеров потеряли? Пора разбираться.

Суперкубок Германии 2024 . Финал Суперкубок Германии 2024 . Финал 17 августа 2024, суббота. 21:30 МСК Байер Леверкузен Не начался Штутгарт Штутгарт Кто победит в основное время? П1 X П2

«Байер» обходится вообще без потерь. При этом точечно усилился

Верите в приметы? Одна из главных футбольных гласит: феноменальный сезон не топ-команды приводит к её растаскиванию. Вспомните, как ободрали чемпионский «Лестер». Или более свежий пример — многих лидеров лишилась бронзовая «Жирона». С леверкузенцами всё иначе.

Главного творца их успеха Хаби Алонсо манили отлично ему знакомые «Бавария» и «Ливерпуль» — им придётся подождать. На месте и топ-игроки: Флориан Вирц, Алехандро Гримальдо, Жереми Фримпонг, Гранит Джака, Виктор Бонифасе, Эдмон Тапсоба и так далее. Как сообщал главный мировой инсайдер Фабрицио Романо, именно гарантия сохранения первого убедила тренера не покидать пост.

Вопросы есть только по Жонатану Та. Классическая ситуация — на него уже давно нацелилась «Бавария». У 28-летнего защитника остался всего год по контракту, что добавляло уверенности мюнхенским боссам. Сам футболист согласился на трансфер. Вот только «Байер» не так прост: сначала долго ломил ценник в € 40 млн (Та оценивается в € 30 млн), затем вроде бы всё-таки дал добро на € 25+5 млн, а когда экс-чемпионы посчитали и эти требования завышенными, вышли из переговоров. Спасибо за информацию немецкому Kicker.

Жонатан Та Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Комментируя ситуацию по защитнику на встрече с болельщиками, гендиректор «Байера» Фернандо Карро как следует приложил спортивного директора «Баварии» Макса Эберля: «Что ж, я ничего не думаю о Эберле, абсолютно ничего! И вести с ним переговоры я бы не стал». Да, потом пришлось извиняться. Но мысли-то его от этого едва ли поменялись.

До конца трансферного окна, впрочем, времени ещё полно. Вдруг стороны найдут компромисс? Тем более Мюнхен покинул Маттейс де Лигт. Если же нет, леверкузенцам, кажется, проще из принципа сохранить Та — чтобы потом он ушёл свободным агентом. Или продать защитника куда угодно, лишь бы не в «Баварию» — Артуро Видаль передаёт привет.

Что же касается тех, кто уже ушёл, плакать по ним «Байер» точно не станет:

некогда бомбардир РПЛ, а в недавнем прошлом лавочник «Ромы» Сердар Азмун за € 5 млн отправился в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ;

у правого защитника Тимоти Фосу-Менса (помните вообще такого?) завершился контракт. Он давно мучится от травм и не играет;

нападающий Борха Иглесиас также из аренды укатил обратно в «Бетис». У него семь матчей и 0 результативных действий в Бундеслиге;

в «Баварию» вернулся из аренды универсальный защитник Йосип Станишич. Да, он забил три мяча, в том числе как раз мюнхенцам. Но железно основным не был.

И уже там забивает: Азмун забил первый гол за «Шабаб Аль-Ахли» спустя минуту после дебютного выхода на поле

Расстраиваться можно разве что из-за прощания со Станишичем. Хотя было понятно уже давно: мюнхенцы в Леверкузене его не оставят. Зато усиление подъехало мощное: за € 53 млн взяли 19-летнего центрального защитника «Ренна» и французской молодёжки Жануэля Белосьяна. А также 27-летних центрального полузащитника «Жироны» Алеша Гарсию и левого вингера того же «Ренна» Мартена Терье.

Жануэль Белосьян/Алеш Гарсия/Мартен Терье Фото: Getty Images

У Белосьяна уже в столь юном возрасте 32 матча в Лиге 1 и шесть — в Лиге Европы. Обычно он играет в центре обороны, но может выйти и на левом фланге — со скоростью проблем нет. Гарсия был главным конструктором атак сенсации Ла Лиги — эдакий Хаби Алонсо на минималках. Алеш должен добавить леверкузенской атаке вариативности. В прошлом сезоне у него 3+6 в 37 играх.

Терье же в сезоне-2021/2022 выдал во Франции феноменальные 21+3 за 37 встреч и в следующем чемпионате к январю накопил 9+4. А потом случился разрыв «крестов». После выздоровления он уже не столь продуктивен — 7+3 в 24 матчах Лиги 1 сезона-2023/2024. Но если бы сохранил уровень, то и перешёл бы не в «Байер». Возможно, Алонсо его реинкарнирует. Если да, левосторонняя связка Гримальдо — Терье будет наводить на соперников ужас. Хаби в курсе — Мартен способен на многое.

«Штутгарту» в новом сезоне будет непросто

Не сработавшая с «Байером» примета воплотилась со «Штутгартом». Да, главного тренера Себастьяна Хёнеса «швабы» сохранили. А для них он значит не меньше, чем Алонсо для Леверкузена. Вот только трёх важных звеньев серебряный призёр Бундеслиги лишился, причём разобрали их конкуренты.

Два из них — центральные защитники: «Бавария» за € 23,5 млн забрала Хироки Иту, «Боруссия» Дортмунд — Вальдемара Антона за € 22,5 млн. Первый, кстати, умудрился сразу же после перехода сломать ногу и пропустит два месяца. Без его продвижений мяча «швабам» будет непросто. Как и без надёжности Антона.

Другая важнейшая потеря — те же дортмундцы за € 18 млн выкупили второго бомбардира Бундеслиги Серу Гирасси. Спасибо отступным в контракте, как и в случае с Вальдемаром. В этом плане «шмели» сработали на славу.

Другие расставания не столь значительны: «швабы» помахали ручкой Роберто Массимо (79 минут в Бундеслиге), Флориану Шоку (0 минут), Лилиану Эглоффу (103), Гэнки Харагути (25) и Махмуду Дауду (217), который не оправдал надежд и вернулся в «Брайтон». И ведь полузащитник даже избежал серьёзных травм — в Дортмунде они его натурально преследовали.

Компенсировать расставание с Гирасси вполне по силам купленному у «Аугсбурга» за € 21 млн 26-летнему Эрмедину Демировичу, который умеет хорошенько потолкаться в штрафной. Он, конечно, не наколотил 28 мячей, как Серу — только 15. Но и где «Штутгарт», а где «Аугсбург»? Хотя главное приобретение в любом случае — Дениз Ундав, который настрелял 18 голов как раз за «швабов». Ради его выкупа у «Брайтона» пришлось раскошелиться аж на € 26,7 млн.

Это два рекордных трансфера: ранее «Штутгарт» отдавал максимум € 11,26 млн — за Нико Гонсалеса в 2018-м. Чтобы через три года отпустить его в «Фиорентину» за € 24,5 млн. Возможно, навариться получится и на Демировиче с Ундавом. Тем не менее приобрели их не для этого — впереди Лига чемпионов, где нужно показать силу.

Эрмедин Демирович / Дениз Ундав Фото: Getty Images

Другие покупки «Штутгарта» менее заметны, однако тоже интересны. Во-первых, выкупили ранее арендованных 23-летнего правого вингера Джейми Левелинга у «Униона» (€ 5 млн, 4+4 в 34 матчах), а также двух центральных защитников: 23-летнего Антони Руо у «Тулузы» (€ 3 млн, 22 матча и два ассиста) плюс 22-летнего Леонидаса Стергиу у «Санкт-Галлена» (€ 2 млн, 15 матчей и один гол).

Во-вторых, взяли на вырост двух других игроков центра обороны: 26-летнего Юлиана Хабота из «Кёльна» за € 4 млн (32 матча в прошедшей Бундеслиге) и 23-летнего Рамона Хендрикса из «Фейеноорда» за € 1 млн (был в аренде в «Витессе» и отбегал 31 матч).

Ещё есть две перспективные аренды: 21-летнего левого защитника «Баварии» Франса Кретцига (1+3 в 14 матчах за «Аустрию») и 22-летнего атакующего полузащитника «Ренна» Фабиана Ридера (один гол в 15 матчах Лиги 1). За них пришлось отвалить суммарно € 1,3 млн.

Не обошлось и без подписания интересных свободных агентов. Это 24-летний опорник Янник Кайтель (стоимость — € 5 млн, один гол в 15 матчах за «Фрайбург»), 22-летний 198-сантиметровый громила и оттянутый нападающий Ник Вольтемаде (€ 4 млн, два гола в 30 матчах за «Вердер») и 19-летний левый вингер Джастин Диль (€ 2,5 млн, семь игр за «Кёльн»).

В общем, обойма у «Штутгарта» действительно хороша. Вот только качественного, а не количественного усиления в оборону по-прежнему не подвезли. Для этого ещё есть две недели.

А что по товарищеским матчам?

Здесь ультракоротко. Результаты таких матчей вторичны, ведь главное — наиграть состав и наладить связи. Но ради приличия перечислим и их. «Байер» разделался с «Рот-Вайсс» из Третьей Бундеслиги (2:1, забили Нейтан Телла и Патрик Шик), скатал ничьи с «Лансом» (2:2, отличились Терье и Вирц) и «Бетисом» (1:1, Белосьян), однако разгромно влетел «Арсеналу» (1:4, скрасил горечь поражения Адам Гложек).

«Штутгарт» тем временем провёл на две встречи больше, тем не менее лишь один соперник был сильным — и его удалось вынести вперёд ногами (4:0 с «Атлетиком», дубль оформил Силас, ещё голы на счету Демировича и Вольтемаде). Вот другие результаты: 8:1 с «Холленбахом» из немецкого подземелья, 0:0 с «Люцерном», 3:0 с нидерландской «Фортуной», 5:3 с японской «Киото Санга» и 5:2 — с «Хиросимой».

Пока что все расклады — в пользу «Байера»: чемпионам не пришлось обновлять состав, да и конкуренты его не ограбили. Но это касается всего сезона: в отдельно взятом матче «Штутгарт» способен навести шороху. Такого же, какой год назад устроил «Лейпциг» в противостоянии с «Баварией» (3:0).