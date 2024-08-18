Самый загадочный трансфер лета в РПЛ. Дркушич пробыл в «Зените» всего три дня

Это было очень быстро. 13 августа «Зенит» объявил о трансфере Ваньи Дркушича из «Сочи». Казалось, логичный исход: парень неплохо проявил себя на Евро, не получил желаемое предложение из-за рубежа и решил остаться в России. Увеличил себе зарплату и пошёл за титулами. Его представили Семаку, команде, он дал интервью. Но вместо поездки на кубковый матч с «Рубином» выбрал другой маршрут.

Уже 16 августа «Зенит» объявил о переходе Дркушича на правах аренды в «Црвену Звезду». Именно там Ванья проведёт ближайший сезон. Такой вот резкий разворот карьеры за несколько дней.

Почему Дркушич выбрал «Зенит»?

Сразу после успешного Евро вокруг Дркушича стало появляться много слухов. Неудивительно. На турнире Словения вышла в плей-офф, где уступила только в серии пенальти Португалии, а Ванья был основным центральным защитником. Успешно справился с Кейном, Беллингемом, Роналду и остальными. И одновременно стал первым игроком в истории Первой лиги, который сыграл в плей-офф крупного международного турнира.

Ванья Дркушич Фото: Franco Arland/Getty Images

Все понимали: в «Сочи» он не останется. К игроку давно присматривались разные европейские клубы, но трансфер раз за разом блокировался. Сейчас же удержать футболиста было уже невозможно. По данным «Чемпионата», парень был в списках «Севильи», с которой даже согласовал личный контракт. Интересовались им во Франции и Италии. Но время шло, а перехода не было.

И вот к началу августа остались всего три клуба, которые и сделали предложения. «РБ Спорт» сообщил, что это «Осасуна», «Локомотив» и «Зенит». По сумме предложения, судя по всему, были примерно равны, а дальнейший выбор зависел от футболиста.

Хотя, казалось, из чего здесь выбирать. На это и намекнул спортивный директор «Осасуны» Браулио Васкес. «Мы интересовались Дркушичем, но Ванья переходит в другой клуб из России, где ему предложили бо́льшую зарплату», — сказал он. Впрочем, вряд ли в этом кто-то мог сомневаться.

Дркушич прилетел в Петербург, подписал пятилетний контракт, а после дал интервью пресс-службе, где не было ни намёка на скорый уход в аренду.

Ванья Дркушич защитник «Зенита» «Я чувствую себя очень хорошо. Очень рад тому, что смог подписать контракт с таким клубом, как «Зенит». Все знают, что слово «Зенит» значит в мире футбола, так что я очень доволен. Решение далось очень просто. Когда я узнал, что «Зенит» хочет меня подписать, принял его быстро и легко. Готов сыграть там, куда меня поставит тренер. Действительно, в последние годы я играл только на позиции центрального защитника, но если тренер мне скажет, что нужно сыграть на других позициях, то я тоже это сделаю. Номер пока не выбрал, но, когда решу, об этом все узнают».

От Сергея Семака — тоже без явных намёков. Он радовался трансферу, говорил, что Ванья — отличный игрок и в перспективе обязательно поможет команде. Вероятно, решение о его аренде принималось довольно оперативно. Итог: 16 августа — и он уже футболист «Црвены Звезды», которая, вероятно, сыграет в основном раунде Лиги чемпионов.

Почему Дркушич ушёл в «Црвену Звезду»?

Есть как минимум одна очевидная причина: сейчас в команде на контрактах пять центральных защитников. И никто из них не собирается уходить. Это основные — Нино и Эракович. Плюс страховочные варианты — Алип, Чистяков и Родригао. Добавлять в этот комплект ещё и Дркушича, с учётом его амбиций и возраста (парню всего 24), было бы странно. А отдать его на год в партнёрский клуб без опции выкупа — логичный шаг. Тем более он может засветиться ещё и в еврокубках и вырасти в цене.

Ванья Дркушич Фото: crvenazvezdafk.com

Другую причину обозначил Тимур Гурцкая. Правда, совсем не факт, что она соотносится с действительностью. По его теории, «Зенит» таким образом помогает «Сочи». Якобы в Первой лиге Дркушич играть отказывался, поэтому его продали в «Зенит», а через год он вернётся обратно к черноморскому побережью. Если команда, конечно, выйдет в РПЛ. С другой стороны, непонятно, зачем тогда нужно было включать в историю «Зенит», если можно было просто договориться о годовой аренде в Сербию напрямую.

Так или иначе, лето у Ваньи вышло насыщенным: Евро, трансфер и аренда. Наверное, ещё и искупаться успел.