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Трансферы РПЛ, лето-2024: Ванья Дркушич перешёл из Зенита в аренду в Црвену Звезду, подробности, зачем был нужен Зениту

Самый загадочный трансфер лета в РПЛ. Дркушич пробыл в «Зените» всего три дня
Дмитрий Зимин
Дркушич перешёл из «Зенита» в «Црвену Звезду»
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Теперь уехал в годичную аренду в Сербию.

Это было очень быстро. 13 августа «Зенит» объявил о трансфере Ваньи Дркушича из «Сочи». Казалось, логичный исход: парень неплохо проявил себя на Евро, не получил желаемое предложение из-за рубежа и решил остаться в России. Увеличил себе зарплату и пошёл за титулами. Его представили Семаку, команде, он дал интервью. Но вместо поездки на кубковый матч с «Рубином» выбрал другой маршрут.

Уже 16 августа «Зенит» объявил о переходе Дркушича на правах аренды в «Црвену Звезду». Именно там Ванья проведёт ближайший сезон. Такой вот резкий разворот карьеры за несколько дней.

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Почему Дркушич выбрал «Зенит»?

Сразу после успешного Евро вокруг Дркушича стало появляться много слухов. Неудивительно. На турнире Словения вышла в плей-офф, где уступила только в серии пенальти Португалии, а Ванья был основным центральным защитником. Успешно справился с Кейном, Беллингемом, Роналду и остальными. И одновременно стал первым игроком в истории Первой лиги, который сыграл в плей-офф крупного международного турнира.

Ванья Дркушич

Ванья Дркушич

Фото: Franco Arland/Getty Images

Все понимали: в «Сочи» он не останется. К игроку давно присматривались разные европейские клубы, но трансфер раз за разом блокировался. Сейчас же удержать футболиста было уже невозможно. По данным «Чемпионата», парень был в списках «Севильи», с которой даже согласовал личный контракт. Интересовались им во Франции и Италии. Но время шло, а перехода не было.

И вот к началу августа остались всего три клуба, которые и сделали предложения. «РБ Спорт» сообщил, что это «Осасуна», «Локомотив» и «Зенит». По сумме предложения, судя по всему, были примерно равны, а дальнейший выбор зависел от футболиста.

Хотя, казалось, из чего здесь выбирать. На это и намекнул спортивный директор «Осасуны» Браулио Васкес. «Мы интересовались Дркушичем, но Ванья переходит в другой клуб из России, где ему предложили бо́льшую зарплату», — сказал он. Впрочем, вряд ли в этом кто-то мог сомневаться.

Дркушич прилетел в Петербург, подписал пятилетний контракт, а после дал интервью пресс-службе, где не было ни намёка на скорый уход в аренду.

Ванья Дркушич
Ванья Дркушич
защитник «Зенита»

«Я чувствую себя очень хорошо. Очень рад тому, что смог подписать контракт с таким клубом, как «Зенит». Все знают, что слово «Зенит» значит в мире футбола, так что я очень доволен. Решение далось очень просто. Когда я узнал, что «Зенит» хочет меня подписать, принял его быстро и легко. Готов сыграть там, куда меня поставит тренер. Действительно, в последние годы я играл только на позиции центрального защитника, но если тренер мне скажет, что нужно сыграть на других позициях, то я тоже это сделаю. Номер пока не выбрал, но, когда решу, об этом все узнают».

От Сергея Семака — тоже без явных намёков. Он радовался трансферу, говорил, что Ванья — отличный игрок и в перспективе обязательно поможет команде. Вероятно, решение о его аренде принималось довольно оперативно. Итог: 16 августа — и он уже футболист «Црвены Звезды», которая, вероятно, сыграет в основном раунде Лиги чемпионов.

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Почему Дркушич ушёл в «Црвену Звезду»?

Есть как минимум одна очевидная причина: сейчас в команде на контрактах пять центральных защитников. И никто из них не собирается уходить. Это основные — Нино и Эракович. Плюс страховочные варианты — Алип, Чистяков и Родригао. Добавлять в этот комплект ещё и Дркушича, с учётом его амбиций и возраста (парню всего 24), было бы странно. А отдать его на год в партнёрский клуб без опции выкупа — логичный шаг. Тем более он может засветиться ещё и в еврокубках и вырасти в цене.

Ванья Дркушич

Ванья Дркушич

Фото: crvenazvezdafk.com

Другую причину обозначил Тимур Гурцкая. Правда, совсем не факт, что она соотносится с действительностью. По его теории, «Зенит» таким образом помогает «Сочи». Якобы в Первой лиге Дркушич играть отказывался, поэтому его продали в «Зенит», а через год он вернётся обратно к черноморскому побережью. Если команда, конечно, выйдет в РПЛ. С другой стороны, непонятно, зачем тогда нужно было включать в историю «Зенит», если можно было просто договориться о годовой аренде в Сербию напрямую.

Так или иначе, лето у Ваньи вышло насыщенным: Евро, трансфер и аренда. Наверное, ещё и искупаться успел.

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