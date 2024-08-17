Чемпион отгрузил три за пять минут. А Сафонов начал сезон в запасе.

«Гавр» с Кузяевым шёл к сенсации против «ПСЖ». Но на 85-й минуте началось избиение

«ПСЖ» провёл первый официальный матч после ухода Килиана Мбаппе. Команда Луиса Энрике встретилась на выезде с «Гавром», за который выступает Далер Кузяев.

Российский полузащитник появился в стартовом составе хозяев, а вот вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе. Впрочем, это было предсказуемо. Несмотря на то что «ПСЖ» заплатил за голкипера € 20 млн, никто не гарантировал тому место в стартовом составе. Тем более при наличии чемпиона Евро-2020 Джанлуиджи Доннаруммы.

Три минуты — именно столько продержался «Гавр». Гости расчертили прекрасную комбинацию, которую завершил Ли Кан Ин. Южнокореец зряче пробил в дальний угол после передачи Гонсалу Рамуша. Как тут не вспомнить, что «ПСЖ» завершил прошлый сезон на первом месте в Лиге 1, а «Гавр» — на четвёртом с конца. Помните, сколько Ли Кан Ин забил за весь прошлый сезон в чемпионате Франции? Три мяча (два — в ворота «Монпелье»).

Рамуш отдал голевую, но провёл на поле всего 15 минут. Португалец получил травму после контакта с соперником — его поменял Рандаль Коло Муани. Любопытно, что Энрике сделал перестановку минут через пять после того, как Рамуш ушёл с поля. В результате парижанам пришлось играть этот отрезок вдесятером. Впрочем, «Гавр» ничем не удивил.

А вот у Коло Муани ушло всего четыре минуты, чтобы оказаться в центре внимания. Нападающий сборной Франции головой вонзил мяч в перекладину после хорошего навеса с фланга. Возьми форвард чуть ниже, «Гавр» устроился бы на 0:2 в середине первого тайма.

Хозяева ответили через несколько минут. Кстати, не без помощи Кузяева. Классная подача россиянина от углового флажка нашла голову одноклубника, а Абдулайе Туре оказался первым на добивании и вогнал мяч в сетку. 1:1? Нет. Хосуэ Казимир был во «вне игры» при первом ударе и мешал вратарю.

«ПСЖ» дожал «Гавр» в концовке Фото: Zuma/TASS

Во второй половине первого тайма «Гавр» смотрелся смело. Хозяева часто бегали в атаку, но по-настоящему опасных моментов было мало. А вот «ПСЖ» мог дважды забивать в концовке тайма, но вратарь «Гавра» Артур Десма остановил удары Ли Кан Ина и 16-летнего Ибрагима Мбайе. «ПСЖ» владел мячом 71% игрового времени, нанёс пять ударов (три — в створ) и наиграл на 0,56 ожидаемого гола. «Гавр» бил три раза (один — в створ), а показатель xG составил 0,06.

В перерыве Энрике выпустил Жоау Невеша — 19-летнего пацана, которого купили у «Бенфики» почти за € 60 млн. Если «ПСЖ» забил на третьей минуте первого тайма, то «Гавр» — на третьей минуте второго. Льорис (нет, не Уго, а Готье) пришёл на стандарт и, казалось, скидывал мяч в центр вратарской. А потом, наверное, сам удивился, что стал автором гола. Никто больше так и не коснулся мяча, и тот пересёк линию ворот.

Команды на этом не остановились. Десма оставил без гола Коло Муани, а судья — Казимира. Футболист «Гавра» удрал от защитников «ПСЖ» с центра поля и легко переиграл Доннарумму. Фанаты на стадионе несколько раз прокричали фамилию героя эпизода, но тот сыграл рукой в начале своего забега. VAR вмешался — «ПСЖ» снова повезло.

Впрочем, гости тоже могли забивать. Десма в очередной раз спас «Гавр» (на этот раз после удара Марко Асенсио), а неугомонный Ли Кан Ин залепил в перекладину. В целом после пропущенного мяча гости мало что позволили сопернику в атаке, а сами заметно прибавили.

Футболисты «ПСЖ» празднуют гол Фото: Zuma/TASS

Всё решилось в концовке. На 85-й минуте Невеш нашёл голову Дембеле, и Усман головой пробил точно в угол. Большой вопрос, чем занималась оборона «Гавра», ведь экс-игрок «Барселоны» оказался совершенно один.

«ПСЖ» забил третий через минуту. Этот гол сделал Брэдли Баркола. Он классно принял мяч грудью на фланге, сместился в центр, убежал от двух соперников, как от манекенов, и классно положил в дальний угол — 1:3. А Невеш отдал вторую голевую.

А на 90-й минуте окончательный счёт установил Коло Муани. Гости заработали пенальти, и нападающий спокойно переиграл вратаря с «точки». И Дембеле, и Баркола, и Коло Муани вышли на замену в ходе матча. За пять минут «ПСЖ» превратил 1:1 в 4:1. Парижане одержали закономерную победу, но вряд ли «Гавр» заслужил разгрома.

Кузяев совершил 35 касаний мяча, отдал 79% точных передач, выполнил три навеса (один — точный), совершил один перехват и заработал на себе один фол. Не самый яркий матч Далера. А Сафонову пока придётся довольствоваться ролью резервного вратаря.