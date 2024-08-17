Сыграли первый матч сезона в АПЛ! «Манчестер Юнайтед» вытащил дорогущий новичок

«Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» не совсем ярко открыли новый сезон АПЛ и на двоих сообразили только один гол. Зато какой важный и в чьём исполнении!

Если взглянуть на стартовый расклад «Юнайтед», можно подумать, что летом он вообще не усилился. Из всех четырёх новичков в основе вышел наименее дорогостоящий — Мазрауи. Йоро травмирован, де Лигт и Зиркзее (несмотря на повреждение Хойлунда) — пока запасные.

Возможно, поэтому «Фулхэм» на первых минутах выглядел интереснее: держал мяч, не плыл под высоким прессингом и за счёт скоростного дриблинга Траоре с Родриго выбегал в атаки. А первый шанс вообще единолично организовал правый защитник Тете: продрался вперёд, сместился в центр и жахнул издали — «МЮ» выручил Онана.

Позже «Манчестер», разумеется, полностью завладел инициативой. Но лондонцы соперника без проблем сдерживали. Только на 29-й минуте Лено пришлось понервничать — и то он сам виноват: под давлением выбил на Каземиро, который вывел на ворота Бруну. Немец исправился и ногой заблокировал удар Фернандеша.

Лено спасал свою команду Фото: Carl Recine/Getty Images

Бразильско-португальская связка едва не сработала чуть позже, когда опорник обрезал двоих соперников и устроил Бруну новую дуэль с Лено. Её итог оказался тем же. Позиция в центре нападения — совсем не для восьмёрки «Юнайтед».

Именно Каземиро был лучшим на поле: не только раздавал классные проникающие передачи, но и пару раз опасно бил головой, часто выигрывал единоборства, отмечался точными навесами и забросами. Безумный контраст с предыдущим сезоном, когда казалось, что бразилец одеревенел и состарился. Он и против «Сити» смотрелся неплохо. Похоже, тен Хаг с ним в межсезонье как следует поработал.

В начале второго тайма Фернандеш показал, что раздаёт он лучше, чем реализует моменты, и запустил в контратаку Рашфорда. Маркус не пожадничал и отдал в центр на Маунта, а тот повторил за Бруну и пробил бесхитростно. Тен Хагу это всё надоело, и Мэйсона с Диалло он заменил на Гарначо с Зиркзее. Не помогло. Более того, первым номером стал действовать «Фулхэм» — гости не забили только благодаря самоотверженной игре Мартинеса и Магуайра.

Что же сделал тен Хаг? За 10 минут до конца основного времени убрал Магуайра с Мазрауи, выпустив де Лигта и Эванса. А вскоре – и Мактоминея вместо Майну. И знаете что? «МЮ» забил! На 87-й минуте Каземиро покатил вправо на Гарначо, тот закинул мяч в центр штрафной, и Зиркзее в касание ткнул его в дальний угол. Есть дебютный гол в первом же матче!

Момент с голом Зиркзее Фото: Michael Regan/Getty Images

Алехандро, кстати, перед финальным свистком устроил настоящий цирк. Вместе с Рашфордом они поймали на ошибке Бейсси и вдвоём вывалились на Лено. Пас Маркуса — осталось только катнуть в пустые. Аргентинец умудрился промазать! Примерно с 12 метров. Если бы не его ассист и победный счёт, кое-кого болельщики прокляли бы.

Промах Гарначо Фото: кадр из трансляции

Наиграл ли «Юнайтед» на победу? Разумеется. По ожидаемым голам перевес колоссальный: 2,51 против 0,42 xG. Вот только получилось всё крайне нервно. Иначе «МЮ», похоже, не может.