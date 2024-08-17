«При немцах не понимали, что в «Локо» творится». Почему Рыбчинский покинул родной клуб

Дмитрий застал в Черкизове Сёмина и Лигу чемпионов, а теперь перезапускает карьеру в Оренбурге.

Для Дмитрия Рыбчинского недавняя встреча «Оренбурга» с «Локомотивом» была особенной. В столичном клубе он прошёл все ступени, от академии до главной команды, застал легендарного Юрия Палыча Сёмина, наиграл полсотни матчей у Николича, дважды поднимал над головой Кубок России и один раз — Суперкубок. Но начиная с 2022 года «Локо» дважды отправлял полузащитника в аренду, а прошлым летом отпустил насовсем. В кубковом матче на неделе Рыбчинский напомнил родному клубу о себе результативной передачей — правда, его новая команда в итоге уступила — 2:3.

— Для тебя каждая игра с «Локо» особенная?

— Я с детства был в этом клубе, вырос там. Всегда приятно встретиться с командой, это что-то особенное.

— Кого был особенно рад увидеть на кубковом матче в Оренбурге?

— С Дмитрием Бариновым дружим, иногда переписываемся. Был рад его увидеть. Да я, в принципе, со многими ребятами общаюсь, успел со всеми по чуть-чуть перекинуться парой фраз.

— Ощущения, наверное, противоречивые: отдал голевой пас, но проиграли?

— Игра получилась неплохая с нашей стороны, но результатом, понятно, не очень довольны. «Локо» вышел вперёд, но мы сравняли, и были ещё моменты, но реализовать их не смогли. Как итог получили в концовке.

Дмитрий Рыбчинский (справа) в Суперфинале Кубка России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Тебя удивил успешный старт «Локомотива» в РПЛ, несмотря на потерю лидеров?

— Нет. Они и прошлый сезон тоже хорошо закончили. Да, ушли игроки, но команда прилично смотрится. Не знаю, как скажется в перспективе уход лидеров, я же теперь не в команде. Но со стороны игра у них смотрится неплохо.

— А у твоей нынешней команды есть цели в Кубке?

— Для нас в приоритете чемпионат, надо набирать очки. Но и в Кубке постараемся побеждать и выйти из группы.

— К искусственному газону «Газовика» уже привык?

— В первое время надо было привыкнуть к полю. Но за месяц плюс-минус приспособился. Проблем с адаптацией в команде тоже не возникло — здесь хороший коллектив, тренерский штаб. Влился быстро.

— Как вообще появился вариант с «Оренбургом»?

— Всё произошло достаточно быстро. После аренды в «Балтике» я стал свободным агентом. Практически сразу появился вариант с «Оренбургом». Быстро согласился на переход и на сборы уже поехал с новой командой.

— С Деограсией был личный разговор?

— Тренер знакомился со всеми новичками. Рассказал, что хочет видеть и какие у него требования. Достаточно обыденный разговор, как при любом переходе.

— Какой он тренер?

— Довольно интересный, со своим видением футбола. Радует, что практически все тренировки у него проходят через мяч. Много упражнений, где надо постоянно думать, что и как делать. Очень интересно.

— Испанская школа чувствуется?

— У каждого тренера своё видение футбола. У иностранцев больше тренировки проходят через мяч, меньше беговой работы, а если она и есть, то всё с мячом.

— То есть физики на сборах было меньше, чем обычно?

— Не сказал бы, что сборы были лёгкими. Через мяч работали, но беговой работы было много.

Дмитрий Рыбчинский с мячом Фото: ФК «Оренбург»

— На что, по-твоему, может претендовать команда в этом сезоне?

— Не надо заглядывать вперёд. Понятно, что нам надо набрать как можно больше очков в чемпионате и попасть в топ-10, топ-7. В Кубке же хотелось бы выйти из группы.

— Приятно было забить дебютный гол в ворота ЦСКА?

— Всегда приятно впервые отличиться в новой команде. Но отрицательный результат смазал радость от гола. Двигаемся дальше.

— Есть ощущение, что в «Оренбурге» две команды — русская и латиноамериканская.

— У нас много легионеров. Но коллектив хороший — каждый друг за друга. Никаких проблем с взаимопониманием нет.

— Кто лидер в команде?

— Мне очень понравился Габи Флорентин. К сожалению, с «Акроном» он получил травму «крестов». В Кубке поддержали его, чтобы он скорее поправился. Флорентин — очень хороший игрок.

— До «Оренбурга» ты был в «Балтике». Есть понимание, почему команда не смогла удержаться в РПЛ?

— Банально не набрали нужное количество очков. Были обидные поражения на последних минутах, где не должны были упускать. Помню игру с тем же «Уралом», когда нам забили в конце. С «Динамо» тоже вели, а за семь минут до конца нам успели забить два.

— Клуб действительно делал акцент на Кубок?

— Нет. Задача была остаться в РПЛ, но понятно, что Кубок тоже был важен.

— Удивило решение Игнашевича подать в отставку?

— Мы узнали о нём после финала Кубка. Прям неожиданностью это не стало, он два года был в команде. Сказал, что «Балтике» нужны перемены.

— И никто из игроков даже не подозревал, что Игнашевич уйдёт?

— Да, мы готовились как ни в чём не бывало.

— Какой Игнашевич в работе? Спокойный и сдержанный?

— На матчах, может, и так. А в раздевалке, на тренировках, если его что-то не устраивало, иногда мог жёстко отреагировать.

— Бутылки по раздевалке летали?

— Такого не было, но словесно мог напихать. Это вполне нормальная ситуация.

Дмитрий Рыбчинский (слева) и Сергей Игнашевич (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как понимаю, твоей детской мечтой был «Локомотив»?

— Да, с тех пор, как в 12-13 лет пришёл в академию «Локо», мечтал дойти до главной команды.

— И семья болела за этот клуб?

— Да.

— Родители поддержали твой выбор пойти в футбол?

— Конечно! Они всегда меня поддерживали, за что я им очень благодарен.

— Больше всего игр в «Локомотиве» у тебя при Николиче — какой он тренер?

— Марко жёсткий, но справедливый. Если ему что-то не нравится, всегда открыто об этом скажет в раздевалке. Если ты хорош, похвалит.

— Рад его возвращению в РПЛ?

— Да, не скрою, что у меня остались приятные воспоминания от работы с Марко. При нём я больше всего играл, выиграли с ним Кубок, серебряные и бронзовые медали в РПЛ.

— На матче с ЦСКА удалось пообщаться?

— Успели немного поговорить. Сказал ему, что рад видеть в РПЛ. Николич тоже был рад меня видеть. Пожелали друг другу удачи в сезоне.

— Многих болельщиков удивила его отставка из «Локо». У игроков было понимание, почему его убрали?

— Сам Марко не прощался с командой. Было немного неожиданно, что его сняли с должности.

Дмитрий Рыбчинский и Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Не пугало, что начало происходить с клубом с приходом немцев?

— Иногда было не очень понятно, чего мы хотим, — то ли развивать молодых ребят и продавать, то ли бороться за высокие места. В моём понимании «Локомотив» — топ-клуб, который должен ставить перед собой высокие цели. При немцах всё пошло вниз. Игроки тоже не понимали, что творилось.

— Ты ещё и Сёмина застал. Что из того периода больше всего запомнилось?

— Юрий Павлович — легенда футбола и «Локомотива». Я ему благодарен за то, что начал подводить меня к основе. Он всегда от всех требовал выкладываться по максимуму. Говорил: «Как ты выкладываешься, так тебя футбол потом отблагодарит».

— Ты поиграл и в «Казанке» — удивился решению закрыть команду?

— Это же было как раз при немцах. Сложно сказать, но, по мне, не надо было этого делать. Через «Казанку» многие ребята приходили в основой состав. Это было хорошей ступенькой развития. Удивило это решение.

— Доволен временем в «Локомотиве»?

— Были разные этапы в команде, какими-то доволен, какими-то — нет.

— Хотел бы вернуться когда-то обратно?

— Я благодарен всему, через что прошёл в команде, но думаю, что это уже пройденный этап и нужно двигаться дальше.

Дмитрий Рыбчинский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Есть ощущение, что смены лидера в РПЛ мы и в этом сезоне не увидим?

— Посмотрим. Концовка предыдущего сезона была непонятной. «Динамо» и «Краснодар» до последнего боролись с «Зенитом». В этом сезоне «Динамо» способно побороться.

— Не расстраивает гегемония одной команды в РПЛ?

— Понятно, что немного надоело видеть только «Зенит» чемпионом. Но если команда выигрывает, значит, заслуженно. Победителей не судят.

— Согласен, что уровень чемпионата усреднился?

— Да. Сейчас все команды могут отобрать очки, дать бой. Лёгких матчей нет. Исключение тут только «Зенит» — с ним тяжелее всего играть.