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Ипсвич — Ливерпуль — 0:2, обзор матча 1-го тура АПЛ, 17 августа 2024, голы: Диогу Жота, Мохамед Салах, статистика

Первый матч «Ливерпуля» после эры Клоппа. Вырубили новичка АПЛ за пять минут
Григорий Телингатер
«Ипсвич» — «Ливерпуль» — 0:2, обзор матча
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Команда Слота выдала два абсолютно разных тайма против «Ипсвича».

«Ливерпулем» со скамейки руководит не Юрген Клопп. Элементарный факт, с которым пока ещё трудно свыкнуться. С другой стороны, состав остаётся стабильным. Этим летом «Ливерпуль» ещё никого не купил и никого не продал из важных игроков (Карвалью к таким вряд ли относился). Команду покинули только Матип, Тьяго Алькантара и вратарь Адриан, которые фактически перестали играть за «Ливерпуль». С учётом того, что клуб сменил тренера не из-за плохой игры, а из-за желания Клоппа, логично было сохранить то, что в целом скорее работало, чем нет.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Жота – 60'     0:2 Салах – 65'    

Однако первый тайм Слота получился тяжёлым. И дело даже не в «Ливерпуле». Понравилось, как выглядел «Ипсвич», который вернулся в АПЛ спустя 22 года. Было изначально понятно, что главный тренер Киран Маккенна ставит мощный атакующий футбол. Из-за этого в мае им интересовались «Челси», «МЮ» и «Брайтон». Только одно дело показывать смелый футбол в Чемпионшипе, а другое — в АПЛ. Да ещё на фоне «Ливерпуля».

«Ипсвич» навязывал свою игру с самого начала. Уже на четвёртой минуте у «Ливерпуля» под давлением грубо ошибся Робертсон, но к голу это не привело. Смело действовали хозяева и у своих ворот. Несмотря на прессинг соперника, могли пасоваться низом в своей штрафной. И при этом сами прессинговали большими силами. Показательный эпизод в первом тайме случился после того, как «Ливерпуль» разыграл мяч от ворот и Луиса Диаса накрыли сразу два игрока «Ипсвича».

Игроки «Ипсвича» накрыли Луиса Диаса

Игроки «Ипсвича» накрыли Луиса Диаса

Фото: Кадр из трансляции

В первом тайме «Ливерпуль» ни разу не пробил в створ и мало в чём превзошёл новичка АПЛ. Более того, в начале второго тайма мог быть назначен пенальти в пользу «Ипсвича», если бы не крохотный офсайд. После такого «Ливерпуль» уже действительно проснулся и выдал целую серию голевых моментов. Сначала защитник «Ипсвича» почти на ленточке вынес мяч из ворот, затем Жота обязан был забивать головой, но чуть-чуть промахнулся. А ещё классная комбинация «Ливерпуля» закончилась тем, что Луис Диас с пяти метров не попал по воротам.

Ну а затем уже «Ливерпуль» стал наказывать соперника за проблемы с обороной. Сначала классная проникающая передача от Трента позволила Салаху сделать в касание ассист на Жоту. Второй раз из убойной позиции португалец уже не промахнулся. Это был первый гол в официальном матче «Ливерпуля» при Слоте.

Гол Жоты

Гол Жоты

Фото: Кадр из трансляции

Через пять минут Салах уже забил сам — помог рикошет от защитника. Египтянину оставалось лишь проткнуть мяч мимо вратаря, что он и сделал. При счёте 2:0 «Ливерпулю» стало совсем комфортно. Гости создали ещё несколько опасных моментов. У Салаха была возможность сделать дубль. Гости настолько поймали кураж, что в добавленное время один на один вышел правый защитник Конор Брэдли, но переиграть вратаря не смог.

С финальным свистком «Ливерпуль» вышел на первое место в таблице («МЮ» выиграл с худшей разницей голов). Правда, по итогам тура, скорее всего, кто-то обойдёт команду Слота. Она пока весьма похожа на ту, что была при Клоппе.

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