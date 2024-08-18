Весёлые полгода Глушенкова в «Химках». Забил «Спартаку», «Динамо» и скандально удалился

Максим Глушенков – главная звезда РПЛ на старте сезона-2024/2025. За четыре тура он забил семь мячей и оформил один ассист. Мощнейшая статистика! «Зенит» угадал с покупкой Глушенкова у «Локомотива». А вот «Спартак» в своё время талант Максима оценил не до конца. Москвичи постоянно отправляли форварда по арендам. Первую половину 2021 года Глушенков провёл в составе «Химок». А сейчас он сыграет с клубом из Подмосковья в статусе лидера «Зенита». Вспоминаем, как Максим оказался в «Химках» и выступал за них.

Сезон-2020/2021 Глушенков начинал в «Спартаке», хотя до этого выступал на правах аренды за «Крылья Советов». Доменико Тедеско рассматривал юного форварда как игрока ротации. И в первых пяти турах РПЛ Максим выходил на поле. А в первой встрече с «Сочи» (2:2) он появился в стартовом составе на позиции в центре поля. Но уже в начале второго тайма Тедеско заменил Глушенкова, показавшего не лучшую игру на месте «восьмёрки». Затем время Максима резко уменьшилось: две минуты с «Ахматом», семь минут с «Уфой», 11 минут с «Локомотивом» и 13 – с «Ротором».

Максим Глушенков в «Спартаке» Фото: РИА Новости

Беда случилась с нападающим в молодёжной сборной России. В сентябре 2021-го команда встречалась с Польшей в отборочном турнире Евро-2021. И по ходу матча Глушенков порвал крестообразные связки, выбыв из строя как минимум до конца года. «Так как я слишком жизнерадостный человек, я это перенёс с улыбкой. Когда в первый день меня позвали врачи в «Спартаке», они посмотрели МРТ и сказали: «А где твоя крестообразная связка?» Обычно, когда она рвётся, остаётся два кончика, болтаются. А у меня она так разорвалась, что ничего не было. Был такой страшный момент с операцией! Просто в сознательном возрасте у меня не было ни одной операции, я никогда ничего не ломал», – рассказывал Максим в интервью «Матч ТВ» уже в 2022 году.

После восстановления Глушенков оказался не нужен «Спартаку». На зимних сборах он работал в клубе по индивидуальному плану, а набирать игровую форму Максима отправили в «Химки». «Желаем Максиму как можно скорее вернуться на поле и ярко проявить себя в новой команде!» – отмечала пресс-служба москвичей.

Максим Глушенков экс-форвард «Химок» «Очень рад оказаться здесь. Хороший клуб, с серьёзными задачами как на этот сезон, так и на следующий. Успел пообщаться с тренерским штабом, со многими игроками знаком, поэтому должен легче адаптироваться. Буду стараться показать себя, забивать голы и помогать «Химкам» подняться выше в турнирной таблице».



Аренда в «Химки» началась скучно. В 1/8 финала Кубка России с «Крыльями Советов» Максим не сыграл, а затем оставался на скамейке в матчах РПЛ с «Уфой», «Ротором» и «Ростовом». После Глушенкова выпустили в самой концовке встречи с «Рубином» и снова оставили в запасе на игру с «Зенитом». Одна минута на поле за полтора месяца – не на это рассчитывали как футболист, так и «Спартак».

Однако с середины апреля тренер Игорь Черевченко доверял Глушенкову чаще. Он провёл по тайму с «Тамбовом» и «Ахматом», а в матче с «Динамо» Максим вышел на поле на 63-й минуте, а на 90+1-й забил победный мяч «Химок». Глушенкова признали лучшим футболистом встречи, а «Спартак» поздравил его: «Есть первый гол Максима Глушенкова после возвращения на поле! И какой! Победный в добавленное время с «Динамо»! Так держать, Макс!»

А член попечительского совета «Химок» Роман Терюшков отметил, что клуб хотел бы сохранить новичка: «Глушенков — хороший игрок, молодой, перспективный. Он ещё проходит восстановление после тяжёлой травмы, но уже выходит на поле. Мы бы хотели сохранить его у себя, будем разговаривать со «Спартаком» по этому поводу».

Максим Глушенков в «Химках» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В следующем матче с «Уралом» Глушенков появился в старте, но результативными действиями не отметился. Самый же запоминающийся эпизод аренды состоялся во встрече 29-го тура… со «Спартаком». Максим снова оказался в основном составе, получил жёлтую карточку на шестой минуте, а после открыл счёт на 27-й. Что было дальше? Ближе к концу тайма игрок повздорил с защитником «Спартака» Айртоном, после чего ударил бразильца шипами между ног.

Судья Владислав Безбородов без раздумий удалил Максима и завершил сезон форварда за тур до финиша. «Химки» в итоге пропустили два мяча, уступив со счётом 1:2. «Спартак» получил важнейшие три очка в борьбе за место в Лиге чемпионов (и сохранил второе место до конца). Часть общественности даже подозревала Глушенкова в том, что он специально помог команде.

Максим Глушенков экс-форвард «Химок» «Даже не знаю, что сказать. Да, я чуть перегорел, не совладал с эмоциями и получил красную карточку. Провокаций не было. Игровые моменты, стыки. Всё нормально. Конечно, попросил прощения [перед командой]. Парни молодцы, хочу отдать им должное, они боролись. Чуть-чуть не удержали результат».

А на вопрос о возвращении в «Спартак» Глушенков отметил, что хочет бороться за место в команде: «Да, конечно. Хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе. А если опять будет аренда? Я готов к этому. Ничего страшного в этом не вижу. Мне нужна игровая практика, чтобы прогрессировать».

КДК РФС дисквалифицировал Глушенкова на два матча за этот эпизод. Но пропускать стартовую игру нового сезона Максиму пришлось не в «Спартаке». «Химки» хотели снова арендовать форварда, но москвичи отправили его во второй раз в «Крылья Советов». За 29 матчей в Самаре Глушенков забил семь мячей. После чего «Крылья» выкупили Максима у «Спартака». А дальше – ещё один неплохой отрезок в Самаре, переход в «Локо», отличный сезон-2023/2024 и невероятный старт в «Зените».