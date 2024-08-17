Топ-события воскресенья: ЦСКА — «Локомотив», «Челси» — «Ман Сити» в футболе, UFC и хоккей

Большое спортивное 18 августа: мощные вывески в футболе, Кубок Первого канала по волейболу, а ещё регби — всё это в вашем расписании дня!

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Время в материале указано по Москве.

👊 7:00*: Дрикус дю Плесси (ЮАР) — Исраэль Адесанья (Нигерия), UFC 305

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Адесанья вернёт чемпионский пояс?

Средний вес — один из самых интересных в UFC. Чемпион здесь меняется каждые несколько месяцев, а лидеры дивизиона не только харизматичные, но и эффектные. В очередном титульном поединке сойдутся Дрикус дю Плесси и Исраэль Адесанья: два парня, давно и отчаянно ненавидящие друг друга. Дю Плесси на пресс-конференциях куражился, Адесанья — плакал и обещал нокаутировать оппонента. Что они покажут в октагоне?

🏒 11:00: «Нефтехимик» — «Северсталь», Кубок Республики Башкортостан

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан 18 августа 2024, воскресенье. 11:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выпадет ли «Нефтехимик» из борьбы за Кубок Республики Башкортостан?

И «Северсталь», и «Нефтехимик» одержали только по одной победе в Уфе, но для нижнекамцев этот матч станет последним на турнире. Поражение гарантированно оставит нижнекамцев без надежд на успех в предсезонном соревновании. Череповчане же после минимальной победы над хозяевами уступили в ярком матче «Автомобилисту» и наверняка захотят исправиться.

Удивительное приключение вратаря «Северстали» на турнире в Уфе: Вратарь «Северстали» получил 3 удаления за сдвиг ворот за 3 минуты в игре с «Салаватом»

🏒 15:00: «Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск, Кубок Республики Башкортостан

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан 18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в самом ожидаемом матче уфимского турнира?

«Салават» — «Магнитка» — самая яркая вывеска предсезонного соревнования в столице Башкортостана. Хозяева сыграют с действующим чемпионом КХЛ. Уфимцы молодёжным составом расправились с «Нефтехимиком», исправившись за сухое поражение от «Северстали», «Металлург» тоже удачно проверил ближайший резерв, и тоже в игре с нижнекамцами. Вероятно, на очный матч Виктор Козлов и Андрей Разин уже выставят составы, близкие к оптимальным.

🏉 15:00: «Слава» — «Стрела», чемпионат России по регби, 1/4 финала, первый матч

Интрига: преподнесёт ли «Слава» сюрприз лидерам из Казани?

«Слава» и «Стрела» встречались друг с другом в последнем туре регулярного чемпионата (матч завершился со счётом 54:14 в пользу казанцев), а теперь начинают плей-офф с очередного очного противостояния. «Стрела», занявшая второе место по итогам регулярки, в этой паре, конечно, является фаворитом, однако в плей-офф можно увидеть и сюрпризы, тем более что все лидеры «Славы» в строю.

⚽️ 15:00: «Химки» — «Зенит», РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» организует очередной разгром?

Ждём очередной победы «Зенита»? Сине-бело-голубые пока не потеряли ни одного очка в чемпионате России (четыре победы в четырёх матчах). Более того, команда Сергея Семака до сих пор не пропустила ни одного мяча. Неделю назад «Зенит» одолел в Санкт-Петербурге московское «Динамо» (1:0), а Евгений Латышонок в концовке отразил удар Муми Нгамалё с 11-метровой отметки. «Химки» пока играют очень нестабильно. Кажется, тут всё понятно. Или мы станем свидетелями сенсации?

🏐 15:30: Команда Карполя — Команда Терзича, Кубок Первого канала

Интрига: гуру тренерского цеха против наставника сборной России

Женская часть классного предсезонного турнира. Лучшие волейболистки России выйдут на площадку под руководством легендарного Николая Карполя и главного тренера сборной России Зорана Терзича. Кто окажется искуснее в формате драфта?

Составы команд уже определены: Определились составы команд Карполя и Терзича на Кубок Первого канала

⚽️ 17:30: ЦСКА — «Локомотив», РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлят ли армейцы успешную серию в матчах с «Локомотивом»?

Московское дерби в 5-м туре РПЛ. «Локомотив» прекрасно проявил себя на старте нынешнего сезона — пять побед в шести матчах во всех турнирах. Сейчас команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в таблице чемпионата России. А вот ЦСКА на прошлой неделе снова проиграл в Краснодаре (второй раз в сезоне). У красно-синих была возможность подняться на второе место, но пока они находятся на четвёртой строчке. В последнее время железнодорожники неудачно играют против армейцев — пять матчей без побед.

⚽️ 17:30: «Спартак» — «Факел», РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» реабилитируется за два поражения в прошлом сезоне?

Матч, который изначально должен был пройти в Воронеже, перенесли в столицу России. Причина — запрет на проведение массовых мероприятий в Воронежской области. В прошлом сезоне красно-белые дважды проиграли «Факелу» с одинаковым счётом 0:2. Во втором случае соперники встретились друг с другом в «Лужниках». Московский клуб занимает пятое место в таблице РПЛ, «Факел» — последнее. Воронежцы поменяли тренера, но первый матч под руководством Дмитрия Пятибратова завершился поражением.

⚽️ 18:30: «Челси» — «Манчестер Сити», АПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьют топ-клубы Англии?

Главный матч 1-го тура АПЛ. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам прошлого сезона, а на старте нынешнего победил в Суперкубке страны. «Челси» снова активничал на трансферном рынке, но самое главное, что поменял главного тренера. Маурисио Почеттино покинул свой пост, а его место занял Энцо Мареска, который вернул «Лестер» в элитный дивизион. В прошлом сезоне соперники выдали крышесносный матч на «Стэмфорд Бридж» — 4:4. Может, и на этот раз мы увидим что-то подобное?

⚽️ 19:30: «Верона» — «Наполи», Серия А, 1-й тур

Интрига: как «Наполи» стартует в Серии А с новым тренером?

«Наполи» вступает в новый сезон с новым тренером. Антонио Конте постарается вернуть клуб в число лучших в Италии. В сезоне-2022/2023 «Наполи» стал чемпионом страны, однако через год рухнул на 10-ю строчку в таблице. Конте делал чемпионами сразу три клуба («Ювентус», «Челси», «Интер»), так что такому тренеру по силам добиться успеха с новой командой. На прошлой неделе «Наполи» с большим трудом прошёл «Модену» в Кубке Италии — для этого пришлось бить пенальти.

Перейдёт ли Осимхен в «Челси»? Конте уклончиво ответил на вопрос о возможном уходе Осимхена из клуба

⚽️ 20:00: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: остановят ли «быки» команду Илича?

Многих удивляет высокое место «Пари НН» на старте нынешнего сезона. Сначала команда Саши Илича потерпела два поражения, после чего одержала две победы с одинаковым счётом 1:0. Сначала нижегородский клуб обыграл махачкалинское «Динамо», а потом — «Химки». «Краснодар» до сих пор не потерпел ни одного поражения. С другой стороны, он одержал всего одну победу в новом розыгрыше чемпионата России. На прошлой неделе «быки» дожали ЦСКА (2:1) в концовке, а через несколько дней «Краснодар» переиграл «Ахмат» (1:0) в Кубке России. Одержат ли «быки» третью победу подряд?

⚽️ 20:00: «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано», Примера, 1-й тур

Интрига: команды снова сыграют вничью?

Первый официальный матч для команды Арсена Захаряна в новом сезоне. Правда, сам россиянин сейчас находится в списке травмированных. В межсезонье Арсен перенёс операцию, на полное восстановление потребуется два-три месяца. «Райо Вальекано» завершил прошлый сезон на 17-й строчке и тем самым сохранил место в элитном дивизионе испанского футбола. Отрыв от зоны вылета составил пять очков. В прошлом сезоне команды дважды сыграли друг с другом вничью (2:2 и 0:0).

Захарян уже приступил к реабилитации: В «Реале Сосьедад» рассказали, что Захарян приступил к восстановлению после операции

⚽️ 22:30: «Мальорка» — «Реал» Мадрид, Примера, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьёт ли Мбаппе в первом матче в Примере?

«Реал» уже провёл первый официальный матч в новом сезоне. Несколько дней назад команда Карло Анчелотти обыграла «Аталанту» (2:0) в матче Суперкубка УЕФА. Звёздный новобранец Килиан Мбаппе отметился голом в первом же матче. В прошлом сезоне «Реал» стал победителем Примеры и Лиги чемпионов, а вот «Мальорка» оказалась только на 15-й строчке в таблице чемпионата Испании. В последних двух очных матчах «Реал» одержал две победы со счётом 1:0. Удастся ли одержать более уверенную победу?