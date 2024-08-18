Умопомрачительный день в РПЛ! Дерби, а ещё матчи «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»! LIVE

Сегодня, 18 августа, состоятся четыре встречи 5-го тура РПЛ. «Химки» примут «Зенит», ЦСКА в дерби сыграет с «Локомотивом», «Факел» приедет в гости к «Спартаку», а «Краснодар» сыграет с «Пари НН».
Тут и фаворит понятен, и от кого ждать сенсации. Последний раз «Химки» выигрывали у «Зенита»… а никогда такого не было. Из 14 встреч 12 закончились победой петербуржцев, ещё две – вничью. Загибаем пальцы, сколько забьёт Максим Глушенков или сколько пропустит Никита Кокарев.
Дерби – отдельный вид искусства. А тут ещё и Марко Николич против бывшего клуба. Как и, например, Наир Тикнизян. В апреле 2024-го команды выдали феерические 3:3, и, конечно, хочется такого же яркого футбола. За железнодорожников молодёжь, за армейцев – раззабивавшийся Игорь Дивеев.
Красно-белые при Десне Станковиче смотрятся приятно. На очереди – «Факел», который в прошлом сезоне дважды хлопнул «Спартак» по 2:0. Сейчас клубы поменялись кругами, и матч состоится в Москве: интересно, кому это на руку. Кажется, что столичному клубу, но эхо прошлого сезона намекает на возможность сенсационного результата.
К 5-му туру РПЛ команды подходят с одинаковым количеством очков. И сразу кажется, что «Пари НН» не такой уж андердог. Но всё-таки у команды Саши Илича два поражения, а у ребят Мурада Мусаева – ещё ни одного. В конце прошлого сезона «Краснодар» и нижегородцы выдали шоу – 4:3. Ждём повторения сюжета?
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