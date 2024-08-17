«Динамо» сравнялось с «Зенитом» в РПЛ. Но потеряло лидера после страшной травмы. Видео

«Динамо» начало сезон с трёх побед, но затем обидно уступило в гостях «Зениту». А в 5-м туре команде Марцела Лички предстоял матч с «Крыльями Советов». Самарцы в прошлом сезоне до конца сражались за топ-5, а сейчас выглядят слабо. Всего три очка в четырёх матчах – не очень хороший результат. Поэтому в Москву «Крылья» ехали с мыслями как минимум о ничьей.

И старт матча не подкачал. «Динамо» и «Крылья» включились в игру, генерировали острые моменты и действовали динамично. Чуть больше мячом владели хозяева, но шансы при этом получили самарцы: Николай Рассказов бил с правого угла вратарской – мяч заблокировал Фабиан Бальбуэна. А затем на выходе ошибся голкипер «Динамо» Андрей Лунёв, после чего Владислав Шитов ударил по пустым воротам. И снова парагваец спас команду, встав на пути мяча. После классного отрезка от «Крыльев» включилось и «Динамо». У хозяев активно действовала вся атака (Тюкавин, Бителло, Нгамалё, Карраскаль), вингеры не стеснялись меняться флангами. Премию за самый красивый момент первого тайма получил как раз Константин. На 20-й минуте он пробил через себя, но, к сожалению, не попал в створ.

Трендом тайма стали стандарты. «Динамо» и «Крылья» частенько получали возможность исполнить угловые (7 на двоих) и штрафные (14 на двоих). При таком раскладе важную роль играли защитники, приходившие на стандарты. Также забить команды пытались с помощью дальних ударов. В конце тайма Даниил Фомин, например, классно пробил по воротам «Крыльев». Но Ломаев отразил удар.

Но главной проблемой «Динамо» стала травма Муми Нгамалё: уже в конце тайма ему на голеностоп неудачно приземлился новичок «Крыльев» Томас Гальдамес. Несчастный случай, который выглядел жутко. Камерунец уже не смог опереться на правую ногу и покинул поле. Здоровья вингеру «Динамо»!

Травма Муми Нгамалё Фото: fcdm.ru

На второй тайм вместо Муми вышел Ярослав Гладышев. Вряд ли эта замена так повлияла на «Динамо», но всё же хозяева выглядели мощнее после перерыва. Команда Марцела Лички не позволяла «Крыльям» создавать опасность у своих ворот, а вот сами москвичи шли вперёд. Стоит отметить желание Хорхе Карраскаля и Бителло: именно эта парочка создавала наибольшую остроту. Тренер самарцев Игорь Осинькин отреагировал на плохой футбол команды сразу тройной заменой на 60-й минуте. Но кардинальных изменений после них не последовало.

Да, «Динамо» владело инициативой и искало варианты для взлома самарской обороны. Но назвать второй тайм сверхзрелищным вряд ли кто-то осмелится. Скукоту на 73-й минуте разукрасило трио Рассказов-Бителло-Кукуян. Защитник «Крыльев» придержал за футболку вингера «Динамо», за что судья назначил пенальти. В дело вмешался VAR: Кукуян побежал к монитору и увидел, что Бителло сыграл рукой. Рассказов спасён, пенальти не назначен.

А вот бразилец стал только злее. И уже через минуту открыл счёт! «Динамо» разыграло комбинацию: Диего Лаксальт отдал на Тюкавина, Константин скинул в центр штрафной на Бителло, а тот убрал защитника «Крыльев» Солдатенкова и пробил в угол.

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«Динамо» могло забивать ещё. Хорошие моменты упустили Гладышев и Бителло. Удар первого вытащил Ломаев, а бразильцу оформить дубль помешала точность.

В концовке «Крылья» забрали мяч к себе. Но забить ответный мяч не помогли даже шесть добавленных минут. Команда Осинькина потерпела четвёртое поражение в пяти турах. Настоящая беда для Самары, которая рассчитывала биться как минимум за топ-8.

А вот «Динамо» сравнялось по очкам с «Зенитом» (у которого на матч больше). Москвичи обозначают, что в нынешнем сезоне снова собираются биться за золото. «Динамо» показывает и другой важный скилл: побеждать в тяжёлых встречах с середняками РПЛ. Именно такие матчи и делают клубы чемпионами.