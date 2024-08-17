Лучший матч старта РПЛ! Таких крышесносных камбэков в этом сезоне мы ещё не видели! Видео

«Ростов» и «Оренбург» закрыли субботнюю программу 5-го тура РПЛ. И выдали крышесносный матч.

«Оренбург» прекрасно начал сезон — обыграл в 1-м туре РПЛ «Спартак» (2:0). Многие восхитились тем, как команда Давида Деограсии наказала гостей из столицы. Вот только после этого «Оренбург» забыл, как побеждать. Пять матчей во всех турнирах — две ничьих и три поражения. А вот «Ростов» ещё ни разу не проиграл на своём стадионе. Правда, оба матча в РПЛ завершились вничью, но команда Карпина справилась в Кубке с «Химками» (3:1).

«Ростов» бодро начал — Роналдо уже на третьей минуте попал не в ближний угол, а в сетку с внешней стороны. Там, правда, был рикошет, а угловой не завершился ничем опасным. «Оренбург» отдал мяч сопернику, но не забывал о контратаках. Обрез Уткина на чужой половине поля привёл к перспективному моменту у ворот Рустама Ятимова. Хозяевам повезло, что Саид Сахархизан замешкался, и пробил слишком поздно — мимо ближнего угла.

Роналдо создал первый момент в матче, Роналдо мог первым уйти с поля. Бразилец получил повреждение после того, как Данила Прохин влетел бедром в голову сопернику. Удивительно, что Карпин не поменял Роналдо, хотя нападающий изначально показывал врачам, что «поплыл». Возникли подозрения на предмет сотрясения мозга, но бразилец вернулся на поле.

На 18-й минуте зрители арены в Ростове-на-Дону увидели шедевральный удар Брайана Мансильи. Аргентинец пальнул с линии штрафной площади прямо под перекладину — ростовчанам пришлось доставать мяч из сетки. Красотища! Для Мансильи это первое результативное действие в новом сезоне в РПЛ.

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Брайан забил в чужие ворота, а потом «привёз» пенальти в свои. Андрей Лангович ворвался в свободную зону, Мансилья срубил соперника. Арбитру Владиславу Безбородову не оставалось ничего, кроме как указать на «точку». К мячу подошёл Роналду, но свою попытку не реализовал. Прекрасный дебют 20-летнего вратаря Богдана Москвичёва в РПЛ — взял пенальти от бразильца. Интересно, почему 11-метровый дали пробить Роналдо?

«Ростов» одолел «Оренбург» Фото: fc-rostov.ru

Вратарь «Оренбурга» спас, а вратарь «Ростова» ошибся. Ятимов неудачно сыграл на выходе, Сахархизан перекинул голкипера, а Химми Марин спокойно пробил головой в ближний угол. Один из примеров футбольного разворота — «Ростов» устроился на 0:2, хотя за минуту до этого мог сравнять счёт. В прошлом туре Марин отдал голевую передачу, а теперь забил сам (первый гол в этом сезоне РПЛ).

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В концовке первого тайма Москвичёв снова показал, что находится в полном порядке. Он спас «Оренбург» после удара Ланговича в дальний угол. Правда, через минуту получил жёлтую карточку за затяжку времени. Интересное комбо. «Ростов» нанёс 11 ударов за первый тайм (пять — в створ), подал три угловых и владел мячом 69% игрового времени. «Оренбург» бил реже (пять раз), но зато оба удара в створ оказались голевыми.

В перерыве Карпин сделал важный ход — снял с игры Даниила Уткина и выпустил вместо него Николая Комличенко. Николаю потребовалось всего семь минут, чтобы забить два мяча. Как вам такое? Сначала Комличенко завершил комбинацию с участием Умара Сако и Егора Голенкова. Первый забросил в штрафную «Оренбурга», второй скинул на Николая. Комличенко пробил немного коряво, но мяч всё-таки заполз за линию ворот через рикошет от голкипера и штанги.

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Через минуту на табло уже горели две «двойки». На этот раз Николай забил головой — после прострела от настырного Ланговича. Выход Комличенко на замену — просто вау! Кстати, это первые голы нападающего в нынешнем розыгрыше РПЛ.

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А чуть позже Николай чуть не оформил хет-трик, но пробил прямо в лежащего Москвичёва после того, как тот неуверенно отбил мяч перед собой. Но и «Оренбург» опасно отвечал. Матиас Перес пробил чуть выше перекладины, а Мансилья не попал в дальний угол.

Развязка наступила в добавленное время. Роналдо подкараулил скидку от Максима Осипенко и вогнал мяч в дальнюю девятку. «Ростов» отыгрался с 0:2 и одержал первую домашнюю победу в этом сезоне в РПЛ. Это было красиво!