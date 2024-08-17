Мрачный старт Лиги 1. Матч приостановили из-за жуткой травмы игрока «Лилля». Видео
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Анхель Гомес получил удар в голову от игрока «Реймса».
Старт Лиги 1 омрачён. В игре «Реймса» и «Лилля» футболист гостей Анхель Гомес получил удар в голову от Амаду Коне. Дальше судья принял решение приостановить встречу.
Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
0 : 2
Лилль
Лилль
0:1 Диаките – 45+30' 0:2 Дэвид – 90+3'
Удаления: Коне – 15' / нет
В ходе столкновения Коне грубо сыграл с Гомесом, и тот упал на газон без движения. Тут же на поле появились медики. Помощь пострадавшему оказывали долго – более 20 минут.
Всё это время матч не возобновлялся. Футболисты с замиранием сердца наблюдали за помощью Гомесу, окружив коллегу. А перепуганный Коне в итоге получил красную карточку.
Полная трансляция матча французской Лиги 1 и хайлайты доступны в Okko.
К счастью, ничего подобного, как с Кристианом Эриксеном, с Анхелем не случилось. Футболиста уже увезли с поля на носилках под аплодисменты публики на «Огюст Делон».
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