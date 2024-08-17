Мрачный старт Лиги 1. Матч приостановили из-за жуткой травмы игрока «Лилля». Видео

Старт Лиги 1 омрачён. В игре «Реймса» и «Лилля» футболист гостей Анхель Гомес получил удар в голову от Амаду Коне. Дальше судья принял решение приостановить встречу.

В ходе столкновения Коне грубо сыграл с Гомесом, и тот упал на газон без движения. Тут же на поле появились медики. Помощь пострадавшему оказывали долго – более 20 минут.

Всё это время матч не возобновлялся. Футболисты с замиранием сердца наблюдали за помощью Гомесу, окружив коллегу. А перепуганный Коне в итоге получил красную карточку.

Полная трансляция матча французской Лиги 1 и хайлайты доступны в Okko.

К счастью, ничего подобного, как с Кристианом Эриксеном, с Анхелем не случилось. Футболиста уже увезли с поля на носилках под аплодисменты публики на «Огюст Делон».