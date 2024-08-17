Роналду забил «Аль-Хилялю» в матче за Суперкубок. Но затем команда Малкома устроила разнос

«Аль-Наср» и Криштиану Роналду открывали сезон матчем с «Аль-Хилялем» за Суперкубок Саудовской Аравии. У команд большая история взаимоотношений. Но в последних четырёх матчах трижды сильнее оказывался «Аль-Хиляль». Роналду хотел переломить тенденцию.

На Суперкубок обе команды выпустили суперзвёзд. Роналду, Мане, Лапорт, Митрович, Малком, Милинкович-Савич, Отавио, Рубен Невеш, Ренан Лоди. Все спортсмены на месте, за исключением травмированного Неймара. С таким подбором игроков любопытно смотреть даже за товарищеским матчем. А когда дело доходит до встречи за трофей, то становится ещё эпичнее.

Однако первый тайм немножко разочаровал. В голове не осталось ни одного реально опасного момента. Но «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» обменялись любопытными эпизодами. Что мы запомним? Настрой Роналду и его нацеленность на ворота соперника. В одном из моментов Криштиану рухнул в штрафной «Аль-Хиляля», но судья Артур Суареш Диаш (соотечественник Роналду) нарушения на разглядел. А у «Аль-Хиляля» опасный удар головой нанёс Александр Митрович: после него голкипер «Аль-Насра» Бенто отразил мяч в штангу. Однако серб оказался в офсайде. Вот и весь сжатый итог тайма…

Мог бы быть, если не Криштиану Роналду. Кто, если не он? На 44-й минуте 39-летний португалец замкнул передачу от Абдулрахмана Гариба, открыл счёт и сделал фирменное SIIIIIUUUU. Показалось, что вот он, шанс «Аль-Насра» на трофей и победу над «Аль-Хилялем». Но как же мы ошибались.

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Во втором тайме «Аль-Хиляль» вынес «Аль-Наср». На языке бокса это сравнимо с нокаутом в первом раунде, а аналогия в теннисе – матч со счётом 6:0, 6:0. С 55-й по 72-ю минуту «Аль-Хиляль» вкатил четыре безответных мяча. «Аль-Наср» в атаке выглядел безыдейно, а в обороне – бездарно. И такие звёзды, как Малком, Митрович и Милинкович-Савич, воспользовались этим. На 55-й минуте сербский полузащитник «Аль-Хиляля» совершил сольный проход, как танк ворвался в штрафную «Аль-Насра» и перекинул голкипера Бенто. Красота от Милинковича-Савича!

Через девять минут другой серб – Митрович – вывел свою команду вперёд. После розыгрыша углового последовала подача в штрафную «Аль-Насра», Александр набежал на мяч и вколотил его в сетку. 2:1. Болельщики «Аль-Хиляля» активно праздновали гол, понимая, что оппонент бессилен. Трофей становился всё ближе.

На 69-й минуте Митрович оформил дубль: после позиционной атаки Малком прострелил в центр штрафной, а серб мощно пробил под перекладину, разобравшись с защитником «Аль-Насра».

Всё? Нет. Российский след в матч внёс Малком. На 72-й минуте он воспользовался кошмарной ошибкой голкипера «Аль-Насра» Бенто, обрезавшегося в своей штрафной. Экс-форвард «Зенита» обокрал его и спокойно отправил мяч в ворота. 4:1 – вот такая вот хронология разноса «Аль-Насра». Второй трофей Роналду в Саудовской Аравии ушёл от него за 17 минут.

Малком Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

В оставшееся время команды просто доигрывали. Первые впали в депрессию, а вторые уже праздновали трофей. С такой игрой «Аль-Насру» будет тяжело рассчитывать на что-то серьёзное. Даже если Роналду вспомнит молодость и забьёт 30+ голов за чемпионат. А вот «Аль-Хиляль» выглядит как безоговорочный фаворит на победу в саудовской лиге. Команда начала сезон с отличной победы в Суперкубке. Поздравляем Малкома!