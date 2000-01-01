Установлен рекорд еврокубков по продолжительности серии пенальти

Предыдущий рекорд

Предыдущий и по продолжительности, и по результативности рекорд был установлен в матче квалификации Лиги конференций между мальтийской «Гзира Юнайтед» и «Глентораном» из Северной Ирландии. Мальтийцы выиграли серию пенальти со счётом 14:13, но тогда на это потребовалось 28 ударов.