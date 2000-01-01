Установлен рекорд еврокубков по самой продолжительной серии пенальти
«Аякс» и «Панатинаикос» устроили грандиозную борьбу за выход в следующую стадию Лиги Европы. Их серия пенальти стала первой по продолжительности и второй по результативности в истории еврокубков.
34 удара
Команды пробили 34 раза. Дошло даже до вратарей, они реализовали свои удары. Амстердамцы вышли в следующий раунд, победив со счётом 13:12. Решающую попытку не реализовал экс-полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена.
Предыдущий рекорд
Предыдущий и по продолжительности, и по результативности рекорд был установлен в матче квалификации Лиги конференций между мальтийской «Гзира Юнайтед» и «Глентораном» из Северной Ирландии. Мальтийцы выиграли серию пенальти со счётом 14:13, но тогда на это потребовалось 28 ударов.
Установлен рекорд еврокубков по продолжительности серии пенальти
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