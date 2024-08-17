Магия «Байера» продолжается. Феноменальный матч за Суперкубок Германии!

«Байер» и «Штутгарт» провели первый за 13 лет Суперкубок Германии без «Баварии». Едва ли кто-то кроме болельщиков мюнхенцев пожалел — зрелище команды выдали достойнейшее. Без преувеличения.

Леверкузенцы за лето никого из лидеров не потеряли и при этом точечно усилились. Как раз трое новичков и оказались в старте: и Белосьян, и Гарсия, и Терье. При этом на лавке остались многие лидеры: Та, Гримальдо, Фримпонг и Вирц.

Возможно, Хаби Алонсо просто благородно дал шанс швабам, потому что их-то как раз обобрали: «Бавария» лишила Ито, «Боруссия» Д — Антона и Гирасси. В итоге пару в центре обороны составили Руо и Хабот — не самая сильная альтернатива. А в центре нападения появился экс-бомбардир «Аугсбурга» Демирович. Дорогущий Ундав остался греть лавку.

Несмотря на проблемы с комплектованием, «Штутгарт» вообще не выглядел слабо на фоне чемпиона. Оцените хотя бы процент владения мячом: 59 на 41 в пользу вице-чемпиона к 37-й минуте. Да, в первые десять минут допустили сразу три угловых. Да, после одного из них пропустили: с первой подачей Гарсии на Тапсобу и последующей скидкой защитники справились, а вторая стала голевой — буркиниец должен был забивать сам, но Бонифасе добавил с линии ворот. Спасибо, что не находился в офсайде. А что началось потом!

Демирович сразу же простил «Байер» и пробил головой выше цели. Ещё одна атака принесла гол Мийо — он в касание замкнул с линии штрафной прострел Миттельштедта. Небольшая пауза — и тот же Демирович шикарно отреагировал на заброс: забежал в штрафную и сотряс штангу. В перерыве леверкузенцы наверняка всей командой расцеловали каркасы своих ворот, потому что они их выручили ещё дважды! Мийо заряжал в перекладину, Штенцель — также в штангу.

Кстати, ранее на 37-й минуте мы внимание акцентировали не просто так: именно тогда Терье зачем-то крайне грубо, прямой ногой в центральном круге подкатился под Демировича. Заслуженная прямая красная и сокрушительный дебют француза. Как раз после этого не повезло Мийо и Штенцелю.

Алонсо пришлось менять Бонифасе на Та. «Байер» натурально отскакивал. У него тоже были моменты (чего только стоят восемь угловых), однако с теми, что создал соперник, их не сравнить.

Удаление Терье в матче «Байер» — «Штутгарт» Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

«Штутгарт» и дальше был близок к забитому мячу, но никак не мог его закатить. А потом Себастьян Хёнесс сделал тройную замену, выпустив в том числе Кретцига с Ундавом. И они моментально сделали гол! Первый прострелил слева, второй — точно пробил в падении первым же касанием.

Но ведь было странно, если бы «Байер» так просто сдался, правда? Ещё при 1:1 Адли толком не смог пробить с разворота, хотя мог откатить мяч Белосьяну. Уже при 1:2 Хабот чуть автогол не привёз вслед за угловым леверкузенским — штанга сыграла теперь за швабов. Затем вообще что-то невероятное случилось: Вирц провалил дуэль с Нюбелем и не перебросил его, а на добивании Фримпонг промазал с нескольких метров. Может, поэтому оба на лавке матч начали?

Промах Фото: Кадр трансляции

«Байер» уступать вообще не планировал — не зря приучил нас к поздним голам в предыдущем сезоне. И на 88-й минуте два других запасных всё сделали правильно: Гримальдо только появился на поле и за несколько касаний проникающей передачей вывел на ворота Шика. Патрик не простил. Что было дальше? Фримпонг промахнулся из ещё более удобной позиции! Ну что за сумасшествие?!

Ещё один промах Фото: Кадр трансляции

Футболисты обеих команд были максимально заряжены: показательны не только уйма голов и моментов, но и град стыков и карточек — их набралось аж 12, в том числе у Хаби Алонсо за споры. Бундеслига, ты прекрасна.

Всё решила серия пенальти. Градецки потащил удар Кретцига, а Силас махнул выше ворот. Леверкузен заслуженно прибавил к чемпионству и Кубку Германии ещё и Суперкубок. Но если бы победил «Штутгарт», можно было бы написать то же самое. Это было крышесносно.