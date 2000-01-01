Анчелотти стал тренером-лидером по количеству трофеев с «Реалом». Кого удалось обойти?

Мигель Муньос

Легендарный для «Реала» Муньос работал с командой с 1959 по 1974 год. За 15 лет ему удалось выиграть также 14 трофеев вместе с клубом. В 1974 году Мигель неожиданно для всех подал в отставку. Его планка в 605 матчей с командой пока так никому и не покорилась.