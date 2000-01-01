Анчелотти стал лидером по количеству трофеев с «Реалом» среди тренеров
Итальянский специалист Карло Анчелотти взял вместе со «сливочными» 14 наград за пять лет работы в клубе. Кого ему удалось обойти?
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан за четыре года работы смог вместе с мадридским «Реалом» взять 11 трофеев. Под руководством тренера команде удавалось выигрывать 67% матчей, это 157 побед.
Мигель Муньос
Легендарный для «Реала» Муньос работал с командой с 1959 по 1974 год. За 15 лет ему удалось выиграть также 14 трофеев вместе с клубом. В 1974 году Мигель неожиданно для всех подал в отставку. Его планка в 605 матчей с командой пока так никому и не покорилась.
Карло Анчелотти
Действующий тренер «сливочных» сумел достичь отметки в 14 трофеев за пять лет работы. Вероятно, и 15-й трофей не за горами, ведь Анчелотти продолжает руководить клубом после возвращения в 2021 году.
Анчелотти стал тренером-лидером по количеству трофеев с «Реалом». Кого удалось обойти?
Читайте также
Самая продолжительная серия пенальти в еврокубках
Эд Ширан купил акции «Ипсвича». Это была его мечта
Орсато ушёл из ЭСК РФС спустя два дня. Почему?
Суперкомпьютер назвал чемпиона Серии А
Футболисты после гола позвонили другу по видео
Сёрлот пришёл на презентацию команды с собакой
Историческое достижение Модрича в «Реале»
ЦСКА перевёл Дивеева из защитников в нападающие
Самая длинная фамилия в РПЛ. Целиком на футболке!
В России продают бывшее авто Это'О. Вот это цена!
Фанат «Реала» выбрил лицо Беллингема на голове
Суперкомпьютер назвал чемпиона нового сезона АПЛ
Рамос учит своих детей бить пенальти. Видео
Команда побрилась, чтобы поддержать капитана
Английский клуб сыграл матч в футболках наизнанку
Серхи Роберто покинул «Барселону» спустя 18 лет