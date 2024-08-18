«Барселона» и «Валенсия» померились юниорами. А зарешал Левандовски

Прошло 466 дней с тех пор, как Бускетс объявил об уходе из «Барсы». И вот 1-й тур нового сезона, а у каталонцев в центре поля выходят Марк Касадо (20 лет) и Марк Берналь (17 лет). Один дебютирует в основе в Ла Лиге, другой вообще впервые появляется в чемпионате Испании. А всего в составе «Барселоны» вышли три 17-летних (ещё Ямаль и Кубарси).

Вот в таких условиях приходится начинать Флику. Вроде в команде есть Гави, де Йонг и Гюндоган, но они недоступны по состоянию здоровья. В центре поля могли выйти Кристенсен и Педри, но новый главный тренер предпочёл юных воспитанников, которых наигрывал на сборах. Что касается новичка Дани Ольмо, то он ещё не заявлен. Правда, нужно учитывать, что и у «Валенсии» тоже был весьма молодой состав: пять человек основы не старше 22 лет, а самый возрастной – 27-летний Рафа Мир.

А вот чего у «Барсы» не отнять, так это её футбола, который подразумевает владение мячом. Впервые игравший на взрослом уровне дебютант Берналь в первом тайме сделал больше точных пасов (35), чем любой игрок «Валенсии» (не больше 20). Правда, конвертация владения в голы хромала. За первые 45 минут «Барселона» даже не создала ни одного действительно опасного момента.

А вот «Валенсия» не только создала (Кубарси вынес с линии после обреза тер Штегена), но и забила. На 44-й минуте Диего Лопес на фланге раскачал Кунде и навесил на дальнюю штангу. Там Уго Дуро в полном одиночестве подставил голову, забив с пяти метров. Мартинес возмущался, почему Бальде не добежал за своим футболистом, но ему и самому стоило сделать шаг к центру поля, и тогда нападающий «Валенсии» оказался бы в офсайде.

Гол «Валенсии» Фото: Кадр трансляции

Правда, «Барселона» умудрилась отыграться до перерыва. К тайму было добавлено пять минут, и, когда на табло было ровно 50:00, Левандовски забил после прострела Ямаля. А в самом начале второго тайма поляк оформил дубль. Рафинья заработал пенальти, а Левандовски идеально положил мяч в самую девятку. Мамардашвили угадал, в какую сторону падать, но это ему не сильно помогло.

Можно сказать, что игра раскрылась именно при счёте 2:1 в пользу «Барселоны». Ямаль имел отличный момент, но и «Валенсия» была близка ко второму голу. А ещё Кубарси – ко второй жёлтой. После этого Флик выпустил на поле Мартина, Педри и Кристенсена. Последний получил предупреждение спустя уже три минуты после появления.

«Валенсия» — «Барселона» — 1:2 Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

В конце матча «Барселона» выглядела солидно. Столько контролировала мяч, что соперник не мог ничего сделать. Команда Флика быстро возвращала владение и продолжала изматывать «Валенсию». В такой ситуации гости были намного ближе к третьему голу, чем хозяева – к ничьей. Касадо в компенсированное время ко второму тайму должен был забивать свой дебютный гол за «Барсу», но чуть-чуть промахнулся. Впрочем, и так получилось неплохо. Флик начинает с победы.