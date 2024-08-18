У «Спартака» и «Факела» много общего. Как хорошо вы про это знаете?

Сегодня «Спартак» сыграет с «Факелом». Красно-белые частенько испытывают в противостоянии с воронежцами проблемы. Возможно, скоро возникнут новые. А пока предлагаем вспомнить, что объединяет обе команды, и пройти наш квиз. Где-то ответ лежит на поверхности, а где-то будет крайне трудно ответить. Желаем удачи!

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