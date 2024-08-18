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Спартак — Факел, РПЛ, 5-й тур, 18 августа: история противостояния, бомбардиры, статистика встреч, тест

У «Спартака» и «Факела» много общего. Как хорошо вы про это знаете?
Георгий Илющенко
Тест о противостоянии «Спартака» и «Факела»
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Команды реально многое связывает.

Сегодня «Спартак» сыграет с «Факелом». Красно-белые частенько испытывают в противостоянии с воронежцами проблемы. Возможно, скоро возникнут новые. А пока предлагаем вспомнить, что объединяет обе команды, и пройти наш квиз. Где-то ответ лежит на поверхности, а где-то будет крайне трудно ответить. Желаем удачи!

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.

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