У «Спартака» и «Факела» много общего. Как хорошо вы про это знаете?
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Команды реально многое связывает.
Сегодня «Спартак» сыграет с «Факелом». Красно-белые частенько испытывают в противостоянии с воронежцами проблемы. Возможно, скоро возникнут новые. А пока предлагаем вспомнить, что объединяет обе команды, и пройти наш квиз. Где-то ответ лежит на поверхности, а где-то будет крайне трудно ответить. Желаем удачи!
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.
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