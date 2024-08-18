«Со стороны это выглядит странно». Скандальное отсутствие Бакаева на игре с «Зенитом»

В воскресенье в РПЛ сразу несколько крутых матчей: тут и дерби ЦСКА с «Локо», и матч «Спартака» с «Факелом», и «Краснодар», который пока в РПЛ не проигрывал. А началось всё с игры «Зенита» и «Химок». Которая, в свою очередь, стала скандальной ещё до начала.

Всё из-за составов. В основе хозяев не нашлось места Зелимхану Бакаеву. Да и не только в основе – он даже не попал в заявку, а вместо футбола раздавал болельщикам автографы перед матчем. Бакаев принадлежит «Зениту», а в подмосковном клубе – просто в аренде. Правда, официально включать в любой договор об аренде пункт о невозможности играть в матчах с командами, которым принадлежит игрок, запрещено. Это прямо во время матча подтвердил и президент РПЛ Александр Алаев:

– Понятно, что мы не будем долго говорить про регламент. Но никакого запрета быть не может. При регистрации арендного договора определяется, что таких запретов нет. Я общался с руководителями «Химок» и «Зенита», которые уверяют, что никаких запретов нет. Однако со стороны это выглядит странно, сказать по-другому не могу. Я верю, что запретов нет. Не хочу строить какие-то версии, но со стороны выглядит странно. Вариант проводить расследование? Мне не хочется. Но, чтобы не было в дальнейшем вопросов, надо нам в семье РПЛ на собраниях поднимать вопросы. Поверьте, у меня богатый опыт, можно найти вариант обойти правила. Давайте примем солидарные правила тогда.

При всем уважении к Бакаеву, он хороший футболист, но не думаю, что «Зенит» опасается его. Некрасивая история, но верю, что, если люди говорят, никаких ограничений нет. Хочу потом сесть и без эмоций обсудить этот вопрос.

Зелимхан Бакаев Фото: ФК «Химки»

Здесь самое интересное – это реакция участников скандала. Вот их заявления:

Франк Артига, главный тренер «Химок»: «Мне сказали, что он не может играть, значит, он не будет играть».

Генеральный директор Химок» Николай Оленев: «Никаких ограничений в арендном соглашении и контракте нет. Медицинский штаб просто дал рекомендацию, чтобы на ближайшие дни не нагружать игрока. Наша главная задача — сохранить здоровье. Думаю, главный тренер оговорился. Зелимхан не может играть по причине его физического состояния.

Я ещё раз уточнил у нашего главного врача — он подтвердил. Никаких серьёзных проблем нет. Надеюсь, к следующей игре Зелимхан восстановится и будет готов»,

Зелимхан Бакаев: «Все вопросы к команде, почему я не играю». А в интервью «СЭ» Зелимхан сказал, что играть ему «не разрешили».

Александр Медведев, председатель правления «Зенита»: «Существует ли в арендном соглашении пункт, в связи с которым Бакаеву нельзя играть против «Зенита»? Не существует».

А как вы считаете, почему сегодня Зелимхан остался на трибуне?