Худший день «Зенита» в сезоне. Потеряли Глушенкова, впервые пропустили и еле-еле спаслись!

Шесть побед со старта сезона и 0 пропущенных мячей. «Зенит» сносил соперников, хоть и не всегда с полной уверенностью. Особенно тяжело было в последних двух матчах – с «Динамо» в РПЛ и «Рубином» в Кубке. А потом – «Химки». Команда при Артиге и правда выглядит интересно на старте, пусть и не всегда стабильно. Иначе сложно объяснить неудачу в матче с «Пари НН». Но при любом старте химчане были бы аутсайдерами в этом матче. Просто из-за статистики. За всю историю противостояния у них 0 побед и 10 поражений. И всего две ничьих.

Главной темой перед матчем стала даже не травма Вендела. Бразилец, вылетевший в матче с «Динамо», логично не попал в заявку. На его позиции вышел Глушенков, а на фланге появился Мантуан. Так «Зенит» решил проблему отсутствия бразильца. Артига же не мог рассчитывать на Зелимхана Бакаева, который совсем недавно перешёл в команду на правах аренды. По ходу матча с петербуржцами он раздавал автографы. А главный тренер в предматчевом флеше честно признался, что ему запретили его выпускать. Позже выступил генеральный директор клуба и сослался на недомогание футболиста. И наконец-то дело дошло до Бакаева: тот сказал, что ему не разрешили играть с «Зенитом», ведь именно этому клубу принадлежат права на игрока. При этом официальных запретов, судя по всему, не было. Договорились понятийно?

Но это была проблема «Химок». Чемпионам нужно было думать о своей игре. И как строить её без Вендела. И, в принципе, уже на старте стало понятно: летящей и уничтожающей всё на свете атаки в этом матче не будет. Хозяева комфортно себя чувствовали на всех участках поля, старались играть в контроль и лезли вперёд. Правда, сначала чуть не пропустили. Педро после быстрого розыгрыша получил мяч в штрафной и мощно пробил. Обухов спас.

А уже через две минуты включился Латышонок: Вера классно бил с удобной дистанции, но вратарь вытащил. После этого показалось, что «Зенит» намеревается увеличить темп в атаке. Мяч стал ходить быстрее, но без особых моментов. А на 19-й минуте на газон рухнул Глушенков. Сначала никто не понял причину. Оказалось, мяч после выноса попал ему в кисть. Нелепая травма, которая не позволила ему продолжить матч. Вместо него вышел Горшков, а Клаудиньо поднялся выше. Но магии и правда не появилось. До конца тайма темп впереди совсем упал. И ни одного опасного момента. Наблюдать за этим было совсем непривычно.

Травма Глушенкова Фото: РИА Новости

В перерыве тренеры обошлись без замен. А сценарий встречи особо не изменился: петербуржцы пытались растягивать оборону, искать свободные зоны, но всё очень медленно.

И было понятно, что рано или поздно момент у «Химок» возникнет: они не сидели в обороне, наоборот, при первой возможности летели в атаку. На 56-й минуте химчане заработали угловой: Вера навесил, и, пока все отвлеклись на Заболотного, выше всех выпрыгнул Фаринья. «Зенит» впервые пропустил в этом сезоне.

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Семак тут же выпустил ещё несколько атакующих игроков, но и соперник компактно опустился вниз и разрушал любые подходы. Вернуться к привычному темпу петербуржцам так и не удалось. Казалось, всё идёт к первому поражению. Ровно до 88-й минуты, когда вперёд побежал Нино. Центральный защитник получил мяч в штрафной, скинул пяткой на Мостового, и тот всё же сравнял счёт.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это вдохновило гостей. И в концовке они полетели за победой. Но сначала судья не увидел фол на Артуре перед штрафной (момент получился спорным), а потом Ерохин чуть не попал в створ головой. На большее просто не хватило времени.

«Зенит» впервые в сезоне потерял очки. А ещё – лидера и лучшего бомбардира. Всё это перед матчем со «Спартаком», который уже на следующей неделе.