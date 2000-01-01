Огромное вложение Винисиуса. И благородное!
Футболист «Реала» Винисиус Жуниор несколько лет занимается благотворительностью в родной Бразилии. Теперь на очереди ещё один добрый поступок — восстановление школы.
Заброшенное здание
Вини планирует восстановить заброшенное здание государственной школы, которое, вероятно, осталось без присмотра из-за дефицита бюджета. Футболист заложил на полное восстановление около € 3 млн. В будущем школа сможет принять около пяти тысяч человек.
Доступное обучение
Социальный центр предоставит в школе бесплатное образование, возможность заниматься спортом и познавать культуру. К слову, Винисиус является учредителем Vini Jr Institute — образовательного приложения для малоимущих студентов.
Винисиус Жуниор потратит € 3 млн на восстановление заброшенной школы в родном городе
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