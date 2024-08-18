Топ-матчи понедельника: хоккей, регби и футбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 19 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 12:00: «Динамо» Минск — ЦСКА, товарищеский матч

Интрига: как ЦСКА проведёт первый матч под руководством Ильи Воробьёва?

В отличие от минчан, которые приняли участие уже в четырёх предсезонных матчах, ЦСКА сыграет впервые. Армейцы предстанут в обновлённом виде — команда заметно изменилась за лето, и теперь будет любопытно взглянуть, как московский клуб покажет себя под управлением нового главного тренера.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», Кубок Республики Башкортостан

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан 19 августа 2024, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Автомобилист» выиграть турнир в Уфе?

Накануне последнего игрового дня сразу у трёх команд — «Автомобилиста», «Салавата» и «Северстали» — по четыре очка. Исход борьбы за кубок зависит от екатеринбуржцев — если они обыграют уфимцев, то заберут трофей. А вот хозяевам турнира одной своей победы будет недостаточно — нужно рассчитывать на поражение череповчан в игре с «Металлургом».

Мнение одного из лидеров «Автомобилиста» о команде: Стефан Да Коста оценил, усиливается ли «Автомобилист» с каждым годом

🏉 17:00: «Динамо» Москва — «Локомотив» Пенза, чемпионат России по регби, 1/4 финала, первый матч

Интрига: кто сделает заявку на выход в полуфинал?

Возможно, самая непредсказуемая пара в четвертьфиналах. Пензенский «Локомотив» вступает в плей-офф в статусе действующего чемпиона страны, но в 2024-м «Локо» чемпионской игры не показывает: по итогам регулярного чемпионата он остановился только на четвёртом месте. «Динамо» стало пятым, но амбиции у бело-голубых серьёзные, команда давно хочет показать, что способна на большее. И победа над ослабленным, но всё-таки чемпионом – первый шаг к новым вершинам.

⚽️ 17:30: «Акрон» — «Рубин», РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд одержит вторую победу в сезоне?

«Акрон» и «Рубин» пока что одержали всего по одной победе в сезоне. Команды делят 11-е место в РПЛ. Но после очного матча у одного из клубов есть шанс сделать взлёт по таблице. «Акрону» может помочь домашнее поле (пусть и в Самаре), а «Рубину» — более крутой состав. Чья возьмёт?

⚽️ 19:30: «Лечче» — «Аталанта», Серия А, 1-й тур

Интрига: как начнёт сезон экс-клуб Миранчука?

Теперь наблюдать за «Аталантой» не так интересно. Алексей Миранчук покинул Бергамо и перебрался в США. Но всё-таки «Аталанта» интригует: аналитики Opta ставят её на второе место по итогам сезона Серии А. Джан Пьеро Гасперини подготовил мощную команду? Первые ответы мы получим по итогам игры с «Лечче».

⚽️ 20:00: «Динамо» Махачкала — «Ахмат», РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто одержит первую победу в РПЛ?

«Динамо» Махачкала и «Ахмат» начали сезон неудачно: всего пять очков на двоих за четыре тура. А теперь команды получают возможность открыть счётчик побед. Удивительно видеть внизу таблицы «Ахмат», который под руководством Магомеда Адиева совершил крутой спринт в концовке прошлого сезона. Да и махачкалинцы выглядят интересно. Тем интригующе, чем же закончится их очный матч?

⚽️ 20:00: «Вальядолид» — «Эспаньол», Примера, 1-й тур

Интрига: новички Примеры сыграют между собой в 1-м туре

«Вальядолид» и «Эспаньол» в прошлом сезоне бились в Сегунде, но вышли в элиту. В 1-м туре Примеры-2024/2025 календарь сводит их снова. Такая вот мягкая адаптация к высшему дивизиону. Кто откроет сезон победой: команда Роналдо или главный исторический соперник «Барселоны»?

⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Комо», Серия А, 1-й тур

Интрига: дебют Тьяго Мотты в «Юве» закончится удачно?

Матч, который, несмотря на скромную вывеску, несёт в себе кучу интриг. «Юве» стартует в сезоне с новым тренером — Тьяго Моттой. А «Комо» проведёт первый матч в Серии А за много лет. Выиграть хочется всем. «Ювентус» — явный фаворит матча. Но «Комо» выйдет на игру раскрепощённым, что может помочь отнять очки у гранда.

⚽️ 22:00: «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 1-й тур

Интрига: чемпион Англии — 2016 возвращается в АПЛ

«Лестер» пропустил прошлый сезон АПЛ из-за вылета в Чемпионшип. Но «лисы» оперативно вернулись обратно. И открывают чемпионат домашним матчем с «Тоттенхэмом». Лондонцы за лето взяли несколько молодых игроков, а Ангелос Постекоглу получит ещё одну возможность донести свои идеи. «Тоттенхэм» может стать скрытым фаворитом АПЛ и ввязаться в гонку за титул. Посмотрим на первую большую игру для «шпор» в сезоне.

⚽️ 22:30: «Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид, Примера, 1-й тур

Интрига: как начнёт сезон «Атлетико»?

«Атлетико» интригует. Летом команда устроила мощную закупку и совершила самый дорогой трансфер межсезонья. За € 95 млн в Мадрид приехал Хулиан Альварес. От Диего Симеоне ждут борьбы с «Реалом» и «Барселоной» за титул. И в 1-м туре команда сразу получает классную проверку. «Атлетико» едет в гости к «Вильярреалу». Да, сейчас «жёлтая субмарина» не такая крутая, как, например, весной 2022 года. Но «Вильярреал» всегда остаётся серьёзным соперником, тем более дома. Поэтому ждём самую крутую игру 1-го тура в Испании.