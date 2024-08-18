Правда, пока это работает всего лишь против «Факела».

«Спартак» прекрасен перед матчем с «Зенитом». Есть даже голы из 90-х

«Спартак» в 4-м туре потерял очки дома с «Ахматом». Вернуться на победный путь в РПЛ команда Деяна Станковича могла в игре с «Факелом». Воронежцы слабо начали сезон и уже сменили тренера: вместо Игоря Черевченко назначили Дмитрия Пятибратова.

У «Спартака» начинает вырисовываться стартовый состав. Например, Денисов и Рябчук занимают места на флангах защиты, Литвинов классно выглядит в центре обороны (помогают травмы Дуарте и Чернова). Умяров, Мартинс и Барко сильнее других убеждают Станковича в полузащите, а в атаке Угальде помогают Зиньковский и Бонгонда. Хотя к обоим вингерам «Спартака» по прошедшему матчу есть вопросы. И Антон, и Тео упускали убойные моменты и не всегда действовали успешно.

Всё это могло бы повлиять на результат, но «Спартак» уже к 9-й минуте забил два мяча. Сначала Рябчук и Угальде разыграли стеночку в стиле команды эпохи Олега Романцева, а Манфред точным ударом завершил мини-комбинацию.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А через несколько минут Бабич в стиле Златана Ибрагимовича замкнул ногой подачу с углового. Арбитр Сергей Иванов слушал подсказки от VAR по поводу возможного нарушения правил со стороны серба, но всё чисто — 2:0. Нокдаун для «Факела».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца первого тайма счёт мог качнуться в обе стороны. У «Спартака» классный момент упустили Зиньковский (вышел один на один и кошмарно пробил прямо в Гудиева) и Бонгонда (не смог пробить сильно по пустым воротам, мяч остановил защитник «Факела»). А у «Факела» убойный шанс не реализовал Владимир Ильин: набежал в штрафную на прострел, но из выгодной позиции не попал по пустым воротам.

Во втором тайме «Спартак» действовал раскованно, понимая, что счёт позволяет играть в атаку. На данном этапе сезона команда Станковича выглядит очень мощно в нападении. Важно, чтобы всё это не превратилось в тыкву — а такое часто происходит со «Спартаком».

«Спартак» — «Факел» — 3:0 Фото: ФК «Факел»

Хотя над реализацией поработать стоит. Потому что «Спартак» упустил приблизительно четыре стопроцентных момента за вторые 45 минут. Хорошие шансы были у Угальде, Зиньковского, Бонгонды, но они сделали из голкипера «Факела» Виталия Гудиева героя. На его счету шесть сейвов за матч. Также свой дебютный мяч в России мог забить Виллиан Жозе. Но его гол отменили из-за явного офсайда у Хесуса Медины секундами ранее.

И всё же гол во втором тайме мы увидели. Угальде после ошибки Райана Сенхаджи подобрал мяч и ворвался в штрафную, раскачал алжирца, а тот снёс костариканца. Пенальти. К точке подошёл Эсекьель Барко — и мощно пробил в нижний угол. Аргентинец ранее оформил ассист на Бабича, но и заслужил гол — уже второй в РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» в третий раз за пять туров забил три мяча. Команда Деяна Станковича подходит к очному матчу с «Зенитом» в отличной форме. Расстояние между соперниками — три очка. Какая жара нас ждёт в Санкт-Петербурге!

А «Факел» закрепился на последнем, 16-м месте в РПЛ. Дмитрий Пятибратов пока что не помогает. К несчастью, его дебют выпал на выезд к «Спартаку». А вот в следующем туре «Факел» принимает дома «Оренбург» — есть шанс зацепиться за очки.