Ужасная концовка от ЦСКА. Обиднее проиграть «Локо» было невозможно

«Локомотиву» не очень повезло с календарём. Вряд ли пределом мечты Галактионова было два московских дерби в первых пяти турах. Но все вопросы только к РФС – три недели назад команда уступила «Динамо» (1:3), а теперь их ждал матч с ЦСКА. Интересно, что то самое поражение пока единственное для «Локо» в сезоне. Да и вообще с дерби у них что-то не складывается – не было побед уже в семи матчах подряд.

У ЦСКА тоже непростой старт. И тоже одно поражение – в 4-м туре от «Краснодара». После него Николича, кстати, критиковали за излишне оборонительный стиль. Но у него есть сильный аргумент: дайте другой состав или хотя бы время – и все увидят привлекательный стиль, который всех устроит.

Интересно, что в стартовом составе ЦСКА появился Виллиан Роша. Хотя все помнят, как жёстко влетел в него Эдуард Сперцян неделю назад. Казалось, бразилец не будет готов на 100%. Но мы все ошибались. А когда Роша давал интервью в перерыве матча, то и вовсе заявил, что готов умереть за ЦСКА, а не просто сыграть с тремя швами. Идеальный мастер-класс по тому, как влюбить в себя аудиторию. В атаке Николич выпустил тройку Давила, Файзуллаев, Мусаев, оставив в запасе Койта. У «Локо» без особых сюрпризов, Галактионов поставил всех тех, кто приносил результат в последних матчах.

ЦСКА начал лучше. Активнее, агрессивнее, по-хозяйски. С первых минут забрал мяч и территорию, поставив соперника в неудобное положение. Возможно, в «Локо» рассчитывали сыграть первым номером против мощной обороны. Но ЦСКА не дал. Показали, что собираются доминировать и при возможности побеждать. Первый опасный момент – на 11-й минуте. Обляков забросил на Файзуллаева, тот прострелил в центр, откуда бил Давила. Но Лантратов потащил – это его не последнее спасение за тайм.

Через несколько минут снова опасно от Давилы. Ещё один разрезающий пас – и нападающий быстро пробил, но чуть выше перекладины. Вообще, все атаки ЦСКА в первом тайме были похожи – выдать обостряющий пас из центра на фланг, а там разберутся. Либо пойдут в обыгрыш, либо закинут в центр. Да, без сверхзадумок, но ведь работало! «Локо» же был не похож на себя. Совсем не напоминали команду, которая до этого забивала в восьми первых таймах подряд. Ни одного удара в створ, минимум подходов. Срочно требовались какие-то изменения.

Тем удивительнее, что в перерыве ни один из тренеров не сделал замен. А игра принципиально не изменилась. ЦСКА больше держал мяч, чаще нагнетал у чужих ворот, не хватало разве что суперопасных моментов и голов. На 56-й минуте прицеливался Круговой, но Лантратов не прозевал. Через несколько минут выше всех выпрыгнул Роша – тоже мимо. Потом Файзуллаев задержал с ударом, и Ненахов выбил мяч. Казалось, ЦСКА делает всё правильно, но просто не хватает последнего касания.

К 75-й минуте статистика по ударам – 12:2 в пользу хозяев поля. Но это не трансформировалось в результат. А на 76-й Галактионов сделал три замены, выпустив в том числе Тикнизяна (а ещё Сарвели и Сулейманова). Прошло 14 минут, и он забил! Первый же удар в створ ворот и гол – сначала классно открылся, потом здорово пробил мимо защитников. У Сарвели, кстати, голевой пас: замены сработали прекрасно.

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ЦСКА тут же побежал отыгрываться, но «Локо» отбился. Николич уступил своей бывшей команде – для тренера это второе поражение подряд в РПЛ. А вот Галактионов побеждает уже в пяти матчах подряд во всех турнирах. И «Локо» всего на два очка отстаёт от «Зенита».