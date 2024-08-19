«Зенит» и «Спартак» взяли защитников, «Краснодар» — игрока Примеры. Трансферы недели в РПЛ

На прошедшей неделе активизировались топ-клубы РПЛ. Кто-то покупал футболистов, кто-то раздавал своих игроков по арендам. Рассказываем о значимых сделках последних дней.

Джованни Гонсалес: «Мальорка» → «Краснодар» (€ 4 млн)

Джованни Гонсалес Фото: fckrasnodar.ru

«Быки» купили ещё одного южноамериканского защитника. Ранее они укрепили центр обороны бразильцем Диего Костой, а теперь взяли уругвайца Джованни Гонсалеса. Эти два трансфера обошлись российскому клубу в € 11,5 млн. Профильная позиция Гонсалеса — правый фланг обороны, но при необходимости 29-летний футболист может сыграть и в центре защиты. В начале 2022 года Джованни покинул родину и переехал в Испанию — подписал контракт с «Мальоркой». Он отыграл за островную команду 71 матч, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Помимо этого, у Гонсалеса есть опыт выступлений в сборной Уругвая (17 матчей).

Ванья Дркушич: «Сочи» → «Зенит» (€ 4 млн) → «Црвена Звезда» (аренда)

Ванья Дркушич Фото: fc-zenit.ru

Чемпион России купил защитника с опытом игры на Евро-2024. Дркушич предсказуемо ушёл из «Сочи» (клуб вылетел в Первую лигу), но не сыграет в России до конца сезона. 24-летнего защитника сборной Словении арендовала «Црвена Звезда» — её, кстати, ждут матчи заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Игрок прекрасный, я рад, что нам удалось его подписать. Молодой футболист, в перспективе обязательно поможет нашей команде. Думаю, это очень хорошая сделка», — прокомментировал трансфер главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Александр Коваленко: «Зенит» → «Оренбург» (€ 2 млн)

Александр Коваленко Фото: fcorenburg.ru

Коваленко переехал в Санкт-Петербург летом 2023 года, но так и не завоевал место в основном составе «Зенита». Он отыграл всего 14 матчей за сине-бело-голубых, а суммарно провёл на поле 380 минут (в РПЛ — 60 минут). 21-летний футболист надеется, что получит в «Оренбурге» куда больше игровой практики. Ради этого полузащитник даже пошёл на сокращение зарплаты — в новом клубе его зарплата будет меньше на 17% (данные — «РБ Спорт»). При этом стороны оформили не аренду, а полноценный трансфер. Коваленко уже дебютировал за «Оренбург» — отыграл 53 минуты и отдал голевую передачу.

Миенти Абена: «Ференцварош» → «Спартак» (€ 1,2 млн)

Миенти Абена Фото: spartak.com

Красно-белые купили ещё одного центрального защитника, хотя, кажется, у них хватает игроков этого амплуа. Срджан Бабич, Никита Чернов, Алексис Дуарте плюс универсал Руслан Литвинов. Абена — футболист сборной Суринама, поигравший под руководством и Станислава Черчесова, и Деяна Станковича. Это было тогда, когда эти тренеры работали в «Ференцвароше». Абене уже 29 лет, так что его никак не назовёшь молодым футболистом, у него высокий рост (1,91 м). «Я защитник, который реально хорош при игре один в один. Хочу, чтобы команда и болельщики мной гордились. На меня можно положиться. На поле я не эгоист. Делаю то, что помогает команде. Скорость у меня есть. Может, при моих габаритах в это не сразу поверишь. Но быстро бежать я умею», — сказал сам Абена после трансфера.

Владимир Писарский: «Крылья Советов» → «Сочи» (аренда)

Владимир Писарский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сычевой ярко проявил себя в первой половине сезона-2022/2023 — забил 14 мячей за «Оренбург» в РПЛ. Потом были переход в «Крылья Советов» и смена фамилии. В 40 матчах за самарский клуб Писарский отличился всего семь раз. Он отбегал всего 16 минут в этом сезоне в РПЛ, после чего решился на переход в клуб Первой лиги. По данным Metaratings, Писарский пошёл на такой шаг, поскольку его зарплата в «Сочи» останется примерно такой же, какой была в «Крыльях». «Нападающий с российским паспортом — позиция дефицитная. «Крылья Советов» и Писарский стилистически не совсем подходили друг другу. Надеюсь, в «Сочи» Владимир сумеет проявить свои лучшие качества и принесёт пользу команде», — президент «Сочи» Борис Ротенберг с позитивом смотрит на этот трансфер.

Алексей Сутормин: «Зенит» → «Ростов» (аренда)

Алексей Сутормин Фото: fc-rostov.ru

Сутормин провёл вторую половину прошлого сезона в «Сочи» (аренда). Теперь 30-летний футболист снова возвращается на юг России — на этот раз он поиграет за «Ростов». Условия те же — аренда до конца сезона. Вот как трансфер прокомментировал сам Сутормин: «С Валерием Карпиным я знаком, как и со многими ребятами. Против «Ростова» всегда было непросто играть. Та интенсивность и футбол, которые исповедует команда, мне привлекательны. Просто хочу играть и почувствовать тот футбол, в который я могу играть».

Адольфо Гайч: ЦСКА → «Антальяспор» (аренда)

Адольфо Гайч (слева) Фото: antalyaspor.com.tr

Аргентинский нападающий перешёл в ЦСКА летом 2020 года, однако с того момента никак не заиграет в московском клубе. Не получилось и на этот раз. В результате Гайч снова ушёл в аренду. Ранее он уезжал в испанскую «Уэску», итальянские «Беневенто» и «Верону», а также в турецкий «Ризеспор». На старте этого сезона Адольфо суммарно отыграл 17 минут в составе ЦСКА. Впереди новая поездка в Турцию — на этот раз в «Антальяспор». Соглашение между двумя клубами предусматривает опцию выкупа.