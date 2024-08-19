Уволить Осинькина из «Крыльев» сейчас — странно. Хотя основания для этого есть

Четыре поражения в пяти матчах. 13 пропущенных голов при трёх забитых. Все прекрасно понимали, что «Крылья Советов» в кризисе. Да, они победили «Факел», который на 15 минут выключился из матча, но вряд ли это могло разом решить все проблемы. Особенно с учётом сложного календаря. Ведь сразу после матча с Воронежем их ждал сначала «Спартак» в Кубке, а потом — «Динамо». Итог: две неудачи с разницей 0:4. Информационный фон резко испортился. И за этим важно пристально наблюдать.

Сначала в «Крыльях» почти появился Артём Дзюба. В медиа завирусилась информация, что клуб близок к подписанию контракта с нападающим. А его зарплату якобы утверждает лично и. о. губернатора. Изначально эта история казалась странной — у самарцев совершенно другой игровой стиль, быстрая атака и небольшой средний возраст. Каким образом сюда может залезть Дзюба? Оперативное руководство клуба всё это сразу опровергло. Но, очевидно, информация не могла появиться без каких-либо оснований. Значит, кто-то очень хочет видеть футболиста в Самаре. Даже если боссы клуба против.

Потом был матч с «Динамо». Поражение, а сразу после финального свистка — новая информация. «СЭ» сообщил, что на следующей неделе состоится заседание совета директоров клуба, на котором могут уволить главного тренера. Якобы работа Игоря Осинькина не устраивает и ему уже подобрали замену. Это Сергей Юран — тренер с совершенно другой философией, который привык скорее кого-то спасать, чем строить вдолгую.

Даже хорошо, что всё это появилось сразу после матча. У Осинькина хотя бы была возможность ответить, избежав спекуляций. Весьма конкретно.

Игорь Осинькин главный тренер «Крыльев Советов» «Как реагирую на слухи об увольнении? Пролистываю и иду дальше. Если к нашей игре в нынешнем состоянии есть какие‑то вопросы, то готовы это обсудить. Не думаю, что мы должны были сегодня явно переигрывать «Динамо». Меня никто не предупреждал о моём уходе. Может быть, кому-то известно что-то, что неизвестно мне. Из того, что я знаю: в клубе таких настроений нет».

Сразу после главного тренера поддержал генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев. Он заявил, что информация — вброс. Совет директоров не планируется, а Осинькин готовит команду к матчу с «Пари НН».

Две такие мощные новости за несколько дней — явно не случайная история. Не исключено, что агентские группы хотят завести в клуб не только своих игроков, но и своего тренера. Неудивительно, учитывая турбулентность во власти — ведь вскоре в Самаре выборы губернатора. А «Крылья» плотно связаны с региональным центром. Идеальное время, чтобы убедить влиятельных людей пойти по другому пути. Даже если он совсем не пересекается с нынешним.

Игорь Осинькин и Сергей Юран Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да, у Осинькина во властных структурах наверняка всё меньше покровителей. Никому не нравится видеть команду внизу. И здесь прошлые заслуги, годы работы закономерно уходят на второй план. С игрой тоже не всё в порядке. И только кадровыми проблемами это уже не объяснить. Например, во втором тайме с «Динамо» команда просто села физически. И даже не особо бежала в атаку, чтобы зацепить ничью. Всё это плохие сигналы. Казалось бы, в такой ситуации приход Юрана не худший сценарий. Соберёт «автобус», наладит результаты, и до зимы команда взлетит в середину таблицы.

Другой момент, что «Крылья» тогда гарантированно откажутся от той большой работы по созданию собственной идентичности, которую проделывали годами. Да, тренер сейчас допускает ошибки. Но как минимум до международной паузы он заслужил получить время на их исправление.