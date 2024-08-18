Феерический камбэк «Краснодара»! Перевернули матч за четыре минуты. Видео

«Краснодар» и «Пари НН» подарили ещё один яркий матч в 5-м туре РПЛ. А главным героем встречи стал футболист, от которого вряд ли этого ждали.

«Краснодар» в последнее время выглядит неплохо с точки зрения результатов — три победы в четырёх матчах во всех турнирах. Правда, в двух случаях «быки» забивали победные голы на последних минутах. Плюс у южан всё ещё не было ни одного поражения в сезоне. «Пари НН» после провального старта пришёл в себя и одержал две победы подряд. В Краснодар команда Саши Илича приехала с таким же количеством очков, что и у соперника.

Главная новость для болельщиков «Краснодара» — возвращение в строй нападающего Джона Кордобы. Бомбардир «быков» пропустил два предыдущих матча из-за травмы, но теперь попал в стартовый состав. Южанам в целом не хватает забитых мячей, ведь они отличились всего три раза за четыре тура.

В первые полчаса команды обменялись опасными моментами. У «Краснодара» мог забивать Виктор Са, но бразилец, видимо, сам не ожидал, что окажется один в центре штрафной. Вместо мощного удара получился тычок точно в руки вратарю. А вот Станиславу Агкацеву пришлось прыгать — мяч после удара Николая Калинского летел в дальний угол.

Концовка первого тайма — шок для болельщиков «Краснодара». Эдуард Сперцян отдал неудачную поперечную передачу на Сергея Петрова, а Маттео Стаматов прекрасно сыграл на перехвате. Болгарин ассистировал Хуану Босельи, и южноамериканский нападающий пробил Агкацева ударом в ближний угол. Прекрасная контратака гостей!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Краснодар» не создал ничего интересного на старте второй половины. Запомнилось только то, как Жоау Батчи искусно стрелял по угловым флажкам. В первом тайме он действовал по принципу «сам сломал — сам починил». Футболист «Краснодара» лично установил флажок на место. А вот в начале второго тайма Батчи влупил по флагу после свистка, за что получил жёлтую карточку.

«Краснодар» дожал «Пари НН» Фото: ФК «Краснодар»

У Эдуарда Сперцяна была возможность отмазаться за эпизод с пропущенным мячом. Но сначала удар футболиста сборной Армении заблокировал Кирилл Гоцук, а следом Сперцян пробил мимо створа. В целом складывается ощущение, что Эдуард пока находится не в лучшем состоянии.

«Краснодар» всё-таки отправил мяч в ворота «Пари НН» — Мозес Кобнан головой замкнул навес Сперцяна от углового флажка. Правда, судейская бригада поначалу отменила гол. Никита Кривцов находился в офсайде, и арбитры в поле посчитали, что полузащитник мешал вратарю. А вот у судей на VAR была другая точка зрения. Артёма Чистякова позвали к монитору, и он изменил решение — 1:1.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Думаете, «Краснодар» на этом остановился? Ни в коем случае! Всё тот же Мозес классно сориентировался в чужой штрафной площади и с разворота положил мяч в нижний угол. 2:1!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Нигериец вышел на замену на 69-й минуте, а потом забил на 76-й и 80-й. Ничего не напоминает? Похожая история была накануне, когда Валерий Карпин выпустил Николая Комличенко в перерыве матча с «Оренбургом». «Ростов» отыгрался с 0:2, а Николай сделал дубль. К слову, Кобнан забил три мяча в предыдущих 39 матчах за «быков», а тут отличился дважды в одной игре. Обращает на себя внимание и тот факт, что «Краснодар» снова додавил соперника в концовке. Так было и с ЦСКА в РПЛ, и с «Ахматом» в Кубке России.

«Краснодар» мог забивать третий в добавленное время, но Сперцяну не хватило точности. Тем не менее команда Мусаева одержала третью победу подряд во всех турнирах. Она уже поднялась на пятое место в РПЛ, а вот «Пари НН» теперь оказался на восьмой строчке в таблице.