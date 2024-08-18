«Сити» в плохом состоянии. Но «Челси» даже это не спасло

«Сити» подошёл к старту сезона в плохом состоянии. Лучший игрок прошлого сезона АПЛ Фоден ещё не готов играть в основе, как и другие футболисты сборной Англии — Стоунз и Уолкер. Ну а Родри не попал даже в заявку на матч — испанец ещё не провёл ни одной тренировки с «Сити» после травмы в финале Евро-2024. Всю предсезонку наигрывался Оскар Бобб, но прямо перед стартом сезона он получил травму. В результате всех этих перестановок в центр поля пришлось поставить Ковачича, а на фланги атаки — Доку и Савио (хотя Грилиш казался более очевидной опцией).

Состав «Челси» на первый матч сезона получился более предсказуемым. Удивило разве что отсутствие Стерлинга даже на скамейке. Почти одновременно со стартовым составом появилось и заявление представителей Стерлинга. Они дали понять, что удивлены отсутствием вингера в заявке. Напрашивается предположение, что Стерлинг попал в число футболистов, с которыми клуб намерен расстаться (как и с Галлахером, Лукаку, Кепой, Чалобой и другими).

В этом матче гола не пришлось долго ждать. Доку прострелил с фланга, Бернарду Силва минимально коснулся мяча, и Холанд просто продавил защитников, чтобы с близкого расстояния пробросить мяч мимо вратаря. У норвежца уже 22 гола в АПЛ в матчах с командами «большой шестёрки».

«Челси» старался играть достаточно открыто и до, и после гола «Сити». Тут напрашивается напоминание, что Энцо Мареска работал помощником Гвардиолы в «Сити». И моменты у «Челси» действительно были. Хозяева трижды претендовали на пенальти, но каждый раз на фол не тянуло. Хотя, возможно, Савио нарушал правила на Энцо Фернандесе, но это было вне штрафной.

Единоборство Савио и Фернандеса Фото: Кадр трансляции

«Челси» забил на 44-й минуте, но выяснилось, что Джексон был в офсайде. Второй раз в этом матче. В прошлом сезоне АПЛ у него набралось 28 офсайдов. Больше только у Нуньеса из «Ливерпуля» — 33.

В перерыве Гвардиола выпустил Фодена вместо Савио. Бразилец в дебютном матче классно смотрелся в атаке (начал на левом фланге, но быстро ушёл направо), однако в обороне несколько раз терял позицию. В целом второй тайм получился таким же раскрытым в обе стороны, а ключевым моментом оказалось попадание мяча в локоть Ковачичу. В прошлом сезоне за такое положение руки с огромной вероятностью назначили бы пенальти. С этого сезона АПЛ запустила аккаунт, который объясняет решения судей, но при этом не даёт оценку, верно ли арбитры оценили эпизод. В этом случае было объявлено, что значение имело расстояние между точкой удара и рукой (а оно было действительно небольшим). Хотя, возможно, дело в том, что мяч коснулся сначала ноги Ковачича, а если был рикошет от тела, тогда это действительно не пенальти в соответствии с нововведениями, которые действуют с этого сезона.

Мяч попадает в руку Ковачичу Фото: Кадр трансляции

И вскоре после этого эпизода «Сити» забил второй мяч. Причём сделал этот как раз тот же Ковачич. Он получил мяч в центре поля, прошёл к воротам и пробил в ближний угол. Похоже, вратарь «Челси» Санчес должен был сыграть лучше. А хорват показательно развёл руки в стороны, не празднуя гол в ворота бывшей команды.

Гвардиола уже приучил нас к тому, что «Сити» долго вкатывается в сезон, но во втором круге выдаёт серии побед. На этот раз получилось взять три очка, хотя игра вполне могла развернуться и в другую сторону. Тем не менее чемпион начинает с победы.