Лебеденко ушёл в 41 год, а надежда «Урала» Бикфалви, наоборот, вернулся в строй.

Супергол в ворота «Торпедо» и последний матч легенды. Как прошёл тур в Первой лиге

6-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам финальный матч в карьере легендарного Игоря Лебеденко, безумные эмоции от игры в Волгограде, возвращение Эрика Бикфалви и ряд событий, после которых каждый болельщик согласится, что эта лига — действительно лучшая в мире.

Момент тура — 41-летний Лебеденко завершил карьеру в 250-й игре за «Торпедо»

Карьера, длившаяся два десятилетия, подошла к концу на такой красивой цифре. Игорь Лебеденко не отыграл всю карьеру за «Торпедо», но стал настоящей легендой клуба. Финальный матч в карьере Лебеденко пришёлся на игру с «Нефтехимиком». Она же стала для него 250-й за клуб.

250 матчей, 46 голов и 23 результативные передачи. 41-летний Лебеденко прощается с «Торпедо», а москвичи, откровенно провалившие прошлый сезон, закрепились на третьей строчке в турнирной таблице после шести туров. В этот раз получится вернуться?

Гол тура — Максим Петров («Нефтехимик»)

День празднования 100-летия «Торпедо» мог быть омрачён из-за прекрасного штрафного в исполнении Максима Петрова. 23-летний полузащитник нанёс идеальный удар, с которым не смог справиться опытный Егор Бабурин.

Воспитанник «Локомотива» сделал уже три результативных действия за шесть матчей сезона. Это половина от того, что у Петрова было в 33 матчах прошлого сезона. Номинант на прогресс года определён?

Команда тура — «КАМАЗ»

Уверенная победа челнинской команды позволила ей закрепиться в статусе лучшей в нашем обзоре. «КАМАЗ» не только уверенно разобрался со «СКА-Хабаровск», но и поднялся с низа турнирной таблицы.

Теперь «КАМАЗ» находится в середине турнирной таблицы, а их соперники из Хабаровска пока идут в зоне вылета.

Возвращение тура — Эрик Бикфалви («Урал»)

Легенда и самый узнаваемый игрок «Урала». 36-летний румын пропустил все пять стартовых туров из-за травмы и вернулся на поле лишь в игре с «Чайкой» (2:0). Результативными действиями за отведённое время Бикфалви не отметился, но должен стать важной силой клуба из Екатеринбурга. Особенно учитывая задачу вернуться в РПЛ.

«Урал» же одержал четвёртую победу в шести матчах Первой лиги, закрепившись на второй строчке. Тульский «Арсенал» опережает команду Константина Аверьянова всего на одно очко.

Спасение тура — Никита Чагров («Ротор»)

Кто знает, как для «Ротора» сложился бы и без того сложный домашний матч с «Балтикой», если бы Никита Чагров не сделал подобное спасение в начале встречи. 29-летний вратарь был надёжен и стал одной из причин, по которым «Ротор» удержал преимущество и забрал победу в ключевом матче.

«Ротор» оставил «Балтику» в нижней части турнирной таблицы, а сам закрепился в топ-5.

Другие матчи 6-го тура Первой лиги

«Шинник» — «Родина»

Ярославская команда идёт на последнем месте, и это набранное очко в домашнем матче стало лишь вторым по итогам шести туров. Правда, это не помогло команде подняться хотя бы на одну строчку.

У «Родины» дела чуть лучше, но потеря очков в матче с аутсайдером начала сезона чуть подпортила картину. Московская команда в случае победы могла оказаться в топ-4, однако пока довольствуется девятым местом.

«Арсенал» Тула — «Алания»

Противостояние команд, которые перед началом сезона записывали в главные претенденты на повышение, не стало голевым.

При этом туляки всё равно остались на первом месте, но не смогли существенно оторваться от конкурентов. «Алания» же находится в середине таблицы.

«Енисей» — «Сочи»

Достаточно тяжело складываются дела в Первой лиге у «Сочи». Команда ещё в прошлом году играла в РПЛ, а уже в этом проиграла трижды в шести матчах дивизионом ниже.

Для «Енисея» эта победа стала третьей, и команда постепенно приближается к верхней части таблицы.

«Сокол» — «Уфа»

Первое поражение «Сокола» и первая победа «Уфы» в нынешнем сезоне. Пожалуй, именно так бы и выглядел краткий текстовый обзор матча в Саратове.

Уфимцы чуть улучшили свою ситуацию, но всё равно остаются в двух очках от зоны вылета, а саратовцы лишились возможности завершить тур в четвёрке лучших команд.

«Черноморец» — «Тюмень»

Четыре поражения в пяти турах выглядели как приговор амбициям «Черноморца» в Первой лиге, но вторая победа позволила команде из Новороссийска слегка исправить своё положение. Она выбралась с самого низа таблицы.

«Тюмень», которая в прошлом сезоне до зимы шла в лидерах, сейчас набрала лишь четыре очка, одержав одну победу в шести матчах.