«Реал» наказали за пижонство. Первая сенсация европейского сезона

А ведь по началу матча казалось, что у «Мальорки» нет шансов.

«Реал» стартовал в чемпионате Испании так, как мало кто мог представить. После победы в Суперкубке УЕФА ожидалось, что тройка атаки снова будет такой: Винисиус слева, Родриго справа и Мбаппе – в качестве центрального нападающего. Правда, для «Реала» схема ещё условнее, чем для других команд. Достаточно сказать, что при позиционной атаке в центре нападения мог оказаться даже Рюдигер.

«Мальорке» (15-й команде Ла Лиги в прошлом сезоне) сразу пришлось тяжко. Особенно на фланге Винисиуса, который уже с первых минут начал пробрасывать мяч между ног соперникам. И именно бразилец изящно скатил мяч пяткой Родриго, у которого вышел отменный удар в дальний угол — 1:0.

Гол Родриго Фото: Кадр из трансляции

После объявления о трансфере Мбаппе и Эндрика могло показаться, что именно Родриго станет реже попадать в состав. Однако и в Суперкубке, и теперь он вышел в основе и выглядел полезно. Тем более, как и Беллингем, больше отрабатывал при обороне, чем Мбаппе и Винисиус.

У «Мальорки» было несколько подходов в первом тайме, но ни одного явного голевого момента. В то время как «Реал» после гола стал откровенно куражиться. На 35-й минуте гости издевательски пасовались в чужой штрафной — Мбаппе и Винисиус за две секунды два раза сыграли пятками (точнее, подошвой, едва наступая на мяч). Бразилец традиционно заигрывал с публикой, которая отвечала свистом. А после этого Винисиус явно на что-то указывал главному судье.

Винисиус Жуниор Фото: Alex Caparros/Getty Images

Долгое время казалось, что «Реал» может позволить себе пижонство как сильнейший клуб Европы. Тем более многое получалось, а если хозяева и прорывались к воротам Куртуа, то Тчуамени выжигал в подкатах. Однако в начале второго тайма «Мальорка» внезапно отыгралась. Гол получился без особой грации, но в плане результата настолько же ценный. Просто навес с углового и подставленная голова Мурики — 1:1.

Играть оставалось почти весь второй тайм, и по такой игре казалось, что «Реал» своё ещё возьмёт. Однако время шло, Модрич вышел вместо Тчуамени, а мяч всё не заходил в ворота «Мальорки». Хотя на 70-й минуте Родриго добивал практически в пустые ворота, но его всё-таки смогли накрыть. «Реал» ощутимо придавил гостей на их трети поля, а на 87-й и 89-й минутах едва не пропустил сам, упустив контратаки соперника.

Ведат Мурики празднует гол Фото: Alex Caparros/Getty Images

Самое забавное, что уже в добавленное время «Мальорка» хоть и тянула время, но ещё и сама начала показывать финты. Мохика обвёл двоих, а затем изящно сохранил мяч на боковой линии.

Всё закончилось на 90+7-й минуте, когда Менди психанул и получил прямую красную за игру шипами в голень сопернику (практически сзади в колено). Это был последний эпизод в матче. 1:1 — неприятный старт для «Реала».