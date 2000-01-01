Джеймс Милнер провёл рекордное количество сезонов в АПЛ и выиграл 12 трофеев
Англичанин установил рекорд по количеству сезонов, проведённых в АПЛ. Смотрим, кого из футболистов ему удалось обойти по этому показателю.
Гарет Барри
Хавбек провёл в АПЛ 21 сезон и завершил карьеру в 2020 году. Вместе с двумя клубами, за которые он выступал, ему удалось выиграть четыре трофея.
Райан Гиггз
Сейчас валлийцу 50 лет, а свою карьеру он завершил в 2014 году. Но именно за ним пока надёжно закрепилось второе место по количеству проведённых сезонов в АПЛ — 22! Что же по трофеям? Их 34 за всю карьеру.
Джеймс Милнер
38-летний игрок провёл в АПЛ 23 сезона и установил рекорд по этому показателю. На его счету 634 матча и 12 трофеев, за всю карьеру он не играл нигде, кроме родной Англии.
Джеймс Милнер провёл рекордное количество сезонов в АПЛ
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