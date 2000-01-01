Джеймс Милнер провёл рекордное количество сезонов в АПЛ

Райан Гиггз

Сейчас валлийцу 50 лет, а свою карьеру он завершил в 2014 году. Но именно за ним пока надёжно закрепилось второе место по количеству проведённых сезонов в АПЛ — 22! Что же по трофеям? Их 34 за всю карьеру.