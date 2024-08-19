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Расписание спортивных матчей 20 августа 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: финал «Мастерса» в Цинциннати, итоговый отбор в ЛЧ и Кубок России
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 20 августа
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Спорт 20 августа: Синнер — Тиафо, «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда», «Велес» — «Амкал», а ещё «Авангард» — «Трактор» на Кубке Блинова.

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 1:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Фрэнсис Тиафо (США), Цинциннати, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Цинциннати (м). Финал
20 августа 2024, вторник. 01:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Интрига: защитит ли Янник Синнер титул в Канаде?

Первая ракетка мира Янник Синнер своего первого серьёзного успеха в карьере добился ровно год назад, когда выиграл «Мастерс» в Канаде. Теперь итальянец оказался в шаге от защиты титула. Помешать ему сейчас может только американец Фрэнсис Тиафо. Теннисисты ранее встречались четыре раза, и счёт — 3-1 в пользу Синнера. Он был сильнее в Антверпене-2019, на Next Gen ATP Finals — 2019 и в Вене-2023, а Фрэнсис первенствовал в Вене-2021. Кто окажется сильнее на этот раз?

Янник мчится к очередному «Мастерсу»:
Синнер — в шаге от пятого титула в сезоне! За новый трофей он сразится с Тиафо
Синнер — в шаге от пятого титула в сезоне! За новый трофей он сразится с Тиафо

🏒 16:30: «Авангард» — «Трактор», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
20 августа 2024, вторник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Авангард» начать домашний турнир с победы?

Обе команды после предыдущего сезона поменяли главного тренера. В Омске далеко не пошли и сняли с Сергея Звягина приставку «и. о.», а вот в Челябинске не остались удовлетворены Алексеем Заварухиным, поменяв его на Бенуа Гру. Предсезонный турнир – отличная возможность проверить, насколько правильно команда подходит к длинному сезону. А кто, помимо проверки, порадует ещё и болельщиков?

«Авангард» отыскал ценный лот на рынке:
«Авангард» усилился нападающим «Автомобилиста» Алексеем Макеевым

🏒 17:00: «Спартак» — «Торпедо», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
20 августа 2024, вторник. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: порадуют ли искромётным хоккеем команды?

Команды завершили сезон совершенно по-разному: «Спартак» вышел во второй раунд и дал бой чемпиону, а «Торпедо» утонуло в скандалах и ничего не смогло сделать со СКА в первом раунде. Но новый сезон – новая история. Обе команды усилились, но вряд ли отойдут от философии весёлого хоккея. Кто же возьмёт верх: Ларионов или Жамнов?

Молодым дарованием «Торпедо» очарованы в Северной Америке:
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⚽️ 19:30: «Велес» — «Амкал», Кубок России, 1/128 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
20 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Велес
Москва
Не начался
Амкал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пройдет ли медийный клуб ещё одного соперника в Кубке?

«Амкал» на предыдущей стадии Кубка России уничтожил «Коломну» — 8:1. После этого матча даже появились разговоры о том, что проигравшие футболисты делали ставки на матч. Игрок «Амкала» Степан Костюков оформил хет-трик, а его одноклубник Давид Агекян забил два мяча. «Велес» представляет Вторую лигу — сейчас занимает второе место в группе «Золото» (пять матчей, 11 очков). Отставание от первой строчки составляет два очка.

Вспоминаем скандальные подробности игры с участием «Амкала»:
Что известно о странной игре «Амкала» в КР. Не много ли аргументов в пользу «сдачи» игры?
Что известно о странной игре «Амкала» в КР. Не много ли аргументов в пользу «сдачи» игры?

⚽️ 22:00: «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2024, вторник. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизится ли Хайкин к основному раунду Лиги чемпионов?

Сыграет ли Никита Хайкин в основной сетке Лиги чемпионов? Всё зависит от того, справится ли норвежский клуб «Будё-Глимт» с сербской «Црвеной Звездой». Кстати, Хайкин делит второе место среди россиян по количеству матчей в еврокубках за иностранные клубы. При этом Никита ни разу не выходил на поле в играх основного раунда Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» в прошлом сезоне рубилась на групповой стадии самого престижного клубного турнира, однако заняла последнее место в квартете.

Как прошли матчи предыдущего раунда квалификации ЛЧ:
Двое россиян и Моуринью вылетели из Лиги чемпионов. Главные события отбора
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