Спорт 20 августа: Синнер — Тиафо, «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда», «Велес» — «Амкал», а ещё «Авангард» — «Трактор» на Кубке Блинова.

Топ-матчи вторника: финал «Мастерса» в Цинциннати, итоговый отбор в ЛЧ и Кубок России

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 1:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Фрэнсис Тиафо (США), Цинциннати, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: защитит ли Янник Синнер титул в Канаде?

Первая ракетка мира Янник Синнер своего первого серьёзного успеха в карьере добился ровно год назад, когда выиграл «Мастерс» в Канаде. Теперь итальянец оказался в шаге от защиты титула. Помешать ему сейчас может только американец Фрэнсис Тиафо. Теннисисты ранее встречались четыре раза, и счёт — 3-1 в пользу Синнера. Он был сильнее в Антверпене-2019, на Next Gen ATP Finals — 2019 и в Вене-2023, а Фрэнсис первенствовал в Вене-2021. Кто окажется сильнее на этот раз?

🏒 16:30: «Авангард» — «Трактор», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 20 августа 2024, вторник. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Авангард» начать домашний турнир с победы?

Обе команды после предыдущего сезона поменяли главного тренера. В Омске далеко не пошли и сняли с Сергея Звягина приставку «и. о.», а вот в Челябинске не остались удовлетворены Алексеем Заварухиным, поменяв его на Бенуа Гру. Предсезонный турнир – отличная возможность проверить, насколько правильно команда подходит к длинному сезону. А кто, помимо проверки, порадует ещё и болельщиков?

«Авангард» отыскал ценный лот на рынке: «Авангард» усилился нападающим «Автомобилиста» Алексеем Макеевым

🏒 17:00: «Спартак» — «Торпедо», товарищеский матч

Интрига: порадуют ли искромётным хоккеем команды?

Команды завершили сезон совершенно по-разному: «Спартак» вышел во второй раунд и дал бой чемпиону, а «Торпедо» утонуло в скандалах и ничего не смогло сделать со СКА в первом раунде. Но новый сезон – новая история. Обе команды усилились, но вряд ли отойдут от философии весёлого хоккея. Кто же возьмёт верх: Ларионов или Жамнов?

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⚽️ 19:30: «Велес» — «Амкал», Кубок России, 1/128 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: пройдет ли медийный клуб ещё одного соперника в Кубке?

«Амкал» на предыдущей стадии Кубка России уничтожил «Коломну» — 8:1. После этого матча даже появились разговоры о том, что проигравшие футболисты делали ставки на матч. Игрок «Амкала» Степан Костюков оформил хет-трик, а его одноклубник Давид Агекян забил два мяча. «Велес» представляет Вторую лигу — сейчас занимает второе место в группе «Золото» (пять матчей, 11 очков). Отставание от первой строчки составляет два очка.

⚽️ 22:00: «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: приблизится ли Хайкин к основному раунду Лиги чемпионов?

Сыграет ли Никита Хайкин в основной сетке Лиги чемпионов? Всё зависит от того, справится ли норвежский клуб «Будё-Глимт» с сербской «Црвеной Звездой». Кстати, Хайкин делит второе место среди россиян по количеству матчей в еврокубках за иностранные клубы. При этом Никита ни разу не выходил на поле в играх основного раунда Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» в прошлом сезоне рубилась на групповой стадии самого престижного клубного турнира, однако заняла последнее место в квартете.