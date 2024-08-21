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Трансферы футбола, лето-2024, Бавария, Манчестер Сити, МЮ, Атлетико, ПСЖ, Милан, Альварес, Де Лигт, Мазрауи, Фофана, Ройс

«Бавария» слила балласт в «МЮ», топ-сделки «Атлетико», замена для Мбаппе. Трансферы недели
Никита Паглазов
Трансферы недели
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А Марко Ройс нашёл себе новый клуб в МЛС.

Европейские чемпионаты уже стартовали. Но трансферное окно ещё открыто, а клубы активно совершают сделки. Какие самые интересные переходы состоялись на прошлой неделе? Смотрим!

Хулиан Альварес: «Манчестер Сити» → «Атлетико» (€ 75 млн)

Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Фото: LightRocket via Getty Images

Самый дорогой трансфер (неожиданно) провернул «Атлетико». За € 95 млн (€ 75 млн + € 20 млн бонусами) мадридцы забрали из «Манчестер Сити» форварда Хулиана Альвареса. Аргентинцу не нравился статус второго нападающего вслед за Эрлингом Холандом. Альварес хочет выходить на поле в решающих матчах. Тем более за его спиной победа на ЧМ-2022, два золота АПЛ и выигрыш Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023. В общем, Диего Симеоне получил элитный вариант в атаку. Хотя крутые нападающие в «Атлетико» частенько испытывают проблемы с адаптацией. Альварес станет для клуба новым Гризманном или новым Жоау Феликсом? Узнаем уже скоро.

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«Атлетико» проворачивает самые мощные трансферы лета. Но вопросов много

Маттейс де Лигт: «Бавария» → «Манчестер Юнайтед» (€ 45 млн)

Маттейс де Лигт

Маттейс де Лигт

Фото: Manchester United via Getty Images

Эрик тен Хаг восстанавливает в «Манчестер Юнайтед» прообраз «Аякса» 2019 года. На этот раз манкунианцы забрали из «Баварии» защитника Маттейса де Лигта. € 45 млн – не самые большие деньги за крутого футболиста в оборону. Хотя в Мюнхене к Маттейсу возникали вопросы из-за различных ошибок. Возможно, де Лигт снова засияет у лучшего тренера в своей карьере.

Нуссайр Мазрауи: «Бавария» → «Манчестер Юнайтед» (€ 15 млн)

Нуссайр Мазрауи

Нуссайр Мазрауи

Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Ещё один экс-игрок «Аякса» тен Хага в «МЮ». Мазрауи оказался не нужен новому тренеру «Баварии» Венсану Компани, поэтому марокканца без особых колебаний отдали в АПЛ. А «Манчестер Юнайтед» получил знакомую для тен Хага опцию на правом фланге защиты за более чем приемлемые деньги. Это уже пятый бывший футболист «Аякса» в клубе после Лисандро Мартинеса, Антони, Андре Онана и де Лигта.

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Аарон Ван-Биссака: «Манчестер Юнайтед» → «Вест Хэм» (€ 17,6 млн)

Аарон Ван-Биссака

Аарон Ван-Биссака

Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

«МЮ» не только покупает, но и продаёт игроков. В классно усиливающийся «Вест Хэм» за € 17,6 млн отправлен Аарон Ван-Биссака. Правый защитник классно действует в обороне, а вот в атаке к нему есть вопросы. Поэтому Аарон так и не стал игроком старта у Эрика тен Хага. В «Вест Хэме» же у Ван-Биссаки есть отличный шанс не только стать основным футболистом, но и побороться за возвращение в сборную Англии.

Дезире Дуэ: «Ренн» → «ПСЖ» (€ 50 млн)

Дезире Дуэ

Дезире Дуэ

Фото: PSG via Getty Images

«ПСЖ» отвечает на уход Килиана Мбаппе покупкой не звезды, а перспективного игрока. За € 50 млн из «Ренна» взят вингер Дезире Дуэ. В прошлом сезоне 19-летний футболист забил всего четыре гола и оформил шесть ассистов в 43 встречах. Негусто. В «ПСЖ» у Дуэ появится возможность улучшить результат как минимум в два раза. Ждём роста новой французской звезды или Дезире окажется «пустышкой»?

Юссуф Фофана: «Монако» → «Милан» (€ 20 млн)

Юссуф Фофана

Юссуф Фофана

Фото: Marco Mantovani/Getty Images

«Милан» меняется после прихода в клуб Паулу Фонсеки. Португальцу понадобился новый полузащитник. И миланцы забрали из «Монако» Юссуфа Фофану. Отличная сделка для клуба всего за € 20 млн + бонусы. Фофана – серебряный призёр ЧМ-2022, один из ведущих игроков «Монако». У 25-летнего полузащитника отличная пресса и несколько крутых сезонов позади. У болельщиков «Милана» есть надежды, что Юссуф станет одним из лидеров команды. Тем более что французы в команде приживаются. Мик Меньян, Тео Эрнандес и Оливье Жиру – яркие примеры.

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Эмерсон Роял: «Тоттенхэм» → «Милан» (€ 15 млн)

Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Фото: LightRocket via Getty Images

Эмерсон Роял стал мемом для болельщиков «Тоттенхэма». Частенько бразилец выдавал странные моменты на поле, а в обороне действовал так, что поклонники команды хватались за сердце. Но теперь они передают эстафету итальянцам. У «Милана» травмировался Давиде Калабрия, поэтому клубу понадобился правый защитник. С Эмерсоном переговоры велись давно, однако затем были приостановлены. Но травма Калабрии вынудила руководство «Милана» быстро закрыть сделку. Станет ли Эмерсон Роял объектом насмешек в Италии или вырастет в крутого футболиста? Зависит от него и от работы тренера Паулу Фонсеки.

Лазар Самарджич: «Удинезе» → «Аталанта» (аренда)

Лазар Самарджич

Лазар Самарджич

Фото: ФК «Аталанта»

«Аталанта» потеряла Алексея Миранчука, но взяла вместо него Николо Дзаньоло из «Галатасарая» в аренду с правом выкупа. Что было дальше? Правильно, Дзаньоло (как и обычно) получил травму. Николо подхватил тендинит (воспаление сухожилий). Боссы «Аталанты» поняли, что на него надеяться не стоит, поэтому взяли ещё одного игрока в атаку. Из «Удинезе» арендован сербский полузащитник Лазар Самарджич. В соглашении предусмотрено право выкупа, так что серб может остаться в Бергамо на постоянной основе. Многое зависит от того, как Лазар покажет себя у Джан Пьеро Гасперини.

Вильсон Одобер: «Бёрнли» → «Тоттенхэм» (€ 29,3 млн)

Вильсон Одобер

Вильсон Одобер

Фото: ФК «Тоттенхем»

«Тоттенхэм» летом гонится не за громкими именами, а за качествами футболистов. Они подбираются под требования Ангелоса Постекоглу. Ещё один новичок «шпор» – вингер Вильсон Одобер. В прошлом сезоне 19-летний футболист неплохо зарекомендовал себя в «Бёрнли» Венсана Компани. Пройдя школу сурового бельгийца, 19-летний Одобер отправляется в топ-клуб АПЛ. Впереди у Вильсона конкуренция с Сон Хын Мином. Но даже если француз пару сезонов посидит на скамейке, то получит неоценимый опыт работы вместе с легендой «Тоттенхэма».

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Максимилиан Байер: «Хоффенхайм» → «Боруссия» Д (€ 28,5 млн)

Максимилиан Байер

Максимилиан Байер

Фото: Max Ellerbrake — firo sportphoto/Getty Images

Шутки про «Байер» и Максимилиана Байера официально стали неактуальны. 21-летний форвард в прошлом сезоне наколотил 16 голов в Бундеслиге за «Хоффенхайм» и привлёк внимание топов. Самой расторопной оказалась дортмундская «Боруссия», забравшая Макса за € 28,5 млн. Байер заменит в клубе Никласа Фюллькруга, уехавшего покорять АПЛ в составе «Вест Хэма». Для нового тренера «Боруссии» Нури Шахина сделка выглядит успешной. Байер – гораздо более тонкий и разноплановый игрок, чем Фюллькруг. Делайте ставки, сколько забьёт этот форвард «Дортмунда» в новом сезоне.

Калвин Филлипс: «Манчестер Сити» → «Ипсвич Таун» (аренда)

Калвин Филлипс

Калвин Филлипс

Фото: Julian Finney/Getty Images

Калвин Филлипс снова оказался не нужен Хосепу Гвардиоле. В межсезонье тренер «Манчестер Сити» говорил о полузащитнике как об одной из опций, но всё же отказался от его услуг. Филлипс вновь уехал в аренду: в прошлом сезоне его отправляли в «Вест Хэм», сейчас – в «Ипсвич». Отличная сделка для новичка АПЛ.

Марко Ройс: «Боруссия» Д → «Лос-Анджелес Гэлакси» (свободный агент)

Марко Ройс

Марко Ройс

Фото: picture alliance via Getty Images

Наш любимый Марко Ройс не выиграл Лигу чемпионов с «Боруссией» и уехал в США. Немецкого полузащитника на правах свободного агента забрал «Лос-Анджелес Гэлакси». Хороший город, много внимания и болельщиков на трибунах, наверняка неплохая зарплата. Шикарная футбольная пенсия для легенды. Плюс с «Интер Майами» и Лионелем Месси можно зарубиться за титул МЛС. Ждём битву клуба из Флориды с «Гэлакси»?

Ройс мог стать чемпионом мира, обладателем трофея ЛЧ и победителем Бундеслиги:
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Конор Галлахер: «Челси» → «Атлетико» (€ 42 млн)

Конор Галлахер в «Атлетико»

Конор Галлахер в «Атлетико»

Фото: ФК «Атлетико»

Англичанин всё-таки оказался в Испании, как инсайдеры и писали ранее. Оказывается, редко «Челси» редко, но кого-то да продаёт. Хавбек переехал в Мадрид за неплохие, однако всё-таки не гигантские деньги. Контракт с «Атлетико» – до лета 2029 года. Учитывая стареющего Коке, это отличное усиление для команды Диего Симеоне. Правда, нужно помнить, что топовые англичане, как правило, в Ла Лиге играют так себе. Хотя пример того же Кирана Триппьера как раз в «Атлетико» доказывает обратное.

Илкай Гюндоган: «Барселона» → «Манчестер Сити» (свободный агент)

Илкай Гюндоган в «Манчестер Сити»

Илкай Гюндоган в «Манчестер Сити»

Фото: Getty Images

Вот это возвращение! Учитывая травму Оскара Бобба и уход Хулиана Альвареса, камбэк Гюндогана в «Сити» – очень интересное решение. Во-первых, клуб ничего не заплатил за ветерана. Во-вторых, с требованиями Хосепа Гвардиолы полузащитник знаком просто прекрасно. О переходе официально пока ещё не объявили, но, по информации Фабрицио Романо, он состоится в самое ближайшее время.

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  • «Ливерпуль» отдал португальского полузащитника Фабиу Карвалью в «Брентфорд» за € 23,4 млн.
  • Защитник сборной Бельгии Артур Теате перебрался из французского «Ренна» в «Айнтрахт» из Франкфурта. Клубы заключили арендную сделку с правом выкупа футболиста.
  • «Лацио» потерял летом Чиро Иммобиле, но нашёл нового центрфорварда. Из «Салернитаны» (близкий римлянам клуб) арендован нападающий Булайе Диа.
  • Айосе Перес сменил «Бетис» на «Вильярреал». Чемпиона Европы — 2024 купили за € 4 млн.
  • «Жирона» усилила вратарскую линию под Лигу чемпионов. В аренду из «Марселя» прибыл голкипер Пау Лопес.
  • А «Марсель» оформил сделку сразу по двум футболистам. К Роберто Де Дзерби приехал вратарь Херонимо Рульи (из «Аякса» за € 4 млн) и форвард Элье Ваи («Ланс», € 25 млн).
  • Рекордный трансфер в истории совершил «Борнмут». За бразильского форварда «Порту» Эванилсона клуб заплатил € 47 млн.
  • «Челси» понемногу избавляется от переизбытка игроков. Полузащитник Лесли Угочукву проведёт сезон в аренде в «Саутгемптоне».
  • «Хоффенхайм» за € 18 млн приобрёл у «Байера» чешского форварда Адама Гложека.
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