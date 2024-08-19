Победный гол «Рубина» проверяли больше шести минут! Но над Казарцевым зря смеются

«Акрон» и «Рубин» вышли на матч с целью получить место в топ-8. Победитель поднялся бы в первую половину таблицы РПЛ.

«Акрон» до матча с «Рубином» набирал очки исключительно в гостевых встречах. С другой стороны, команда Заура Тедеева играла на своём стадионе (точнее, в Самаре) только один раз и уступила московскому «Динамо» (0:2). Любопытно, что и «Рубин» набирал очки в РПЛ только на выезде. Три недели назад соперники встретились в Казани — тогда казанский клуб не пощадил новичка лиги (4:0) в кубковом матче.

Шесть ударов на двоих за 10 первых минут — как вам такое начало? Один оказался голевым. Максим Палиенко развернулся в штрафной площади «Рубина» и отправил мяч в дальний угол. Есть первый домашний гол «Акрона» в РПЛ! Символично, что его автором стал уроженец Самары. Да и для самого Палиенко это первый гол в РПЛ. Он играл в высшем дивизионе за «Крылья Советов», «Зенит», «Тосно» и «Акрон» (суммарно 18 матчей). 19-я игра оказалась счастливой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Болельщики «Рубина» получили ещё одну неприятную новость в середине первого тайма. Александар Юкич неудачно приземлился после верхового единоборства и рухнул на газон. Врачи не смогли быстро вернуть игрока в строй, и Рахимову пришлось делать вынужденную замену. Кстати, кубковый матч с «Акроном» был для Юкича лучшим в сезоне — австриец забил и отдал результативную передачу. А вот поездка в Самару не принесла позитивных эмоций.

Темп игры значительно упал к концу первой половины. Матч стал менее смотрибельным, особенно в сравнении с тем, что было на старте. «Акрон» на этом отрезке отдал мяч сопернику и не стеснялся обороняться всей командой. Правда, хозяева могли забивать второй в добавленное время. Солтмурад Бакаев оказался совершенно один перед воротами «Рубина», но ткнул мяч прямо по центру, где и находился голкипер Евгений Ставер.

«Рубину» хватило 10 минут после перерыва, чтобы отыграться. Не можешь сам — поможет соперник. Прострел Мирлинда Даку был совершенно безадресным — в той точке не находилось ни одного футболиста гостей. Зато там оказался футболист «Акрона» Константин Савичев, от чьей ноги мяч и влетел в ворота. «Костя Савичев, наш любимый Костя Савичев», — такими словами сопроводила пропущенный мяч пресс-служба хозяев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Этот гол оказал негативное влияние на игру «Акрона». После перерыва хозяева играли не так активно, как в первой половине. Иногда казалось, что команду Тедеева устраивает ничья. К примеру, вратарь Сергей Волков совершенно никуда не спешил, перед тем как ввести мяч в игру. Темп стал чуть ли не прогулочным, так что могло сложиться ощущение, что мы смотрим предсезонный матч.

Когда казалось, что матч спокойно докатится до ничьей, ошибся вратарь «Акрона» Сергей Волков. Он неудачно сыграл на выходе после углового, чем воспользовался Даку. Албанец ткнул мяч, и тот медленно пересёк линию ворот. После этого арбитры проверяли эпизод на предмет офсайда. К сожалению, процедура заняла достаточно много времени — больше шести минут. Егор Егоров сам сбегал к монитору, но не поменял решения. Кстати, Даку быстрее всех в казанском клубе добрался до отметки в 20 очков по системе «гол+пас» (сделал это за 33 матча).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После долгого решения по победному голу «Рубину» в соцсетях стали смеяться над Василием Казарцевым. Именно он долго изучал повтор, а потом позвал к монитору Егора Егорова. Однако наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что к Казарцеву здесь не должно быть вопросов:

«Судьи проверяли, вмешивался или не вмешивался в эпизод нападающий «Рубина», который находился в офсайде, — объясняет Федотов. — Вратарь улетел, и определялось по двум последним футболистам. Игрок обороны хотел выбить мяч, а соперник был в офсайде и очень близко к нему. Надо было разобраться, был ли контакт с мячом, влиял ли он на эпизод. К тому же на газоне лежал ещё один игрок. У него мог быть офсайд, арбитры смотрели, сделал он что-нибудь или нет. Поэтому и смотрели долго, показывали несколько ракурсов. Это сложный момент для Егорова, и я считаю, что он разобрался. VAR не может додумывать, вмешивался игрок или нет. Казарцев позвал к монитору — и правильно сделал. К нему здесь вопросов нет».

«Акрон» снова проиграл дома, а «Рубин» опять взял очки в гостевой игре. Команда Рашида Рахимова ворвалась в топ-8, а хозяева находятся за пределами первой десятки.