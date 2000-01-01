Фанат «Гремио» упал с трибуны, но продолжал отбивать такт, лёжа на носилках

Болельщик получил повреждение позвоночника, упав с сектора, но это не помешало ему продолжить поддерживать любимый бразильский клуб. Он и дальше махал руками в такт фанатским кричалкам. Ранен, но не сломлен!