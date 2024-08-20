Зачем вообще сборной России нужны матчи с Таиландом и Вьетнамом?

Здесь не будет похвалы РФС за выбор соперников на ближайшие матчи сборной России. В какой-то момент показалось, что чиновники вообще стесняются их объявлять. Ведь о готовящемся турнире стало известно ещё несколько недель назад. Подтвердили участие сборная Вьетнама и Таиланда. Только в РФС никакой публичной реакции.

Уже даже сконструировал в своей голове такой сюжет: всё это время руководители союза убеждали Карпина и лидеров команды решиться на многочасовой перелёт ради матчей с не самыми топовыми сборными. Напоминали про контракт, патриотизм и всё остальное. Ведь больше восьми часов в одну сторону — такого у нас и правда очень давно не было.

А Карпин уже выражал своё отношение к подобным экспериментам. Ещё осенью 2022-го на одной из пресс-конференций то ли в Узбекистане, то ли в Таджикистане я спросил главного тренера: есть ли в РФС идея провести матчи с кем-то из Южной Америки? Тренер был категоричен: заявил, что сейчас это невозможно элементарно из-за сложной логистики — лететь 10 часов в другую часть света никто не хочет. А нейтральная территория тогда, видимо, была недоступна.

Но уже был дан конкретный сигнал: матчи сборной — классно, но они должны быть оправданны. Слетать, условно, в Душанбе или Бишкек — ок. Даже в Катар или Иран — ок, там хотя бы соперники-участники чемпионата мира. Или в не такую далёкую Турцию. Но это всё реально соседние перелёты по сравнению с тем, что ждёт команду в сентябре. Ведь если проводить линию между Москвой и Ханоем (столицей Вьетнама) — это 6801 км. Среднее время в воздухе — девять с половиной часов. Интересно, какой вообще после такого джетлаг?

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Забыли цитату Карпина. Представляем, что всё изменилось, но вспомним другой эпизод. Лето 2023-го — сборную России приглашают на турнир в Центральную Азию. Хотя не совсем так: в Центральной Азии ждали, что вместе со сборной России удастся затащить крупного спонсора и провести реально крутые соревнования. Но РФС отказался: заявили, что футболисты устали после тяжёлого сезона, плюс сильная жара в регионе, никто не хотел травм, сложностей и всего остального. И чем вся та история принципиально отличается от нынешней? Тоже турнир, правда, всего из двух матчей. Футболистов дёрнут из привычного ритма подготовки, потащат в другую часть света и выпустят при температуре примерно в 35°С. То есть сейчас всё это уже никого не смущает?

Знаю, что в комментарии придут люди и напишут: лучше играть хоть с кем-то, чем не играть вообще. Тезис, который нам втирают уже два с половиной года. Но, думаю, самое время его переписать. Лучше не играть вообще, чем ехать непонятно куда без всякого спортивного интереса. Помните, для нас привезли в Волгоград Кубу? Соперника, который примерно сопоставим с будущими. Заплатили им деньги, купили бутсы, но это был реальный праздник для города. Сборная делала сотни пацанов счастливыми, на игре были семьи, люди заполнили стадион и кайфовали. Кто сейчас полетит ради этого во Вьетнам? Единицы. Кто будет смотреть это зрелище по ТВ? Чуть больше.

Никто не предъявил бы РФС, если бы он затащил эти команды на матчи в Россию. Наоборот, поблагодарили бы. Да, пришлось бы чуть-чуть потратиться. Но устроить в каком-нибудь регионе мощный фестиваль. Важно понимать: со спортивной точки зрения сборной России такие соперники просто не нужны. Они не дадут никакого позитивного опыта. Без обид, но Вьетнам и Таиланд гораздо слабее. И лететь ради такого в другую часть света — всего лишь огромный подарок болельщикам этих команд.

Понятно, что футбол в том числе и часть государственных дел. Недавно Вьетнам посетил президент РФ с намерениями долгой дружбы. А её надо поддерживать. Спорт в том числе для этого и придуман.

Но давайте тогда дружить и с Южной Америкой. С точки зрения футбола это будет гораздо интереснее.