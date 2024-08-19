Мохаммад Джавад Хоссейннежад Махаллех Колаеи! Вот это дебют с голом иранца в России!

Махачкалинское «Динамо» одержало победу в сезоне, да ещё и в кавказском дерби.

Заключительный матч 5-го тура РПЛ прошёл в Дагестане. Первое кавказское дерби в сезоне получилось не таким ярким, но закончилось феерично.

В заявке «Ахмата» на игру не оказалось нападающего Гамида Агаларова. И всё это на фоне информации о переходе как раз в махачкалинское «Динамо». Главный тренер грозненского клуба Магомед Адиев перед матчем подтвердил: стороны ведут переговоры, но пока ещё не согласовали все детали. Видимо, совсем скоро Гамид вернётся в Дагестан как футболист. В этом же матче он был зрителем — в трансляцию попал, сидя на трибуне в компании человека в экипировке махачкалинского «Динамо».

Первые минуты встречи прошли с преимуществом хозяев поля. Динамовцы смотрелись активнее, часто используя правый фланг атаки. Ражаб Магомедов из хорошей позиции запустил мяч выше перекладины, но перед этим забрался в небольшой офсайд. У «Ахмата» в первом тайме всё, как правило, сводилось к довольно простой игре. Забросы на Фелиппе Кардосо — а бразилец пусть как-нибудь поборется и продавит защитников.

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Один раз это сработало. Кардосо пробил с разворота из штрафной площади — Давид Волк сыграл надёжно в этом эпизоде. А минутой ранее хорошо себя проявил вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия — забрал мяч после удара Валентина Пальцева. До перерыва махачкалинцы владели мячом 58% игрового времени, однако соперники нанесли всего два удара в створ на двоих. Так себе статистика.

Местные болельщики понервничали на первых минутах второй половины матча. Стандарт у ворот «Динамо» привёл к скидке Александра Жирова на Кардосо, а тот просто не попал головой по мячу. Да, такое бывает и с бразильцами! Самое интересное, что мяч всё равно летел в створ, и Никите Глушкову пришлось выносить его почти с линии ворот.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Начало второго тайма — время «Ахмата». Ведь ещё и Лечи Садулаев пробил опасно, но не попал в створ, а потом точность подвела Жирова. Получается, команда Адиева создала три неплохих момента примерно за семь минут. А вот «Динамо» на этом отрезке смотрелось пассивно.

Зато хозяева выпустили на поле иранского футболиста Мохаммада Джавада Хоссейннежада. А полностью всё звучит так — Мохаммад Джавад Хоссейннежад Махаллех Колаеи. Кошмар для любого комментатора. К слову, легионер отметился тем, что быстро схватил жёлтую карточку. А вот «Ахмат» создал ещё один опасный момент, но Антон Швец не переиграл Волка с двух попыток.

После перерыва «Ахмат» был ближе к голу, но забило «Динамо». Развязка наступила на 87-й минуте. Всё тот же Хоссейннежад показал, что обладает классным ударом — иранец красиво положил мяч в ближнюю девятку. Прекрасный дебют легионера в РПЛ!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но у «Ахмата» был ещё один момент. Мяч после удара Камило и небольшого рикошета прошёл рядом с дальней штангой. Дагестанский клуб одержал историческую победу — первую в РПЛ. А «Ахмат» находится на предпоследнем месте в таблице.