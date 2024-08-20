«Впечатление, что сговорились и вдвоём мочат арбитров». Разбор судейства в 5-м туре РПЛ

5-й тур РПЛ получился относительно спокойным в плане судейства. Случился всего один большой скандал, причём в матче, где его вряд ли ожидали. А если точнее — уже после игры.

Специально для «Чемпионата» судейство в 5-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Динамо» — «Крылья Советов» — 1:0

Кукуян не попал в игру. Что-то с ним случилось. И вообще он свою изюминку потерял. Было такое, что кричал на игроков и чувствовал себя футболистом. А сейчас он вялотекущий какой-то.

На 44-й минуте не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру. Очевидный, открытый момент. И ещё был эпизод, абсолютно не выходящий из логики работы Кукуяна в этом матче. Сначала игрок «Динамо» слегка попал по пятке сопернику в штрафной, и Кукуян продолжил игру. Но почему тогда он назначил 11-метровый в ворота «Крыльев» на 72-й минуте? Это не пенальти, а для Кукуяна, если исходить из его предыдущих матчей, вообще не фол. Просто нормальная борьба с применением рук. VAR пришлось включаться, и Кукуян изменил решение из-за игры рукой в предыдущей фазе. Это неодинаковая трактовка эпизодов, за это снижается оценка.

Оценка Кукуяна — 7,8.

Павел Кукуян Фото: ФК «Динамо»

«Ростов» — «Оренбург» — 3:2

Единственный и правильный момент — когда Безбородов самостоятельно назначил 11-метровый и показал жёлтую. Игрок «Оренбурга» в безрассудной манере пошёл в подкат и попал ногой в икроножную мышцу соперника. У меня вопрос ко второму ассистенту. Это было в его зоне ответственности, но он ничего не сделал. Возможно, говорил что-то в рацию, но в вопросе коммуникации арбитров пускай разбирается VAR.

Выступление Андреева видел. С учётом стеклянного взгляда, здесь надо сначала проверять человека на адекватность, а потом уже называть его спортивным директором. Для службы безопасности «Ростова» это вообще подстава. Человек по договорённости получил аккредитацию, везде по ней проходит, делает, что хочет, а что с ним делать — непонятно.

Комитету по этике обязательно надо наказывать Андреева максимально жёстко. И судейский департамент должен добиваться, чтобы его наказали. Такое отпускать нельзя. По правилам, здесь грозит от шести месяцев до двух лет. Вот пускай два года не занимается футбольной деятельностью. Игроков может и дальше искать, но ни в какие помещения внутри стадиона не попадёт.

У меня вообще сложилось впечатление, что Андреев и Газизов сговорились и вдвоём мочат судей. Слышал звон — не знает, где он. Но сказать же надо что-то! Как можно стоять перед камерой и через слово мат вставлять? И зачем вообще такое выступление? Он кто, президент? У спортивного директора таких полномочий нет. Лучше пускай своей работой занимается. И при этом все претензии к Безбородову — мимо. Вообще везде промахнулся.

Оценка Безбородова — 8,5.

«Химки» — «Зенит» — 1:1

Неплохая игра для Сухого. На 76-й минуте не показал жёлтую игроку «Зенита» за демонстративное несогласие с решением арбитра. Нехороший момент был в конце первого тайма, когда можно было дать принцип преимущества. Началась атака, и по картинке линия обороны у «Химок» была ломаная — то есть офсайда быть не могло. Игроки «Зенита» выходили четыре в три, и прозвучал свисток на перерыв. Но, ребята, если вы такие педанты, то наказывайте тогда футболистов, когда они просят жёлтую для соперника. Неправильное и некрасивое решение.

Оценка Сухого — 8,3.

Алексей Сухой Фото: ФК «Зенит»

ЦСКА — «Локомотив» — 0:1

Сложная игра для Левникова, но он справился и отработал хорошо. Хотя на 90+2-й минуте перенапрягся и в простом эпизоде не увидел, что игрок ЦСКА попал сопернику локтем по лицу. Надо было показывать жёлтую.

Оценка Левникова — 8,4.

«Спартак» — «Факел» — 3:0

На 49-й минуте — интересный момент. Здесь больше вопрос коммуникации между Ивановым и вторым ассистентом. Главный арбитр правильно назначил 11-метровый, но и ассистент верно показал офсайд. Первым решение принял Иванов. Ассистент, вероятно, проговорил в рацию, что было «вне игры», и затем поднял флаг. В итоге VAR разобрался. Правильное решение — офсайд.

На 59-й минуте Иванов правильно назначил 11-метровый в ворота «Факела», но не показал защитнику жёлтую за лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. За это оценка снижается.

Оценка Иванова — 8,3.

Сергей Иванов (справа) Фото: ФК «Спартак»

«Краснодар» — «Пари НН» — 2:1

Чистяков тоже понравился. Но не показал жёлтую Кордобе, когда тот бутсой попал вскользь по шее сопернику. Надо было наказывать. Зато разобрались в моменте с первым голом «Краснодара». Ассистент поднял флаг, потому что с его позиции могло показаться, что игрок в офсайде находился на линии удара. В итоге Чистякову дали хороший повтор, и он разобрался. Чистый гол.

Оценка Чистякова — 8,3.

«Акрон» — «Рубин» — 1:2

Егоров разобрался на 30-й минуте. Было падение в штрафной «Рубина» — нормальный игровой эпизод. Да, был контакт, но игрок перестал бороться за мяч и упал. Касание на него не влияло. На 52-й минуте Егоров тоже разобрался и назначил штрафной, а не 11-метровый. Мяч попал в правую руку, которая явно была за пределами штрафной.

Победный гол «Рубина» — сложный момент. Для меня это нормальный гол. ЭСК, конечно, будет рассматривать этот эпизод, но по тому, что показали в трансляции, Егоров всё сделал правильно. Для меня это не явная и очевидная ошибка арбитра.

Оценка Егорова — 8,4.

Егор Егоров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» Махачкала — «Ахмат» — 1:0

Хорошая работа Шадыханова. Сложный матч, много управленческих моментов и, главное, одинаковая трактовка единоборств. Такие матчи так и надо проходить.



Оценка Шадыханова — 8,4.