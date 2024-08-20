Сборная 5-го тура РПЛ. Герои «Спартака», джокер Карпина и ни одного игрока «Зенита»

5-й тур РПЛ растянулся на три дня и завершился в понедельник, 19 августа. По традиции публикуем символическую сборную. Олег Рябчук представлен в ней на позиции полузащитника.

Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»)

Илья пропустил пять мячей в двух турах РПЛ, после чего оформил три «сухаря» подряд (четыре — с учётом Кубка России). «Локомотив» приятно удивляет на старте сезона, а Лантратов держит высокий уровень. Его надёжная игра помогла железнодорожникам добиться успеха в дерби с ЦСКА. Чего только стоит спасение Илья после мощного удара Виктора Давилы в ближний угол! Хотя тут не обошлось без везения. Лантратов зацепил мяч кончиками пальцев, после чего тот влетел в штангу, а потом ушёл на угловой от спины вратаря.

Илья Лантратов (в прыжке) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник: Эдгардо Фаринья («Химки»)

Единственный футболист, который забил «Зениту» в нынешнем сезоне. Понятно, что скоро кто-то повторит достижение защитника «Химок», но именно Фаринья стал первым. К слову, у него неплохая статистика — три матча в РПЛ, два гола. В матче с «Зенитом» Фаринья нанёс два удара — неплохой показатель для центрального защитника. Он вполне мог стать автором победного гола, однако химчане всё-таки пропустили в самой концовке. Тем не менее подмосковная команда прервала серию соперника без пропущенных мячей.

Эдгардо Фаринья Фото: ФК «Химки»

Защитник: Евгений Морозов («Локомотив»)

«Локомотив» в третий раз подряд сыграл «на ноль» в чемпионате России. На этот раз железнодорожники сдержали атаку ЦСКА, а потом забили в самой концовке. У Морозова 81 касание мяча (лучший результат в составе красно-зелёных), два выигранных верховых единоборства, одна успешная обводка. Но главное, что Морозов стал одним творцов надёжной игры «Локомотива» в обороне. По крайней мере, защита может занести матч себе в актив, если у соперника 0 в графе «забитые мячи».

Евгений Морозов (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник: Андрей Лангович («Ростов»)

Лангович без устали носился по правой бровке в матче с «Оренбургом». В этой игре команда Валерия Карпина превратила 0:2 в 3:2. Лангович заработал пенальти в первом тайме. И не его вина, что Роналдо не переиграл вратаря с «точки». А в начале второй половины прострел Андрея нашёл голову Николая Комличенко, который сравнял счёт. У Ланговича пять кроссов и три ключевые передачи — лучшие показатели среди игроков «Ростова». А ещё он выиграл два единоборства и заработал один фол. Карпин может быть доволен.

Андрей Лангович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник: Олег Рябчук («Спартак»)

Солидный перформанс флангового защитника «Спартака». Во-первых, Рябчук отдал изящный пас пяткой на Манфреда Угальде, и он стал голевым. Это первое результативное действие Олега в нынешнем сезоне. Во-вторых, выполнил три ключевые передачи и отдал 14 пасов в финальную треть поля. Плюс стал лучшим футболистом «Спартака» по количеству кроссов (пять). Помимо этого, Рябчук был очень вовлечён в игру, о чём свидетельствуют 94 касания мяча (лучший результат среди всех участников матча «Спартак» — «Факел»). А ещё Олег выиграл одно верховое единоборство и заработал два фола.

Олег Рябчук Фото: ФК «Спартак»

Полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

«Спартак» снова победил и снова сделал это с крупным счётом. Барко поучаствовал в двух голах из трёх. Он отдал результативную передачу на Срджана Бабича, а после перерыва реализовал пенальти. Помимо этого, Эсекьель отдал шесть ключевых передач (лучший показатель в составе «Спартака») и 28 пасов в финальную треть поля (снова лучший результат в команде). А ещё у него три успешные обводки — столько же было только у Тео Бонгонда. Барко уже набрал 5 (2+3) очков по системе «гол+пас» в РПЛ и вышел на первое место в «Спартаке» (речь о нынешнем сезоне).

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник: Бителло («Динамо» М)

Бразилец снова был хорош. Он в четвёртый раз в сезоне отдал 5+ передач под удар за матч. По данным Opta, у всех остальных футболистов суммарно всего три такие игры. Однако гораздо важнее, что Бителло принёс команде очередную победу. Бело-голубые долго не могли взломать оборону «Крыльев Советов», но всё-таки сделали это в концовке. Бителло нанёс три удара за всю игру, один из которых оказался голевым. А ещё у бразильца 20 передач в финальную треть поля — лучший показатель в составе «Динамо». Бителло забил всего один мяч в нынешнем розыгрыше РПЛ, но зато отдал четыре голевые передачи.

Бителло Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник: Мозес Кобнан Дэвид («Краснодар»)

Четвёртый футболист в истории «Краснодара», который оформил дубль после выхода на замену. Мозес появился на поле на 69-й минуте, а забил на 76-й и 80-й. Когда он вышел на замену, команда «горела» 0:1. Но африканец перевернул всё за четыре минуты! Кстати, Мозес Кобнан нанёс четыре удара (второй результат в составе «Краснодара»), хотя провёл на поле значительно меньше времени, чем Эдуард Сперцян (пять ударов). «Краснодар» одержал третью победу подряд во всех турнирах и во всех случаях дожимал соперников в концовке.

Мозес Кобнан Дэвид Фото: ФК «Краснодар»

Нападающий: Манфред Угальде («Спартак»)

Нападающий сборной Коста-Рики укрепился в статусе лучшего бомбардира «Спартака». Угальде снова забил и на этот раз сделал это после паса пяткой от Рябчука. Это уже четвёртый гол Манфреда в нынешнем сезоне в РПЛ. А сколько было за всю весеннюю часть в прошлом? Правильный ответ: ни одного. В матче с «Факелом» Угальде стал лидером «Спартака» по количеству ударов (5), ударов в створ (2) и вошёл в топ-3 по количеству успешных обводок (2). А ещё именно Манфред заработал пенальти, который реализовал Барко.

Манфред Угальде (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Николай Комличенко («Ростов»)

Спросите у Комличенко, как нужно правильно выходить на замену. Карпин выпускает джокера в перерыве, когда его команда летит со счётом 0:2 в матче с «Оренбургом». 51-я минута — Комличенко отыгрывает один мяч. 52-я минута — сравнивает счёт. Форвард мог забивать и третий, но с его ударом справился вратарь. А всего Комличенко бил четыре раза (все удары пришлись в створ ворот). Первые результативные действия Николая в нынешнем сезоне в РПЛ. Как же вовремя для «Ростова»!

Николай Комличенко Фото: ФК «Ростов»

Нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)

Албанец снова зарешал в матче РПЛ. Мы уже привыкли к подобным трюкам. «Рубин» пропустил в первом тайме и ушёл на перерыв, уступая в счёте. После перерыва всё поменялось. Сначала прострел Даку привёл к автоголу Константина Савичева, а на последних минутах Мирлинд воспользовался ошибкой вратаря Сергея Волкова и оформил победный гол. Даку набрал уже 20 (14+6) очков по системе «гол+пас» с момента дебюта в лиге (лето 2023 года). Это четвёртый результат во всей РПЛ. А ещё он быстрее всех в «Рубине» добрался до отметки в 20 результативных действий в лиге. Он сделал это за 33 матча.

Мирлинд Даку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»)

Признайтесь: вас ведь тоже удивляет «Локомотив» на старте сезона? Команда потеряла летом Максима Глушенкова, Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, но это пока не сказывается на результатах. На этом отрезке сезона «Локо» идёт на уровне «Зенита». У сине-бело-голубых 13 очков, у «Локомотива» — 12. На этот раз Галактионов одержал победу в матче с топ-клубом — железнодорожники обыграли ЦСКА в дерби (1:0). И забил футболист (Наир Тикнизян), которого тренер выпустил на замену во втором тайме.

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная 5-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 5-го тура РПЛ:

Кто не попал в сборную

Попадания в команду героев недели заслуживали и другие игроки РПЛ. К примеру, вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк, защитник «Локомотива» Максим Ненахов, ещё один железнодорожник Наир Тикнизян, полузащитник махачкалинцев Мохаммад Джавад Хоссейннежад, Химми Марин из «Оренбурга». Кого мы ещё забыли? Пишите в комментариях.

В материале приведены статистические данные Opta.