Защитник «Спартака», спаситель «Ростова» или звезда Махачкалы. Кто лучший в 5-м туре РПЛ?

Завершился 5-й тур РПЛ. В нём, как и всегда, были крутые герои, неожиданные результаты, и куда уж без традиционного судейского скандала. Но об этом — в других материалах. Здесь мы выдаём почести футболистам. И вместе выбираем лучшего игрока прошедшего тура чемпионата России.
Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных. Мы отобрали большую группу игроков для этого рейтинга. Кроме того, можно отдать свой голос за другого футболиста, если считаете, что мы незаслуженно забыли какую-то звезду тура.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Олег Рябчук, «Спартак»
Теневой герой победы над «Факелом». У Рябчука результативная передача, плюс куча работы, вокруг которой строилась игра «Спартака». Он создал два голевых момента, выиграл 71% единоборств, совершил два отбора, девять перехватов и пять подборов. Абсолютно великие цифры для защитника, которого раньше часто критиковали за не особо надёжную игру в обороне и пассивность впереди. Но с «Факелом» Олег показал: его рано списали, и он готов показывать уровень в «Спартаке».
Манфред Угальде, «Спартак»
Нападающий был максимально вовлечён во все эпизоды. В моменте с первым голом агрессивно отобрал мяч и обыгрался с Рябчуком. А во втором тайме заработал благодаря дриблингу пенальти, который реализовал Барко. После отстранения Соболева Угальде стал не просто основным нападающим, но и очень эффективным. В РПЛ у парня уже четыре гола в пяти турах. При этом только один матч он провёл полностью. «Зениту» уже стоит переживать?
Эсекьель Барко, «Спартак»
Волшебник продолжает держать уровень. Возможно, его игра уже не так впечатляет, как в первых матчах, но свою работу он делает исправно. С «Факелом» было меньше магии, зато больше результативного конструктива. На девятой минуте выдал голевую на Бабича, а во втором тайме реализовал пенальти. Воронежцы давали не так много свободных зон, поэтому любимая игра между линиями удавалась не всегда. Но Барко не терялся в этой модели, всё равно искал мяч и был полезен.
Николай Комличенко, «Ростов»
Нападающий провёл на скамейке первый тайм и наблюдал, как его команда пропустила дважды. Но вышел во втором и за пару минут сделал дубль. Сначала грамотно отреагировал на скидку партнёра, а потом круто выбрал позицию и откликнулся на подачу с угла. И всё это в 100-м матче за «Ростов». Партнёры просто не могли подвести героя — в итоге на последних минутах команда вырвала победу у «Оренбурга».
Мохаммад Джавад Хоссейннежад Махаллех Колаеи («Динамо» Махачкала)
Полное имя этого мужчины куда больше по буквам, но мы используем сокращённое. Ведь крут он не только буквами в паспорте, но и на футбольном поле. Бо́льшую часть матча махачкалинское «Динамо» и «Ахмат» стремились не проиграть. Поэтому — почти без моментов. А потом вышел он. И за три минуты до конца основного времени бахнул с 20 метров точно в девятку. Шелия даже не шелохнулся. Вот оно — настоящее величие.
Эдгардо Фаринья, «Химки»
Защитник с первого дня в России вызывал симпатию. Сразу заявил о готовности получить местный паспорт и вбросил, что «Химки» могут побороться с «Зенитом» за чемпионство. А потом стал доказывать это делом. Здорово действовал в обороне против Кассьерры, а во втором тайме классно сыграл головой, забив первый мяч в ворота «Зенита» в сезоне. С таким КПД он вскоре может привлечь внимание и более статусных клубов.
Мозес Кобнан, «Краснодар»
Нападающий словно обречён быть джокером. Он спасал «Краснодар» в прошлом сезоне, выходя на замену. При этом, когда появлялся в старте, был не так эффективен. А с «Пари НН» сделал это вновь. Его команда мучилась в атаке, и никак не находился игрок, способный взять всё в свои руки. На 69-й минуте вышел Мозес: сначала грамотно сыграл при угловом, а потом подобрал мяч в неразберихе. Вот и два гола. А на следующий день — новый контракт с «Краснодаром». Отблагодарили.
Наир Тикнизян, «Локомотив»
«Локо» мучился в матче с ЦСКА. У соперника было большое преимущество, но потом наступила 76-я минута, и Галактионов произвёл тройную замену. Среди вышедших был и Тикнизян, которого в этом сезоне пока трудно назвать игроком основы. Но за 14 минут Наир сделал главное — открылся в штрафной под пас партнёра и пробил из-под защитника мимо Акинфеева. А потом ещё и отоборонял этот результат вместе с партнёрами. Чем не герой?
Илья Лантратов, «Локомотив»
Победа над ЦСКА — в том числе результат действий Лантратова. В первом тайме команда Николича давила на «Локо» через фланги, которые не всегда справлялись. Пришлось включаться вратарю, который сделал несколько спасений. После перерыва легче не стало. Да, защита старалась действовать надёжнее (вспомнить хотя бы спасение Ненахова после удара Файзуллаева), но Илья всё равно красавчик. В таких матчах важен каждый момент, и он со всеми задачами справился.
Бителло, «Динамо»
Динамовцам явно не хватало эмоций в игре с «Крыльями». Казалось, всё делали правильно, но до опасных моментов доходило нечасто. В такой ситуации важно найти игрока, который возьмёт всё на себя. На протяжении матча Бителло этим и занимался. Но судьба вознаградила его только за 15 минут до конца, когда он обыгрался с Тюкавиным и забил победный гол.
Мирлинд Даку, «Рубин»
Казанцы не так удачно провели первый тайм: «Акрон» забил быстрый гол, сел в оборону и грамотно там действовал. Требовались нестандартные решения, а от кого их ждать, если не от Даку? Во втором тайме нападающий сначала ушёл на фланг, прострелил, и мяч рикошетом залетел в сетку. А на 90-й минуте грамотнее остальных сыграл после розыгрыша углового. Хотя мяч, возможно, был забит с нарушением правил. Настоящий форвард.