Защитник «Спартака», спаситель «Ростова» или звезда Махачкалы. Кто лучший в 5-м туре РПЛ?

Завершился 5-й тур РПЛ. В нём, как и всегда, были крутые герои, неожиданные результаты, и куда уж без традиционного судейского скандала. Но об этом — в других материалах. Здесь мы выдаём почести футболистам. И вместе выбираем лучшего игрока прошедшего тура чемпионата России.

Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных. Мы отобрали большую группу игроков для этого рейтинга. Кроме того, можно отдать свой голос за другого футболиста, если считаете, что мы незаслуженно забыли какую-то звезду тура.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.