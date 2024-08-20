В интервью «Чемпионату» испанец вспомнил время в России, дал лестную оценку Карпину и жёстко раскритиковал Якина.

«Федуна сопровождали семь охранников с пулемётами». Где теперь Хурадо из «Спартака»

«Спартак» сборки гендиректора и тренера Карпина не выиграл трофеев, хотя ярких легионеров через команду прошло предостаточно. Вслед за Хуаном Инсаурральде (ему почти 40, и он ещё играет!) мы разыскали испанского полузащитника Хурадо (14+11 по системе «гол+пас» в 76 матчах за красно-белых). Ему, в отличие от аргентинского коллеги, футбол давно надоел.

— Где ты сейчас, Хосе?

— Живу в Уэльве. Это андалусский город на юге Испании.

— Чем занимаешься?

— Посвящаю время семье, путешествую. У меня двое детей. Ходим на пляж, отдыхаем, радуемся жизни.

Хосе Хурадо с семьей Фото: из личного архива Хосе Хурадо

— Путешествия — новая страсть после футбола?

— Да, мне очень нравится путешествовать. Любимые направления — Мадрид, Дубай, Майами.

— А в России давно не был?

— С тех пор, как покинул «Спартак» летом 2015-го.

— Наслаждаешься жизнью без тренировок и игр?

— Да-да, пытаюсь получать удовольствие от всего — от общения с детьми, свободного времени, поездок.

— Нет желания стать тренером, агентом?

— Не хочу больше иметь никакой связи с футболом.

— Что так?

— Это явно не то, чем мне хотелось бы заниматься.

— Устал от футбола?

— Да.

— И даже с друзьями не поигрываешь?

— Нет, для поддержания формы мне достаточно гирь и гантелей.

— А вот твой бывший товарищ Инсаурральде до сих пор не наигрался.

— Да? Не знал об этом. Молодец, очень хорошо.

— О периоде в России что вспоминается?

— Хорошие моменты, которые пережил в «Спартаке». Мне очень нравилось играть в этой команде. Особенно когда у клуба появился такой красивый стадион.

Хосе Хурадо Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Что тебя удивляло у нас?

— Мороз и трафик, ха-ха! В Москве слишком интенсивное движение.

— А что нравилось?

— Несмотря на пробки, мне очень нравилась Москва. Потрясающий город!

— Где ты жил?

— В Москва-Сити. Там много футболистов жило. Очень красивое место.

— С кем-то сдружился?

— Со многими ребятами. У нас собралась хорошая компания: Нико Пареха, Тино Коста, Инсаурральде, Рафа Кариока, Ари.

— Какие-то русские слова вспомнишь?

— Спасибо, да, как дела, право, лево.

— Русскую водку хоть раз пробовал?

— Нет-нет, мне вообще не нравится алкоголь. Иногда могу выпить немного вина, но более крепкие напитки не употребляю.

— Ты казался одним из любимых футболистов Карпина. Так и было?

— Согласен. Думаю, что так и было.

— Каким запомнился Валерий как тренер и человек?

— Он был феноменом.

— А в чём феноменальность заключалась?

— Он был не только хороший тренер, но и хороший человек. Нам отлично работалось с ним.

— Слышал, где он сейчас?

— Нет, давно потерял его из виду.

— А он теперь сразу две команды возглавляет — «Ростов» и сборную России.

— Прекрасно!

— Почему тот «Спартак» так и не выиграл ни одного титула?

— Не знаю. У нас были очень сильные конкуренты — ЦСКА и «Зенит». А у «Спартака» слишком часто менялись тренеры.

— Лига чемпионов со «Спартаком» вспоминается?

— Самые яркие воспоминания остались о матчах с «Барселоной», «Бенфикой», «Селтиком». Встречи с «Барсой» для меня были особенно принципиальными (Хурадо воспитывался в системе мадридского «Реала». — Прим. «Чемпионата»).

Хосе Хурадо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Почему, по-твоему, Унаи Эмери и Мурат Якин не добились успеха в России?

— Мурат Якин не преуспел в «Спартаке», потому что очень плохой тренер.

— Ничего себе. Расшифруешь?

— Он просто не тренировал хорошо. Никто в команде не понимал, что должен делать. Один день Якин говорил одно, второй — другое.

— Возможно, он просто был слишком мягким для «Спартака»?

— Да, чересчур мягким. И очень плохим для «Спартака».

— Увольнение Эмери — ошибка клуба?

— На мой взгляд, да. Вот Эмери — очень хороший тренер. Его слишком быстро выбросили из «Спартака». В команде были очень удивлены этому решению руководства.

— Какая тогда была атмосфера в раздевалке?

— Отношения в коллективе между игроками были очень хорошими. Не помню никаких конфликтов или разборок.

— Кто был самым большим талантом в том «Спартаке»?

— Например, Ари. У него были отличные качества. Веллитон тоже был хорош.

— Знаешь, как Леонид Федун называл молодого нападающего Давыдова?

— Как?

— «Наш новый Месси».

— С Месси тяжело вообще кого-то сравнить. Такие эпитеты вредят молодым футболистам.

— А сам Федун тебе каким запомнился?

— Я не был с ним знаком. Видел Федуна всего два раза в жизни.

— В одном из интервью ты рассказывал, что Федун приезжал на базу в сопровождении семи охранников, вооружённых тремя пулемётами. Это была шутка или фантазия журналиста?

— Нет, это была правда! Когда он приезжал на базу команды, его сопровождали семь телохранителей с пистолетами-пулемётами. Я видел это собственными глазами.

— Тебя это испугало?

— Нет, это же наш президент. Не думаю, что он хотел нам сделать что-то плохое, ха-ха.

Леонид Федун Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Почему всё-таки ты покинул «Спартак»?

— Мне нужно было сменить страну. Я находился слишком далеко от моих детей и хотел быть к ним чуть ближе.

— Аленичев же просил тебя остаться?

— Да, у нас был разговор. Но я очень скучал по детям, поэтому не мог остаться.

— Доволен сезоном в Англии?

— Это был замечательный год. Невероятный. Один из лучших в моей карьере. Мне повезло: побывать в английской Премьер-лиге — привилегия для любого футболиста.

— Ты знаешь Гильермо Абаскаля?

— Нет.

— А кого-то из футболистов современного «Спартака»?

— Не знаю, ни кто играет сейчас, ни кто тренирует. Говорю же: я отошёл от футбола. В последний раз смотрел матч чемпионата России, когда сам там играл. Знаю только, что несколько лет назад «Спартак» наконец-то стал чемпионом.

— А шесть подряд титулов «Зенита» не удивляют?

— Нет, «Зенит» всегда был большой командой.

— Тебя туда случайно не звали?

— Никогда.

Хосе Хурадо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Что-то пожелаешь болельщикам «Спартака»?

— Хочу поблагодарить их за время, проведённое в «Спартаке». За их поддержку. И пожелать удачи и ещё много чемпионских титулов. Надеюсь, когда-нибудь ещё приеду в гости в Москву.