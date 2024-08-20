«Федуна сопровождали семь охранников с пулемётами». Где теперь Хурадо из «Спартака»

«Спартак» сборки гендиректора и тренера Карпина не выиграл трофеев, хотя ярких легионеров через команду прошло предостаточно. Вслед за Хуаном Инсаурральде (ему почти 40, и он ещё играет!) мы разыскали испанского полузащитника Хурадо (14+11 по системе «гол+пас» в 76 матчах за красно-белых). Ему, в отличие от аргентинского коллеги, футбол давно надоел.
— Где ты сейчас, Хосе?
— Живу в Уэльве. Это андалусский город на юге Испании.
— Чем занимаешься?
— Посвящаю время семье, путешествую. У меня двое детей. Ходим на пляж, отдыхаем, радуемся жизни.
Хосе Хурадо с семьей
Фото: из личного архива Хосе Хурадо
— Путешествия — новая страсть после футбола?
— Да, мне очень нравится путешествовать. Любимые направления — Мадрид, Дубай, Майами.
— А в России давно не был?
— С тех пор, как покинул «Спартак» летом 2015-го.
— Наслаждаешься жизнью без тренировок и игр?
— Да-да, пытаюсь получать удовольствие от всего — от общения с детьми, свободного времени, поездок.
— Нет желания стать тренером, агентом?
— Не хочу больше иметь никакой связи с футболом.
— Что так?
— Это явно не то, чем мне хотелось бы заниматься.
— Устал от футбола?
— Да.
— И даже с друзьями не поигрываешь?
— Нет, для поддержания формы мне достаточно гирь и гантелей.
— А вот твой бывший товарищ Инсаурральде до сих пор не наигрался.
— Да? Не знал об этом. Молодец, очень хорошо.
— О периоде в России что вспоминается?
— Хорошие моменты, которые пережил в «Спартаке». Мне очень нравилось играть в этой команде. Особенно когда у клуба появился такой красивый стадион.
Хосе Хурадо
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
— Что тебя удивляло у нас?
— Мороз и трафик, ха-ха! В Москве слишком интенсивное движение.
— А что нравилось?
— Несмотря на пробки, мне очень нравилась Москва. Потрясающий город!
— Где ты жил?
— В Москва-Сити. Там много футболистов жило. Очень красивое место.
— С кем-то сдружился?
— Со многими ребятами. У нас собралась хорошая компания: Нико Пареха, Тино Коста, Инсаурральде, Рафа Кариока, Ари.
— Какие-то русские слова вспомнишь?
— Спасибо, да, как дела, право, лево.
— Русскую водку хоть раз пробовал?
— Нет-нет, мне вообще не нравится алкоголь. Иногда могу выпить немного вина, но более крепкие напитки не употребляю.
— Ты казался одним из любимых футболистов Карпина. Так и было?
— Согласен. Думаю, что так и было.
— Каким запомнился Валерий как тренер и человек?
— Он был феноменом.
— А в чём феноменальность заключалась?
— Он был не только хороший тренер, но и хороший человек. Нам отлично работалось с ним.
— Слышал, где он сейчас?
— Нет, давно потерял его из виду.
— А он теперь сразу две команды возглавляет — «Ростов» и сборную России.
— Прекрасно!
— Почему тот «Спартак» так и не выиграл ни одного титула?
— Не знаю. У нас были очень сильные конкуренты — ЦСКА и «Зенит». А у «Спартака» слишком часто менялись тренеры.
— Лига чемпионов со «Спартаком» вспоминается?
— Самые яркие воспоминания остались о матчах с «Барселоной», «Бенфикой», «Селтиком». Встречи с «Барсой» для меня были особенно принципиальными (Хурадо воспитывался в системе мадридского «Реала». — Прим. «Чемпионата»).
Хосе Хурадо
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— Почему, по-твоему, Унаи Эмери и Мурат Якин не добились успеха в России?
— Мурат Якин не преуспел в «Спартаке», потому что очень плохой тренер.
— Ничего себе. Расшифруешь?
— Он просто не тренировал хорошо. Никто в команде не понимал, что должен делать. Один день Якин говорил одно, второй — другое.
— Возможно, он просто был слишком мягким для «Спартака»?
— Да, чересчур мягким. И очень плохим для «Спартака».
— Увольнение Эмери — ошибка клуба?
— На мой взгляд, да. Вот Эмери — очень хороший тренер. Его слишком быстро выбросили из «Спартака». В команде были очень удивлены этому решению руководства.
— Какая тогда была атмосфера в раздевалке?
— Отношения в коллективе между игроками были очень хорошими. Не помню никаких конфликтов или разборок.
— Кто был самым большим талантом в том «Спартаке»?
— Например, Ари. У него были отличные качества. Веллитон тоже был хорош.
— Знаешь, как Леонид Федун называл молодого нападающего Давыдова?
— Как?
— «Наш новый Месси».
— С Месси тяжело вообще кого-то сравнить. Такие эпитеты вредят молодым футболистам.
— А сам Федун тебе каким запомнился?
— Я не был с ним знаком. Видел Федуна всего два раза в жизни.
— В одном из интервью ты рассказывал, что Федун приезжал на базу в сопровождении семи охранников, вооружённых тремя пулемётами. Это была шутка или фантазия журналиста?
— Нет, это была правда! Когда он приезжал на базу команды, его сопровождали семь телохранителей с пистолетами-пулемётами. Я видел это собственными глазами.
— Тебя это испугало?
— Нет, это же наш президент. Не думаю, что он хотел нам сделать что-то плохое, ха-ха.
Леонид Федун
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
— Почему всё-таки ты покинул «Спартак»?
— Мне нужно было сменить страну. Я находился слишком далеко от моих детей и хотел быть к ним чуть ближе.
— Аленичев же просил тебя остаться?
— Да, у нас был разговор. Но я очень скучал по детям, поэтому не мог остаться.
— Доволен сезоном в Англии?
— Это был замечательный год. Невероятный. Один из лучших в моей карьере. Мне повезло: побывать в английской Премьер-лиге — привилегия для любого футболиста.
— Ты знаешь Гильермо Абаскаля?
— Нет.
— А кого-то из футболистов современного «Спартака»?
— Не знаю, ни кто играет сейчас, ни кто тренирует. Говорю же: я отошёл от футбола. В последний раз смотрел матч чемпионата России, когда сам там играл. Знаю только, что несколько лет назад «Спартак» наконец-то стал чемпионом.
— А шесть подряд титулов «Зенита» не удивляют?
— Нет, «Зенит» всегда был большой командой.
— Тебя туда случайно не звали?
— Никогда.
Хосе Хурадо
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— Что-то пожелаешь болельщикам «Спартака»?
— Хочу поблагодарить их за время, проведённое в «Спартаке». За их поддержку. И пожелать удачи и ещё много чемпионских титулов. Надеюсь, когда-нибудь ещё приеду в гости в Москву.