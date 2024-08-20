«Даже испугаться не успеваешь». Калмыков впервые рассказал о жуткой травме

Матч 5-го тура Первой лиги между «Чайкой» и «Родиной» омрачило страшное столкновение Амура Калмыкова с голкипером «Чайки» Михаилом Штепой. Нападающий потерял сознание и был прямо с поля отправлен на скорой в больницу. У форварда была диагностирована черепно-мозговая травма. Мы связались с Амуром и узнали о произошедшем из первых уст.

— С какими чувствами сейчас воспринимаете произошедшее?

— Я бы не хотел выносить свои чувства. Произошёл момент — было и было.

— Помните эпизод столкновения?

— Особо не помню.

— В какой момент пришли в сознание?

— Буквально через пять минут пришёл в себя и всё вспомнил.

— В моменте испытали испуг?

— Испугаться даже не успеваешь. Я просто отключился, и всё. Если так подумать, было стрёмно, потому что такое не часто происходит. Все испугались, кто видел это. Но всё нормально.

— О чём думали, когда очутились в больнице?

— Думал о том, как проходит игра: что там происходит и какой счёт.

— Был страх, что могут возникнуть серьёзные для здоровья последствия?

— Я такой же человек, как и все. Меня тоже посещают всякие мысли. Слава богу, всё обошлось. Было страшно первые два или три дня, потому что не понимал, насколько всё серьёзно. Я бы даже сказал, что было не страшно, а стрёмно.

— Что говорили врачи?

— Первые осмотры показали, что у меня всё нормально. Сказали, что лёгкий ушиб и надо чуть полечить.

— Не говорили, что легко отделались?

— Вы сами говорите, что со стороны это выглядело не очень. Просто слава богу, что всё обошлось. Значит, не судьба, чтобы было что-то хуже. Бывают разные ситуации.

«Родина» — «Чайка» Фото: ФК «Родина»

— Когда разрешили пользоваться телефоном, чтобы связаться с близкими?

— На следующий день уже было можно. Какого-то запрета не было.

— Как эту историю переживали семья и близкие?

— Конечно, все переживали. Даже была паника, пока я не вышел на связь. Просто не понимали, что происходит.

— Для любого родителя это страшная история.

— На видео было видно, когда я упал и спустя секунд 30 или минуту встаю, уже сидя на кушетке разговариваю с врачом. Это подуспокоило в том смысле, что я чуть пришёл в себя.

— Что говорила семья, когда созвонились?

— Испугались. Первый вопрос: «Как себя чувствуешь?» Жена, отец, брат и очень много других людей звонили и писали, от кого даже не ожидал. Видишь, какие люди тебя окружают.

— Из «Чайки» кто-то приходил навестить?

— Да. Из «Чайки» приходили вратарь и молодой парень с Дагестана Бамматгереев. Навещали друзья, которые приезжают в Ростов. Приезжали родственники. Вниманием не обделён (смеётся).

— А с участником эпизода, вратарём «Чайки» Штепой, общались?

— Да. Он мне написал, когда меня привезли в Ростов. Он тоже подъехал — обсуждали и это, и футбол, и многое другое. Всё нормально.

— Не винили его в произошедшем?

— А при чём тут он? Я в больнице не из-за его удара, а из-за того, как упал на землю затылком. Кстати, при наличии VAR там можно было назначить пенальти, и не из-за удара вратаря.

Там было так. Я хотел поставить спину защитнику, в какой-то момент он наступает мне на пальцы. От боли я чуть присел, а в этот момент вратарь играл на выходе. Если бы мне не наступили, я бы не присел и удар вратаря пришёлся бы в грудь или плечо. Но всё должно было так случиться.

— Ранее бывали черепно-мозговые травмы?

— Слава богу, никогда не было. Конечно, для меня такое в новинку. За 30 лет впервые в больнице — тоже в новинку.

— После таких эпизодов не возникает подсознательного страха идти в стык в дальнейшем?

— Сейчас никаких страхов нет. Ты не думаешь об этом. Думаешь о том, чтобы поскорее поехать домой, к семье и детям. Со временем всё будет нормально.

— Какие сроки восстановления дают врачи?

— Если честно, без понятия. Мне пока не объявляли, сколько займёт восстановление. Сказали: «Надо 10 дней пролечить и прокапаться, а дальше начинать реабилитацию». Никаких последствий нет, чувствую себя нормально. Всё отлично.

— А сами когда ждёте возвращения на поле?

— Чем скорее, тем лучше. Я так много ещё не пропускал. Не было таких травм, чтобы я пропускал больше 20 дней. Посмотрим.