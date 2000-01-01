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«Локомотив» повторил впечатляющий рекорд РПЛ
«Локомотив» повторил впечатляющий рекорд РПЛ
18 августа «Локо» обыграл ЦСКА в 5-м туре чемпионата России. А заодно повторил рекорд РПЛ, забив в 22-м матче подряд. Теперь суперкомпьютер в прогнозе на сезон ставит железнодорожников вторыми — после «Зенита».
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Прошлый рекорд
Прошлый рекорд
В прошлый раз «Локомотив» забивал в 22 матчах РПЛ подряд в сезоне-2022/2023. Командой на тот момент уже руководил Михаил Галактионов. Результативность заметно выросла как раз после назначения тренера в ноябре 2022-го.
Лучшие в лиге по забитым голам
Лучшие в лиге по забитым голам
Более того, с момента прихода Галактионова «Локо» стал лучшим в лиге по забитым голам — 98. Железнодорожники забивали в 45 из 48 матчей. На втором месте «Зенит» — 42 матча с голами.
«Локомотив» забил в 22 матчах РПЛ подряд и повторил свой же рекорд
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