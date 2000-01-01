«Локомотив» забил в 22 матчах РПЛ подряд и повторил свой же рекорд

Прошлый рекорд

В прошлый раз «Локомотив» забивал в 22 матчах РПЛ подряд в сезоне-2022/2023. Командой на тот момент уже руководил Михаил Галактионов. Результативность заметно выросла как раз после назначения тренера в ноябре 2022-го.