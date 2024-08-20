Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Славия Прага. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 21 августа 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: Россия — Венесуэла в баскетболе, плей-офф перед ЛЧ и хоккей
Михаил Георгиев
Спортивные события 21 августа
Аудио-версия:
Комментарии
Главное в спорте на 21 августа: посмотрим, пройдут ли 2DROTS в третий раунд Кубка России и справится ли «Галатасарай» с «Янг Бойз»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 1:30*: Корентен Муте (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия, 17), Уинстон-Сейлем, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уинстон-Сейлем. 2-й круг
21 августа 2024, среда. 01:30 МСК
Корентен Муте
68
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
59
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Интрига: как сыграет Сафиуллин после титула на «челленджере» в Кэри?

Роман Сафиуллин успешно выступил на «челледжере» в Кэри, где сумел завоевать титул. Теперь россиянин начинает борьбу на турнире категории 250 в Уинстон-Сейлеме. В рамках второго круга он сразится с французом Корентеном Муте. В рамках ATP-тура теннисисты встречались дважды и обменялись победами. На Уимблдоне-2023 сильнее был Роман, а в Риме-2024 — Корентен. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Юго Гастон — Кристофер Юбэнкс.

Роман на Олимпиаде проиграл четырёхкратному чемпиону ТБШ:
«С таким Алькарасом играть очень-очень сложно». Слова Сафиуллина после вылета с Игр
Эксклюзив
«С таким Алькарасом играть очень-очень сложно». Слова Сафиуллина после вылета с Игр

🏒 12:00: «Локомотив» — «Сибирь», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
21 августа 2024, среда. 12:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Радулов проявить себя уже в межсезонье?

Железнодорожники неплохо начали подготовку к сезону и уже успели одержать первую победу. При этом новичок и будущий лидер ярославцев Александр Радулов ещё не дебютировал за клуб даже этим летом. В матче с «Сибирью» опытному нападающему наверняка доверят время. Как он покажет себя на дебютном турнире за «Локомотив»?

Что говорит Раду о новом этапе карьеры?
«Не считаю себя главной звездой «Локомотива». Откровенный разговор с Радуловым
Эксклюзив
«Не считаю себя главной звездой «Локомотива». Откровенный разговор с Радуловым

🏒 16:30: «Авангард» — «Барыс», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
21 августа 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как будет выглядеть «Авангард» без двух главных игроков?

Омичи подходили к разгару межсезонья в качестве одного из фаворитов на Кубок Гагарина — 2025. Однако затем случилась настоящая катастрофа: сначала чуть ли не до весны выбыл Владимир Ткачёв, ставший лучшим бомбардиром «ястребов» в прошлом сезоне; затем получил травму и лучший снайпер Рид Буше, который точно пропустит старт сезона. Кто теперь будет вести «Авангард» за собой?

Чего вообще теперь ожидать от омичей?
Катастрофа для «Авангарда»? Две самые дорогие звезды КХЛ начнут сезон в лазарете
Катастрофа для «Авангарда»? Две самые дорогие звезды КХЛ начнут сезон в лазарете

🏀 17:00: Россия — Венесуэла, Кубок Дружбы (мужские команды)

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
21 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Россия
Не начался
Венесуэла
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наши баскетболисты начнут турнир с победы?

В 2024 году сборная России по баскетболу сыграла лишь один официальный матч с баскетбольным клубом «Самара» – участником Единой лиги ВТБ. После летних сборов подопечные Зорана Лукича готовы показать свои умения на деле. Первым соперником на Кубке Дружбы является Венесуэла – крепкая команда из Южной Америки. В нашей сборной собрались довольно молодые игроки, сумеют ли они с первых минут играть в нужный Лукичу баскетбол?

Подробнее о Кубке Дружбы:
Проверка для сборной России во главе с Лукичем. Что нас ждёт на международном Кубке Дружбы
Проверка для сборной России во главе с Лукичем. Что нас ждёт на международном Кубке Дружбы

⚽️ 19:30: «Спартак» Кострома — 2DROTS, Кубок России, 1/128 финала

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Не начался
2DROTS
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: 2DROTS пройдут в третий раунд Кубка?

Клубы из медиафутбола продолжают поход в Кубке России. 2DROTS вышли во второй этап, обыграв ранее «Строгино». Теперь — выезд в Кострому к «Спартаку». Цель «дротов» — пройти красно-белых, а в итоге — встретиться с их одноклубниками из Москвы. Задачи масштабные, но пока что нужно решать менее грандиозные.

У босса «дротов» амбициозные цели на Кубок России:
Президент 2DROTS: цель в Кубке России — дойти до команды РПЛ. Мечта — выиграть турнир

⚽️ 22:00: «Динамо» Киев — «Ред Булл Зальцбург», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Не начался
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто сделает шаг к «швейцарке» ЛЧ?

В квалификации Лиги чемпионов остался последний раунд. Командам нужно пройти плей-офф, чтобы оказаться в первом в истории групповом этапе по швейцарской системе. «Динамо» Киев получило в соперники постоянного участника ЛЧ — «Ред Булл Зальцбург». Сможет ли украинская команда добиться преимущества в первом матче? Если не получится, то в Австрии будет очень тяжело.

Экс-тренер «Динамо» Киев и «Зенита» вернулся в сборную Румынии спустя 38 лет!
Вот это перерыв у Луческу в сборной! Уходил в год Чернобыльской аварии и величия Марадоны
Вот это перерыв у Луческу в сборной! Уходил в год Чернобыльской аварии и величия Марадоны

⚽️ 22:00: «Янг Бойз» — «Галатасарай», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: турецкий гранд справится с «Янг Бойз» в гостях?

«Галатасарай» рвётся в групповой этап ЛЧ. С таким подбором игроков (за стамбульцев выступают Икарди, Мертенс, Торрейра, Давинсон Санчес, Зиеш) нужно идти дальше. Но у «Галатасарая» тяжёлый соперник — «Янг Бойз». А первая встреча состоится в Швейцарии. Клуб из Берна в состоянии выиграть дома, а в Турции — сохранить нужный результат. «Галатасараю» предстоят две тяжелейшие игры.

Один из лидеров «Галатасарая» отказался от переезда в РПЛ:
Актюркоглу отказался от перехода в «Спартак» и ждёт предложений из Европы — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android