Главное в спорте на 21 августа: посмотрим, пройдут ли 2DROTS в третий раунд Кубка России и справится ли «Галатасарай» с «Янг Бойз»!

Топ-матчи среды: Россия — Венесуэла в баскетболе, плей-офф перед ЛЧ и хоккей

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:30*: Корентен Муте (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия, 17), Уинстон-Сейлем, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Сафиуллин после титула на «челленджере» в Кэри?

Роман Сафиуллин успешно выступил на «челледжере» в Кэри, где сумел завоевать титул. Теперь россиянин начинает борьбу на турнире категории 250 в Уинстон-Сейлеме. В рамках второго круга он сразится с французом Корентеном Муте. В рамках ATP-тура теннисисты встречались дважды и обменялись победами. На Уимблдоне-2023 сильнее был Роман, а в Риме-2024 — Корентен. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Юго Гастон — Кристофер Юбэнкс.

🏒 12:00: «Локомотив» — «Сибирь», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 21 августа 2024, среда. 12:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Радулов проявить себя уже в межсезонье?

Железнодорожники неплохо начали подготовку к сезону и уже успели одержать первую победу. При этом новичок и будущий лидер ярославцев Александр Радулов ещё не дебютировал за клуб даже этим летом. В матче с «Сибирью» опытному нападающему наверняка доверят время. Как он покажет себя на дебютном турнире за «Локомотив»?

🏒 16:30: «Авангард» — «Барыс», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 21 августа 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как будет выглядеть «Авангард» без двух главных игроков?

Омичи подходили к разгару межсезонья в качестве одного из фаворитов на Кубок Гагарина — 2025. Однако затем случилась настоящая катастрофа: сначала чуть ли не до весны выбыл Владимир Ткачёв, ставший лучшим бомбардиром «ястребов» в прошлом сезоне; затем получил травму и лучший снайпер Рид Буше, который точно пропустит старт сезона. Кто теперь будет вести «Авангард» за собой?

🏀 17:00: Россия — Венесуэла, Кубок Дружбы (мужские команды)

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир 21 августа 2024, среда. 17:00 МСК Россия Не начался Венесуэла Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наши баскетболисты начнут турнир с победы?

В 2024 году сборная России по баскетболу сыграла лишь один официальный матч с баскетбольным клубом «Самара» – участником Единой лиги ВТБ. После летних сборов подопечные Зорана Лукича готовы показать свои умения на деле. Первым соперником на Кубке Дружбы является Венесуэла – крепкая команда из Южной Америки. В нашей сборной собрались довольно молодые игроки, сумеют ли они с первых минут играть в нужный Лукичу баскетбол?

⚽️ 19:30: «Спартак» Кострома — 2DROTS, Кубок России, 1/128 финала

Интрига: 2DROTS пройдут в третий раунд Кубка?

Клубы из медиафутбола продолжают поход в Кубке России. 2DROTS вышли во второй этап, обыграв ранее «Строгино». Теперь — выезд в Кострому к «Спартаку». Цель «дротов» — пройти красно-белых, а в итоге — встретиться с их одноклубниками из Москвы. Задачи масштабные, но пока что нужно решать менее грандиозные.

У босса «дротов» амбициозные цели на Кубок России: Президент 2DROTS: цель в Кубке России — дойти до команды РПЛ. Мечта — выиграть турнир

⚽️ 22:00: «Динамо» Киев — «Ред Булл Зальцбург», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: кто сделает шаг к «швейцарке» ЛЧ?

В квалификации Лиги чемпионов остался последний раунд. Командам нужно пройти плей-офф, чтобы оказаться в первом в истории групповом этапе по швейцарской системе. «Динамо» Киев получило в соперники постоянного участника ЛЧ — «Ред Булл Зальцбург». Сможет ли украинская команда добиться преимущества в первом матче? Если не получится, то в Австрии будет очень тяжело.

⚽️ 22:00: «Янг Бойз» — «Галатасарай», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: турецкий гранд справится с «Янг Бойз» в гостях?

«Галатасарай» рвётся в групповой этап ЛЧ. С таким подбором игроков (за стамбульцев выступают Икарди, Мертенс, Торрейра, Давинсон Санчес, Зиеш) нужно идти дальше. Но у «Галатасарая» тяжёлый соперник — «Янг Бойз». А первая встреча состоится в Швейцарии. Клуб из Берна в состоянии выиграть дома, а в Турции — сохранить нужный результат. «Галатасараю» предстоят две тяжелейшие игры.