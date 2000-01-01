Болельщик «Страсбурга» вернулся с матча на самолёте клуба. Как так?
Преданный 18-летний фанат французского клуба, поехавший за ними в одиночку на гостевой матч в Монпелье, смог добраться домой вместе с кумирами. Тот самый, который смог! Но как?
Так громко болел, что заметила администрация клуба
18-летний Томас так усердно топил за любимый клуб, что был даже замечен его администрацией. Президент «Страсбурга» пообщался с Томасом после матча и пригласил его долететь вместе с командой на самолёте. Он согласился и получил воспоминание на всю жизнь!
Болельщик «Страсбурга» вернулся с матча на самолёте вместе с командой. Как так?
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