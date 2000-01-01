Болельщик «Страсбурга» вернулся с матча на самолёте вместе с командой. Как так?

Так громко болел, что заметила администрация клуба

18-летний Томас так усердно топил за любимый клуб, что был даже замечен его администрацией. Президент «Страсбурга» пообщался с Томасом после матча и пригласил его долететь вместе с командой на самолёте. Он согласился и получил воспоминание на всю жизнь!