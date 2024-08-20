«Амкал» снова идёт дальше в Кубке России! «Задушили» команду из Второй лиги на её же поле

Скучали по Пути регионов Фонбет Кубка России? Первый раунд состоялся в конце июля — начале августа, а второй стартовал только через три недели. Первым из медийных клубов на этой стадии сыграл «Амкал».

1 августа «Амкал» спокойно прошёл во второй раунд Пути регионов. Медийный клуб не просто победил, а унизил соперника. 8:1 — таким был результат игры с «Коломной». После матча появилась информация, что футболисты проигравшей команды ставили деньги на эту встречу. Так что победу «Амкала» немного омрачил скандал.

На этот раз футболисты медийного клуба приехали в гости к «Велесу» — клубу Второй лиги. И первые минуты прошли с преимуществом хозяев. Футболисты «Амкала» не сразу вкатились и поначалу выглядели немного зажатыми. Возможно, сказалось, что у «Велеса» было куда больше игровой практики — команда уже провела пять матчей во Второй лиге (три победы, две ничьих). Защитник «Амкала» Арсений Левшук в перерыве сказал, что первые пять минут матча для него вообще казались вечностью.

Украшением стартового отрезка стал удара Ивана Котельникова. Полузащитник «Велеса» классно бахнул из-за пределов штрафной площади — вратарь «Амкала» Максим Швагирев вытащил мяч из-под перекладины. Красиво! Похоже, этот момент окончательно взбодрил гостей. Они заметно прибавили и добились успеха.

Сначала «Амкал» накрыл соперника прессингом, а Василий Маврин удрал от защитников. Правда, он бил из достаточно непростой позиции, с острого угла. Вратарь хозяев Антон Шитов сыграл грамотно — перекрыл створ и отразил мяч ногой. Через пару минут Маврин повторил трюк. Только на этот раз пальнул в дальний угол и не прогадал — мяч влетел в сетку. Ну и кто здесь фаворит?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Чумовой прессинг «Амкала» принёс результат и на старте второй половины. Никита Дубчак накрыл соперника на чужой половине поля и прострелил в центр на Степана Костюкова. Давайте честно: удар футболиста «Амкала» получился далеко не идеальным, но сильным. Мяч рикошетом от ноги Шитова снова оказался в воротах хозяев. Для Костюкова это уже четвёртый гол в Кубке — ранее он отгрузил трёшку «Коломне». Оба гола гостей стали следствием мощного прессинга.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 70-й минуте «Велес» мог отыграть один мяч, однако Швагирев украл гол у Ибрагима Умарова. Классный обводящий удар вышедшего на замену нападающего хозяев — наверное, он уже видел свою фамилию на табло. Но Швагирев в классном прыжке перевёл мяч на угловой. Ещё одно классное спасение голкипера!

Футболисты «Велеса», которые вышли на поле в футболках с надписью «Здесь могла быть ваша реклама», так и не огорчили соперника. «Амкал» одержал новую победу в Кубке и стал на шаг ближе к матчу с клубом РПЛ.