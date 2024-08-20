«Добился в Европе всего, чего хотел». Первые слова Миранчука в США

Алексея Миранчука наконец представили как игрока «Атланты Юнайтед». После оформления трансфера из Италии российский футболист прилетел в США, а сегодня дал первую пресс-конференцию. Ниже — все слова Алексея журналистам.

Миранчук начал с шутки. На вопрос «почему вы здесь?» он ответил: «Потому что я люблю хип-хоп». Зал рассмеялся, а Алексей добавил: «Шутка! Просто решил начать с юмора, чтобы расслабиться».

— Если серьёзно, МЛС растёт, здесь играет множество хороших, качественных футболистов. И таких приезжает всё больше. Я провёл в Европе четыре года и добился всего, чего хотел. Когда появилась возможность попасть сюда, я посчитал, что это подходящий момент для следующего шага.

Алексей Миранчук Фото: atlutd.com

— Какой ты футболист и какие у тебя сильные стороны?

— Я играл в атаке — «десятку» или на правом фланге. Моя задача — создавать моменты, делать ключевые передачи, ассисты. Но лучше покажу всё на поле. Сначала — игра, потом — разговоры.

— Кто твой любимый рэпер?

— Ой, таких много. Мне нравится Future, Lil Baby, Gunna, Young Thug, Offset. Может, знаете такого.

— Каким ты запомнишь время в «Аталанте», что ты извлёк из этого опыта и что из этого покажешь здесь?

— Это был прекрасный, лучший опыт. Он останется в моей памяти на всю жизнь. Главное, что я извлёк, — ментальность. В конце концов всё, что имеет значение для футболиста, — трофеи и вклад на поле. Погоня за трофеями, игра в плей-офф, в кубках, борьба до самого конца — то, что я хочу показать.

— Ты уже бывал в Атланте?

— Никогда не был в США, это мой первый раз.

— Почему захотел попасть сюда?

— Я всегда хотел побольше узнать о культуре, повидать новые страны. Думаю, это правильное место.

— Ты уже общался с Робом Валентино? Чего главный тренер ждёт от тебя?

— Я удивился, когда узнал, что Роб в Бергамо. Он перелетел океан, и для меня это значило многое. Мы хорошо поговорили, он рассказал мне о лиге, клубе. Поделился всеми подробностями.

— Говорили ли вы о тактике?

— Мы общались в Zoom. Я рассказал о себе, а он поделился, как будет использовать меня на поле. В общем, типичный разговор тренера и игрока.

Роб Валентино Фото: atlutd.com

— Смотрел последние матчи «Атланты»? Как тебе?

— Да, после первых контактов с Карлосом (Боканегрой, техническим директором клуба. — Прим. «Чемпионата») я посмотрел несколько матчей, чтобы изучить команду. Это совсем другой футбол, если судить по трансляциям. Много беговой работы, вертикальная игра, меньше позиционного футбола. Жду момента, когда узнаю о лиге ещё больше.

— Насколько такой футбол подходит тебе?

— Я вижу себя в этой команде. Не могу смотреть в будущее, но чувства именно такие. Я атакующий футболист, а здесь как раз много забивают. Жду возможности получше узнать партнёров и постараюсь помочь им.

— Сегодня на тренировку приехали болельщики. У тебя когда-нибудь было такое?

— Мне сказали, что такое случается нечасто. Может, раз в год. Так что они приехали вовремя. Спасибо всем, кто сегодня здесь. Здорово, что клуб показывает болельщикам работу изнутри.