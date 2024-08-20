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Алексей Миранчук в Атланте Юнайтед, первая пресс-конференция, что сказал, цитаты: почему уехал в США, карьера в Европе

«Добился в Европе всего, чего хотел». Первые слова Миранчука в США
Михаил Рождественский
Алексей Миранчук в «Атланте Юнайтед»
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Алексей назвал любимых рэперов и рассказал об общении с главным тренером.

Алексея Миранчука наконец представили как игрока «Атланты Юнайтед». После оформления трансфера из Италии российский футболист прилетел в США, а сегодня дал первую пресс-конференцию. Ниже — все слова Алексея журналистам.

Миранчук не первый россиянин в Америке:
Россияне в МЛС до Миранчука. Их было трое, но звездой стал только один
Россияне в МЛС до Миранчука. Их было трое, но звездой стал только один

Миранчук начал с шутки. На вопрос «почему вы здесь?» он ответил: «Потому что я люблю хип-хоп». Зал рассмеялся, а Алексей добавил: «Шутка! Просто решил начать с юмора, чтобы расслабиться».

— Если серьёзно, МЛС растёт, здесь играет множество хороших, качественных футболистов. И таких приезжает всё больше. Я провёл в Европе четыре года и добился всего, чего хотел. Когда появилась возможность попасть сюда, я посчитал, что это подходящий момент для следующего шага.

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: atlutd.com

— Какой ты футболист и какие у тебя сильные стороны?
— Я играл в атаке — «десятку» или на правом фланге. Моя задача — создавать моменты, делать ключевые передачи, ассисты. Но лучше покажу всё на поле. Сначала — игра, потом — разговоры.

— Кто твой любимый рэпер?
— Ой, таких много. Мне нравится Future, Lil Baby, Gunna, Young Thug, Offset. Может, знаете такого.

— Каким ты запомнишь время в «Аталанте», что ты извлёк из этого опыта и что из этого покажешь здесь?
— Это был прекрасный, лучший опыт. Он останется в моей памяти на всю жизнь. Главное, что я извлёк, — ментальность. В конце концов всё, что имеет значение для футболиста, — трофеи и вклад на поле. Погоня за трофеями, игра в плей-офф, в кубках, борьба до самого конца — то, что я хочу показать.

— Ты уже бывал в Атланте?
— Никогда не был в США, это мой первый раз.

Там и правда неплохо:
Главное о новом клубе Алексея Миранчука в США. В России позавидовали бы такой посещаемости
Главное о новом клубе Алексея Миранчука в США. В России позавидовали бы такой посещаемости

— Почему захотел попасть сюда?
— Я всегда хотел побольше узнать о культуре, повидать новые страны. Думаю, это правильное место.

— Ты уже общался с Робом Валентино? Чего главный тренер ждёт от тебя?
— Я удивился, когда узнал, что Роб в Бергамо. Он перелетел океан, и для меня это значило многое. Мы хорошо поговорили, он рассказал мне о лиге, клубе. Поделился всеми подробностями.

— Говорили ли вы о тактике?
— Мы общались в Zoom. Я рассказал о себе, а он поделился, как будет использовать меня на поле. В общем, типичный разговор тренера и игрока.

Роб Валентино

Роб Валентино

Фото: atlutd.com

— Смотрел последние матчи «Атланты»? Как тебе?
— Да, после первых контактов с Карлосом (Боканегрой, техническим директором клуба. — Прим. «Чемпионата») я посмотрел несколько матчей, чтобы изучить команду. Это совсем другой футбол, если судить по трансляциям. Много беговой работы, вертикальная игра, меньше позиционного футбола. Жду момента, когда узнаю о лиге ещё больше.

— Насколько такой футбол подходит тебе?
— Я вижу себя в этой команде. Не могу смотреть в будущее, но чувства именно такие. Я атакующий футболист, а здесь как раз много забивают. Жду возможности получше узнать партнёров и постараюсь помочь им.

— Сегодня на тренировку приехали болельщики. У тебя когда-нибудь было такое?
— Мне сказали, что такое случается нечасто. Может, раз в год. Так что они приехали вовремя. Спасибо всем, кто сегодня здесь. Здорово, что клуб показывает болельщикам работу изнутри.

Мнение о трансфере Миранчука:
Алексей Миранчук — в США! Он едет туда ради футбола — и должен стать лучшей версией себя
Официально
Алексей Миранчук — в США! Он едет туда ради футбола — и должен стать лучшей версией себя
Комментарии
Новости. Футбол
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